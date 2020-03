Liveticker

Jetzt greifen die Gastgeber ein. Matthias Mayer. 0,07 Sekunden fehlen nach dem Steilhang. Es summiert sich aber, im Ziel ist es der fünfter Platz. Da ist er in der Kombi noch dabei. Aber dafür muss er auch einen starken Slalom fahren.

Wieder einer, der sehr gut im Slalom ist. Er darf nicht zu viel Zeit verlieren und das sieht bisher gut aus. Eine knappe Sekunde ist es nach dem Steilhang. Dann unten aber auch nicht so direkt, hat den Übergang nicht richtig gepackt. Dann sind es doch knapp zwei Sekunden.

Der Weltcup-Gesamtführende, der gestern einen Sturz hinlegte und sich auch am Knie verletzt. Mal sehen, wie es heute läuft. Oben ist er gut dabei am Steilhang.

9. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Dritter Franzose, der war schon mal Sechster in Bormio. Er kann besser Super G, fährt aber doch schon acht Zehntel hinterher. Unten dann stimmt die Linie auch nicht, 1,4 Sekunden, das ist eine Menge.

Ein guter Super G-Fahrer. Und er ist gut unterwegs. Rückstand. Aber der Franzose hatte unten etwas Zeit liegen gelassen. Er fährt eine sehr gute Linie und im Ziel ist er in Führung. 0,23 Sekunden Vorsprung.

Jetzt kommt er, der Topfavorit auf den Sieg heute und in der Gesamtwertung.

Frühling in HInterstoder

Baumann und Ferstl am Start

Nach dem Ausfall am Freitag steht heute nun das Kombinationsrennen in Hinterstoder auf dem Programm. Großer Favorit ist Alexis Pinturault. Los geht es gleich mit dem Super G, 12:45 Uhr wird das Slalomrennen starten.

Die Kombination in Hintersdoter wird nachgeholt. Am Sonntag soll das Rennen stattfinden. Dafür wird der Riesenslalom vom Sonntag auf den Montag verschoben.

Drei Deutsche im Rennen

Drei Deutsche werden an den Start gehen. Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Thomas Dreßen (SC Mittenwald) und Andreas Sander (SG Ennepetal). Die beste Platzierung in dieser Saison holte Baumann mit einem 13. Platz in Bormio.