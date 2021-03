Liveticker

Matthias Mayer (AUT) Der Österreicher wird oben wohl etwas Vorsprung benötigen, denn im Mittelteil mit dem starken Gleiter Paris mitzuhalten wird schwierig. Den nimmt er nach gutem Beginn auch mit, in einem Sprung im Mittelteil fährt er frech an und macht einen weiten Satz in die nächste Linkskurve, das war sehenswert! Doch unten kann er nicht mehr mithalten und verliert noch ein paar Zehntel auf Paris und seinen Teamkollegen Kriechmayr.

Martin Cater (SLO) Der Überraschungssieger der ersten Abfahrt in Val d´Isere ist oben beim eher technischen Abschnitt gut unterwegs, verliert im flachen Mittelteil aber zu viel Zeit. Noch hinter den Frazosen Bailet geht es für den Slowenen, der seine Leistung vom Sensationssieg bislang nicht wiederholen konnte.

Dominik Paris (ITA) Nachdem es oben zuerst aufgerissen war, ist es nach Kriechmayr wieder etwas mehr zugezogen, die Sicht dort recht schwierig. So verliert Paris zur ersten Zwischenzeit zwei Zehntel, doch der Mittelteil sollte dem schweren Italiener liege, denn gleiten kann er! Und so ist es: Den Rückstand holt er auf, im Ziel wird es knapp: sieben Hundertstel Vorsprung und die Führung für Paris!

Matthieu Bailet (FRA) Der zweite Läufer hat schon beim zweiten Tor leichte Probleme. In den Gleitphasen sind die Fahrer heute sehr langsam, denn der Schnee ist sehr pappig. Bailets Fahrt bleibt nicht ohne ein paar Fehler aus. Mit mehr als einer Sekunde Rückstand geht es für ihn ins Ziel.

Vincent Kriechmayr (AUT) Gerade der obere Abschnitt ist sehr steil. Obwohl die ersten fünf Tore weggenommen wurden, bauen die Athleten schnell Tempo auf. Der Mittelteil ist etwas flacher, da sind die Gleiter gefragt. Kriechmayr macht seinen Job insgesamt gut und er legt eine fehlerfreie Fahrt hin. Das könnte schon ein starker Auftritt gewesen sein, doch was zählt diese erste Fahrt wirklich?

Es geht los Die Bedingungen haben sich tatsächlich verbessert, es kann losgehen!

Geht der Plan auf? Der Start wurde ein wenig nach unten verlegt, unten zeigen sich die Bedingungen mittlerweile ganz gut. Hoffen wir darauf, dass in ein paar Minuten gestartet werden kann!

Startzeit wegen Nebel verschoben Bei leichtem Schneefall zeigen sich die Bedingungen heute nicht optimal. Wegen Nebel wird der Start zunächst um zehn Minuten nach hinten verschoben. Man hofft, dass es sich bis dahin aufklärt.

Italiener und Franzose mit Siegeschancen? Weitere Athleten, die zum Favoritenkreis zählen, sind der Italiener Dominik Paris und der Franzose Johan Clarey, der trotz seines hohen Alters eine starke Saison fährt. Sonstige Favoriten, wie Aleksander Aamodt Kilde und Ryan Cochran-Siegle haben sich leider im Laufe der Saison verletzt.

Kriechmayer möchte WM-Erfolg bestätigen Der heutige Startläufer ist gleichzeitig der Goldmedaillen-Gewinner von Cortina: Vincent Kriechmayer. In guter Form meldet er als großer Favorit heute natürlich den Anspruch auf den Sieg. In der Disziplinenwertung hat er allerdings kein Wörtchen mehr mitzureden - im Gegensatz zu Matthias Mayer, der der ärgste Verfolger von Feuz ist. Mayer scheint der Einzige zu sein, der den Schweizer noch von der Spitze der Abfahrtswertung verdrängen könnte. Im Training stark zeigten sich auch Max Franz und Otmar Striedinger. Vier ÖSV-Athleten unter den ersten zehn Startern - danach folgen Sportler, die keine großen Aussichten auf ein Top-Resultat haben. Erst ab Startnummer 26 gibt es das nächste Mal die rot-weiß-rote Flagge: Daniel Danklmaier, Daniel Hemetsberger, Hannes Reichelt, Michael Lahnsteiner und Stefan Babinsky beginnen mit hoher Startnummer.

DSV-Starter mit breiter Brust Nach erfolgreichen Titelkämpfen - vor allem in den Speed-Disziplinen - geht das deutsche Team mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in die Abfahrt. Die Silbermedaille holte in der WM-Abfahrt Andi Sander, auch gestern im Training wurde er starker Zweiter und bestätigte seine Formstärke. Was ist heute für den gebürtigen Westfalen drin? Romed Baumann ist nach der Silbermedaille im Super G als erfahrener Mann des DSV-Teams ebenfalls selbstbewusst unterwegs, Simon Jocher zeigte als Youngster zuletzt häufig starke Leistungen. "Peppi" Ferstl feiert nach seinem Garmisch-Sturz heute sein Weltcup-Comeback, Dominik Schwaiger und Manuel Schmid ergänzen die starke deutsche Mannschaft. Einziger Wermutstropfen: Jacob Schramm verletzte sich im Training bei einem schweren Sturz, das Jungtalent hätte heute sein Weltcup-Debüt feiern sollen.

Schweizer im Kampf um Kristallkugeln vorne dabei Die nunmehr drittletzte Abfahrt der Saison - das bedeutet auch, dass der Blick immer mehr auf die Weltcupwertungen geworden wird. Sowohl in der Disziplinenwertung der Abfahrt als auch in der Gesamtwertung mischen zwei Eidgenossen ganz vorne mit. Beat Feuz führt die Abfahrtswertung an und möchte aus dieser Favoritenposition heraus auch das heutige Rennen erfolgreich bestreiten. Im Gesamtweltcup bräuchte der junge Marco Odermatt als Zweiter noch eine ordentliche Aufholjagd, um Alexis Pinturault die große Kristallkugel streitig zu machen. Carlo Janka und Niels Hintermann gehören zur erweiterten Weltspitze. Giles Roulin, Ralph Weber, Stefan Rogentin und Nils Mani komplettieren das Swiss-Team.

Saalbach im März statt Wengen im Januar Die Speed-Rennen des Wochenendes treten als Ersatzrennen für ausgefallene Wettbewerbe im früheren Verlaufe der Saison ein. Die erste von zwei Abfahrten dient dabei als Ersatz für den Wengen-Klassiker auf der Lauberhornabfahrt. Der konnte im Januar aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen in der Schweiz nicht stattfinden. Die beiden folgenden Tage werden Kvitfjell-Wettbewerbe nachgeholt.