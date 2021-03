Liveticker

Christof Innerhofer (ITA) Der Italiener hat auf dieser technisch extrem anspruchsvollen Stecke vom Start weg leichte Probleme und kommt nie in die Ideallinie. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Kraft. Und das wiederum führt dazu, dass es Innerhofer wenig später aushebelt und an einem Tor vorbeischickt. Der nächste Ausfall!

Vincent Kriechmayr (AUT) Der Topfavorit ist unterwegs! Mit unglaublicher Sicherheit meistert Vincent Kriechmayr die schwierige Startpassage und liegt gleich deutlich vorne. Man merkt, dass der Österreicher die letzten vier Speedrennen gewonnen hat und ein unglaubliches Selbstvertrauen hat. Eine weitere fehlerfreie Fahrt endet mit einem satten Vorsprung von 0,73 Sekunden auf Andreas Sander.

Gino Caviezel (SUI) Gino Caviezel meistert den oberen Teil der Strecke besser als seine Vorgänger, wird dann aber von einer Bodenwelle ausgehebelt und muss sich auf einem Ski artistisch im Rennen halten. Das kostet jede Menge Speed und am Ende mehr als zwei Sekunden auf Sander.

Andreas Sander (GER) Jetzt gilt es für Andreas Sander! Der erste von sechs DSV-Fahrern hat auch Probleme in dieser sehr herausfordernden ersten Kurve, hält sich aber mit viel Körpereinsatz auf Kurs. Zunächst liegt Sander leicht hinter Pinturault, doch dann steigert er sich und nimmt dem Franzosen noch über eine halbe Sekunde ab.

Brodie Seger (CAN) Ganz kurzer Auftritt von Brodie Seger! Der Kanadier wird in der ersten engen Kurve viel zu weit abgetragen, verpasst das nächste Tor und hat Feierabend.

Alexis Pinturault (FRA) Auf gehts! Der Führende des Gesamtweltcups beginnt. Alexis Pinturault legt solide los, patzt dann aber beim ersten Sprung leicht, als es ihn in die falsche Richtung trägt. Auf einer Piste, die heute nicht ganz so eisig ist wie in der Abfahrt, wackelt der Franzose auch danach noch ein paarmal und wird heute sicher nicht vorne dabei sein.

Schweizer Trio auf der Lauer Von den acht antretenden Schweizern wollen vor allem Gino Caviezel, Marco Odermatt und Loic Meillard im Kampf ums Podest ein Wörtchen mitreden. Allrounder Odermatt will im Gesamtweltcup Punkte auf den führenden Alexis Pinturault gutmachen, Meillard seinen guten siebten Platz aus dem Super-G in Garmisch-Partenkirchen bestätigen. Abfahrtsspezialist Beat Feuz konnte im Super-G in dieser Saison noch nicht überzeugen, ist aber immer für ein Topresultat gut. Stefan Rogentin, Ralph Weber, Niels Hintermann und Justin Murisier dürfen sich ebenfalls präsentieren.

Neun Lokalmatadoren am Start Die gastgebenden Österreicher schicken gleich neun Athleten auf die Piste. Neben den beiden Super-G-Assen Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer rechnen sich auch der Fünfte der gestrigen Abfahrt Max Franz und der Super-G-Dritte von Val d'Isere Christian Walder Chancen auf eine Top-Platzierung aus. Außerdem treten Daniel Danklmaier, Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger und Otmar Striedinger für den ÖSV an.

Sander und Baumann führen DSV-Sextett an Deutschland ist mit sechs Fahrern in diesem Super-G vertreten. Die besten Aussichten auf eine gute Platzierung haben die beiden Vizeweltmeister Andreas Sander (Abfahrt) und Romed Baumann (Super-G). Um Richtung Treppchen zu schielen, müssen sich beide im Vergleich zur gestrigen Abfahrt allerdings deutlich steigern. Josef Ferstl, Simon Jocher, Dominik Schwaiger und Manuel Schmid komplettieren das DSV-Aufgebot.

Topfavorit Kriechmayr Wer hier heute den letzten Super-G vor dem abschließenden Weltcup-Finale gewinnen will, muss es mit Vincent Kriechmayr aufnehmen. Der amtierende Weltmeister führt die Disziplinenwertung mit deutlichem Vorsprung auf seinen österreichischen Teamkollegen Matthias Mayer an und hat mit seinem Triumph in der gestrigen Abfahrt erneut gezeigt, dass er gerade das Maß aller Dinge ist. Der Schweizer Marco Odermatt will auch vorne angreifen und wichtige Punkte für den Gesamtweltcup sammeln. Auch den Norweger Kejtil Jansrud und Dominik Paris aus Italien muss man heute auf dem Zettel haben.