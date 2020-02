Liveticker

Warten auf die Deutschen So, die ersten 20 sind im Ziel, das Top-Trio ist immer noch gleich: Nina Ortlieb vor Federica Brignone und Corinne Suter - alle innerhalb von sieben Hundertsteln! Gleich kommen dann auch die ersten deutschen Damen.

Startnummer 20: Elena Curtoni (ITA) Auch sie knackt die 100 km/h, toll gefahren unten, da war sie mit den Besten auf einer Linie! Rang sechs schließlich mit 0,78 Sekunden Rückstand - stark!

Startnummer 20: Elena Curtoni (ITA) Oben musste sie schon einmal kurz querstellen, um das Tor noch zu schaffen, rund eine halbe Sekunde hat sie im Gepäck.

Startnummer 19: Joana Hählen (SUI) Beim Top-Speed ist sie über der 100er-Schallmauer - und sie fährt auf Rang sechs! 82 Hundertstel sind es unten, und sie hält den Daumen nach oben.

Startnummer 19: Joana Hählen (SUI) Ein Kreuzbandriss hat Hählen ja weit zurückgeworfen, aber sie findet ihren Mut wieder - oben nur 17 Hundertstel Rückstand!

Startnummer 18: Wendy Holdener (SUI) Derzeit Rang sechs mit 95 Hundertsteln Rückstand. Auch sie ist vor dem Zielhang etwas zu weit rausgetragen worden, da war sie schon jenseits der blauen Linie. Aber insgesamt wirkt sie unten ganz zufrieden mit ihrer Performance.

Startnummer 18: Wendy Holdener (SUI) In Garmisch war Holdener schon auf dem Podium - sie gehört natürlich auch hier zum engen Kandidatenkreis. Oben ist sie aber drei Zehntel hinten.

Startnummer 17: Marta Bassino (ITA) Platz fünf! Und sie jubelt - aber ohne den kleinen Ausritt vor dem Zielschuss hätte sie sich noch näher an die Top Drei heranpirschen können.

Startnummer 17: Marta Bassino (ITA) Sehr gut oben, schöne enge, aber nicht zu direkte Linie.

Startnummer 16: Petra Vlhová (SVK) Vor dem Flachstück musste sie einmal querstellen - schade! Am Ende sind es 39 Hundertstel Rückstand und aktuell der vierte Rang. Tolle Leistung, aber es war sogar noch ein Tick mehr drin.

Startnummer 16: Petra Vlhová (SVK) Tolle Fahrt oben! Sie ist bei der ersten Zwischenzeit sieben Hunderstel vorn!

Startnummer 15: Tamara Tippler (AUT) Das Flachstück lag ihr gar nicht, erst unten hat sie die Ski wieder ordentlich laufen lassen. Aber nur 91 km/h Top-Speed, das ist natürlich deutluch zu laangsam. 2,24 Sekunden reichen heute nicht für einen Top-Ten-Platz.

Startnummer 15: Tamara Tippler (AUT) Tippler hat in ihrer Laufbahn schonmal fünfmal einen Super G auf dem Podium beendet - sie kann es also. Aber sie oben gleich viel zu weit rausgetragen.

Startnummer 14: Nicole Delago (ITA) Da stimmten von der Körperhaltung über die Linienwahl bis zur Aggressivität relativ wenig - auch das Tempo ging Delago ab: 2,71 Sekunden sind ein sehr deutlicher Rückstand. Und sie wirkt unten auch etwas ratlos.

Startnummer 14: Nicole Delago (ITA) Auch vor Delago wird die Piste wieder nachgebessert, die blauen Wegweiser-Linien werden auch nochmal neu gesprüht.

Startnummer 13: Romane Miradoli (FRA) Im mittelteil kann sie die Kampflinie aber nicht mehr halten, trotzdem ist sie mit 1,01 Sekunden Rückstand im Ziel derzeit Fünfte und wirkt auch nicht unzufrieden damit.

Startnummer 13: Romane Miradoli (FRA) Einen fünften Platz im Super G hat Miradoli bisher zu Buche stehen, oben ist sie mit knapp einer halben Sekunde Rückstand noch ordentlich dabei.

Startnummer 12: Tiffany Gauthier (FRA) Aber gottlob: Sie steht wieder und fährt selbstständig die restlichen Meter in den Zielbereich. Das scheint gerade nochmal gutgegangen zu sein, vielleicht nur ein paar blaue Flecken...

Startnummer 12: Tiffany Gauthier (FRA) Ah, das sah böse aus. Sie bleibt richtig dick im Tor hängen, kommt voll aus dem Gleichgewicht und fährt links in die Streckenbegrenzung. Sie bleibt auch erstmal liegen.

Startnummer 12: Tiffany Gauthier (FRA) Auch Gauthier hat ähnlich Weirather und am Anfang schon Gisin das dritte Tor zu direkt angefahren - da muss sie schon komplett querstellen. Und dann fliegt sie raus!

Startnummer 11: Tina Weirather (LIE) Sehr schöne, elegante Fahrt, aber das nötige Tempo fehlt schon oben vor dem Flachstück. Das kann sie dann auch nicht mehr aufholen, am Ende sind es anderthalb Sekunden und momentan der siebte Platz. Und sie schreit vor Ärger über ihren Fahrfehler ganz oben.

Startnummer 11: Tina Weirather (LIE) So, das war nicht ganz leicht mit der Warterei für Weirather da oben im Starthaus. Aber jetzt ist sie auf der Strecke.

Startnummer 11: Tina Weirather (LIE) Die Liechtensteinerin muss noch kurz auf ihre Startfreigabe warten, die Piste wird noch ein wenig nachgebessert. Geht aber gleich weiter...

Top-Duo trennt eine Hundertstel Die ersten zehn Damen sind unten - und es sind schon viele der Top-Favoritinnen dabei. Nina Ortlieb führt mit einer Hundertstel vor Federica Brignone, die eben noch wütend ihren Skistock weggefeuert hat - sie wollte hier unbedingt einen Heimsieg landen.

Startnummer 10: Francesca Marsaglia (ITA) Aber im Flachstück geht nicht mehr viel, vielleicht hat sie auch nicht das optimale Material - unten sind es dann 1,55 Sekunden auf Nina Ortlieb.

Startnummer 10: Francesca Marsaglia (ITA) Mutiger Beginn, auch wenn sie da etwas weit rausgetragen wird. Sie ist oben mit 39 Hundertsteln Rückstand noch sehr gut dabei.

Startnummer 9: Lara Gut-Behrami (SUI) Oben schon keine gute Linienwahl, sie hat schon beim Flachstück deutlichen Rückstand. Unten sind 0,98 Sekunden - und damit heute mal keine Podiumsplatzierung für Gut-Behrami.

Startnummer 9: Lara Gut-Behrami (SUI) Jetzt die Doppelsiegerin der letzten Abfahrtsrennen - aber oben fehlt ihr schon eine halbe Sekunde!

Startnummer 8: Ilka Stuhec (SLO) Also, der Hang ist im Moment noch zu schwer für sie, aber trotzdem sicher gut, dass sie sich hier runter getraut hat. Sie ist aber mit 2,15 Sekunden Rückstand mit Abstand Letzte im Moment - und sie wirkt unten auch ziemlich frustriert.

Startnummer 8: Ilka Stuhec (SLO) Stuhec erholt sich ja noch von einer Knieverletzung, und sie hat oben schon knapp 1,3 Sekunden Rückstand.

Startnummer 7: Federica Brignone (ITA) Unter 100 km/h vor dem Zielschuss, und sie verpasst sie Bestzeit um eine Hundertstel! Nicht zu fassen, was für ein Krimi ist das jetzt schon...

Startnummer 7: Federica Brignone (ITA) Brignone ist hier im Aostatal zu Hause, und sie führt ja inzwischen im Gesamtweltcup. Das soll ihr Tag werden hier - und oben ist gleich klar vorn!

Startnummer 6: Nina Ortlieb (AUT) Da, wo Suter die Probleme mit der Schlaufe des Skistocks hatte, holt Ortlieb Zeit heraus. Ihr Speed ist minimal langsamer - aber sie fährt die Bestzeit! Sieben Hundertstel ist sie vorn. Toller Lauf von ihr, das kann für einiges reichen hier.

Startnummer 6: Nina Ortlieb (AUT) Drei Schweizerinnen sind schon unten, jetzt kommt auch schon die dritte Österreicherin. Ortlieb ist oben gleichauf mit Suter, starker Start!

Startnummer 5: Corinne Suter (SUI) Aber sie verliert fast den Stock! Oje, das hat etwas Zeit gekostet, sie musste tatsächlich die ganze Haltung korrigieren. Aber großartig gemeistert, unten pulverisiert sie den Highspeed der Kolleginnen, ist die erste über 100 km/h - und hat 1,22 Sekunden Bestzeit!

Startnummer 5: Corinne Suter (SUI) Die Speed-Disziplinen liegen Suter - sie hat ja bereits den Abfahrts-Weltcup in der Tasche. Und oben ist sie gleich klar vorne.

Startnummer 4: Jasmine Flury (SUI) Flury kommt nicht richtig in die tiefe Abfahrtshocke, man merkt ihr deutlich den Respekt vor der Strecke an. Unten hat sie aber noch etwas gutgemacht, am Ende sind es 44 Hundertstel auf Gisin.

Startnummer 4: Jasmine Flury (SUI) Jetzt die nächste Schweizerin. Auch Flury kann ja schon Erkenntnisse mitnehmen, ihre Teamkollegin Gisin hält bisher die Bestzeit.

Startnummer 3: Nicole Schmidhofer (AUT) Etwas zögerlich, ihr Lauf, da fehlt die Aggressivität. Und die Linie ist auch alles andere als optimal. Die Quittung sind 0,58 Sekunden Rückstand.

Startnummer 3: Nicole Schmidhofer (AUT) Die zweite Österreicherin ist dran, sie hatte nattürlich gerade noch Funkkontakt mit Venier - und kann vielleicht schon die ein oder andere Erkenntnis mit auf die Strecke nehmen.

Startnummer 2: Michelle Gisin (SUI) Aber die Passage, an der Venier richtig Probleme hatte, hat Gisin deutlich besser gemeistert. Und es reicht unten knapp: sieben Hundertstel Vorsprung für die Schweizerin.

Startnummer 2: Michelle Gisin (SUI) Schon drei Jahre lang kein Podiumsplatz mehr im Super G - mal sehen, was sie heute leisten kann. Oben hat sie schon etwas Verspätung.

Startnummer 1: Stephanie Venier (AUT) Venier ist oben schon fast an einem Tor vorbeigefahren, so gerade hat sie da noch die Kurve bekommen. Ihr erste Richtzeit für die Konkurrenz liegt bei 1:13,08 Minuten - das wird sicher nicht die beste Zeit bleiben.

Startnummer 1: Stephanie Venier (AUT) Los geht's, die erste Läuferin ist auf der Piste!

Temperaturen etwas wärmer Wir hatten eben geschrieben, dass es ganz oben am Berg minus 14 Grad hat - im Startbereich sind es aber inzwischen doch nur noch minus vier - man muss also nicht ganz so frieren...

Weiter ohne Mikaela Shiffrin Leider muss der Weltcupzirkus nach wie vor ohne Mikaela Shiffrin auskommen. Die Amerikanerin ist wegen des überraschenden Todes ihres Vaters nach wie vor zu Hause bei der Familie.

51 Athletinnen in La Thuile Insgesamt stürzen sich hier gleich 51 Damen den Super-G-Hang hinunter, den Auftakt macht die Österreicherin Stephanie Venier gefolgt von Michelle Gisin (Schweiz) und Veniers Landsfrau Nicole Schmidhofer.

Drei Deutsche am Start Dass Viktoria Rebensburg verletzt ist, wissen Sie sicher schon länger, sie hat sich ja leider in Garmisch schwer am Knie verletzt. Hier am Start sind drei deutsche Athletinnen, auf die wir einen Moment lang warten müssen: Mit der Startnummer 27 ist Veronique Hronek am Start, mit der 29 kommt Kira Weidle und dann noch Patrizia Dorsch mit der 45.

Schnee ist genug vorhanden Am Berg haben wir hier eine Schneehöhe von 2,50 Metern, aber auch im Tal sieht man noch, dass es Winter ist: 40 Zentimeter liegen dort im schönen Aostatal.

Gute Bedingungen Es herrschen beste Skibedingungen in La Thuile, gute Sicht, und es ist schön kalt, was für die Pistenbeschaffenheit, vor allem die Haltbarkeit, prima ist: 18 Grad minus sind es am Berg, im Tal immer noch minus zehn.