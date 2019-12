Liveticker

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr, Sieger und Dritter des Super-Gs in Lake Louise, wollen den nächsten Erfolg für den ÖSV einfahren. Doch auch mit dem Italiener Dominik Paris (Zweiter in Lake Louise) und dem Schweizer Mauro Caviezel ist immer zu rechnen.

Besondere Rückkehr für Thomas Dreßen

Vor ziemlich genau einem Jahr verletzte sich Thomas Dreßen hier auf der "Birds of Prey" schwer am Knie und an der Schulter. Letztes Wochenende feierte der Mittenwalder mit seinem Sieg in der Abfahrt und dem zehnten Platz im Super-G in Lake Louise ein sensationelles Comeback.