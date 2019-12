Liveticker

DSV-Fahrer Romed Baumann nach seinem Super G in der Kombination: "Grundsätzlich liegt mir die Kombi. Ich hab aber zu viele Fehler gemacht, um heute ganz vorn mitzufahren."

Baumann am ARD-Mikro

Schweizer Nummer drei und der erste, der auch das Ziel erreicht. Murisier zeigt kaum Unsicherheiten. Doch die Geschwindigkeit fehlt, er kommt hinter Baumann an.

Der Slowene setzt auf Vorsicht, es ist sein erster Auftritt bei diesem Weltcup in Bormio. Im Ziel sind es 4,61 Sekunden Rückstand. Hinter Baumann ist er Sechster und damit Letzter.

Nun der große Favorit Pinturault in Aktion. Mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Paris geht er über die Linie und hat damit beste Karten für den Slalom.

Der Speed-Spezialist muss nun zeigen, ob er es auch heute in seinem "Wohnzimmer" kann. Mit drei Zehnteln Vorsprung kommt der Weltcup-Gesamtführende an. Zur Erinnerung: Bislang sechs Starter, nur drei im Ziel.

Auch Baumann, seit April mit deutscher Staatsbürgerschaft, hat mit dem eisigen Untergrund zu kämpfen. Er kommt mit einer knappen Sekunden Rückstand auf Kriechmayr unten an.

Der Schwede kommt gut durch den Kurs und fährt recht kontrolliert. Doch dann hebelt es ihn im Mittelteil an einem Geländeübergang aus und er geht mitten durch ein Tor und stürzt - glücklicherweise auch hier keine Verletzung. Zwei Läufer, zwei Ausfälle.

Erstmals werden heute nach dem Super G die Top 30 nicht in umgekehrter Reihenfolge im Slalom starten. Der schnellste Speedfahrer beginnt den zweiten Lauf.

Favoriten

In der vergangenen Saison war der Franzose Alexis Pinturault der beste Fahrer in der Kombinationswertung, heute startet er als Siebter. Bei der gestrigen Abfahrt kamen zwei Schweizer hinter Dominik Paris (ITA) ins Ziel. Sie sind heute mit gleich neun Athleten am Start, darunter einige Favoriten.