Liveticker

Vincent Kriechmayr (AUT) Besser macht es sein Teamkollege Kriechmayr. Oben trennen ihn nur zwölf Hundertstel von Pinturault. Und nach unten hin liegt ihm die Strecke immer mehr. Das sieht man: technisch versiert nimmt Kriechmayr beinahe eine ganze Sekunde Vorsprung mit ins Ziel. Das könnte die Brustlöser-Fahrt für einen ÖSV-Athleten gewesen sein!

Hannes Reichelt (AUT) Der erste Österreicher kann sich nicht befreien. Von oben bis unten ist das keine gute Fahrt von Reichelt, einige Fehler baut er ein, sodass sich immer mehr Zeit auf Pinturault ansammelt. 1,77 Sekunden Rückstand sind einfach zu viel.

Andreas Sander (GER) Der erste Deutsche zeigt bis kurz vor dem Ziel eine gute Fahrt: Oben zeigt sich, dass der eher technisch veranlagte Pinturault stark gefahren ist, doch Sander kann aufholen und fährt bis zum Zielsprung um die Bestzeit mit. Den Zielsprung vergeigt der Deutsche aber und springt zu weit nach außen. Er muss seine Linie korrigieren - das kostet Zeit.

Dominik Paris (ITA) Keine optimale Linie findet der Italiener, im Mittelteil hat er eine halbe Sekunde Rückstand. Unten fährt er dann stärker und holt noch etwas auf, trotzdem ist er im Ziel 24 Hundertstel hinter Pinturault.

Alexis Pinturault (FRA) Der Franzose bringt eine solide Fahrt nach unten, 1:31,21 ist die erste Zeit im Ziel. Daran werden sich die folgenden Fahrer richten müssen.

Kilde ist neben Caviezel großer Favorit Aleksander Aamodt Kilde (Startnummer 9) ist ein weiterer Favorit, auch sein Landsmann Jansrud stellt Ansprüche auf den Podestplatz. Es ist angerichtet!

ÖSV-Team wartet noch auf befreienden Erfolg Die Österreicher sind sehr schwach in die Saison gestartet, unter großem Druck der skiverrückten Nation konnten sie nur im Slalom Erfolge feiern. Gelingt heute einem Rot-Weiß-Roten die Brustlöser-Fahrt? Große Namen sind im Team zu finden: Hannes Reichelt und Vincent Kriechmayr starten als 4. und 5. Ebenfalls zu den besten 20 gehören Max Franz und Matthias Mayer (Startnummer 14 und 15) und Christian Walder, der auf dem Trikot die 18 tragen wird. In der Breite ist der ÖSV stark besetzt, insgesamt neun Läufer schicken die Österreicher ins Rennen. Christoph Krenn, Raphael Haaser, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger starten als 32., 34., 35. und 40.

Andreas Sander als stärkster Deutscher angereist Nach einem positiven Corona-Test eines Betreuers des DSV-Teams konnten sich die deutschen Speed-Spezialisten glücklich schätzen, dass sie über die Weihnachtspause keinen Kontakt mit dem Betreuer hatten. So kann Andreas Sander schon als Dritter das Rennen bestreiten, mit zwei Top-Ten-Plätzen in den ersten beiden Super G´s überzeugte der Westfale. Josef Ferstl (Startnummer 21) fährt noch seinen Ansprüchen hinterher, der Super G ist eigentlich seine stärkste Disziplin, in der er bereits Siege verzeichnen konnte. Findet er heute seine Form zurück? Als 27. startet der Deutsch-Österreicher Romed Baumann, die Startnummern 41, 42 und 52 tragen in der Reihenfolge Simon Jocher, Dominik Schwaiger und Manuel Schmid.

Ein Schweizer gehört zu den Favoriten Zwei Super G fuhren die Herren in der Saison 2020/21 bisher, beide Male stand Mauro Caviezel (heute Startnummer 7) auf dem Podest. Sieger wurde er in Val d´Isere, nur zwölf Hundertstel trennten ihn in Gröden vom Erfolg - Caviezel wurde Zweiter. Die Eidgenossen stellen mit ihm einen der heißesten Anwärter auf den heutigen Sieg. Sein Bruder Gino startet als 24., jedoch ist er im Riesenslalom stärker als im Super G und befindet sich im erweiterten Favoritenkreis. Ähnliches gilt für Loic Meillard, der die Startnummer 31 tragen wird. Beat Feuz wird sich da schon mehr Hoffnungen auf einen Top-Platz machen, der Gewinner des Abfahrtsweltcups der letzten drei Jahre startet als 19. Urs Kryenbühl überzeugte bei der ersten Abfahrt der Saison und wurde Dritter - mit der 22 auf der Brust würde er einen solchen Erfolg heute gerne wiederholen. Ein starkes Swiss-Team komplettieren Stefan Rogentin (Startnummer 26) und Ralph Weber (Startnummer 37).

Witterung machte den Funktionären zu schaffen Die Abfahrt war ursprünglich gestern geplant gewesen, doch die Witterung schien ein Abfahrtsrennen unmöglich zu machen. Zuerst wurde beschlossen, den Super G vorzuziehen und mit dem Abfahrtstermin zu tauschen, doch das Wetter zeigte sich nicht ersichtlich. So wurden nach etwas hin und her beide Termine um einen Tag nach hinten verschoben. Heute sollte das Wetter dem Super G wohl nicht im Wege stehen.