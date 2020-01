Liveticker

Auch er hat in Zagreb schon einmal gewonnen, 2010 war's. Damals seine stärkste Saison, in der er auch Olympiasieger wurde. Heute jedoch chancenlos: Razzoli im Ziel Vorletzter.

Frankreich in dieser Saison mit einem insgesamt starken Team: Patzen Stars wie Pinturault heute, springen eben andere ein - Muffat-Jeandet schwingt sich auf Platz sechs. Auch da geht sicher noch was im zweiten Durchgang.

Im Slalom der bisher stärkste Österreicher in dieser Saison, im Disziplinenweltcup auf Platz sieben. Aber nach dem Hirscher-Rücktritt fehlen den Österreichern die Toptechniker. Und auch Matt hebelt's an einer Stelle aus, dann bleibt er einmal an einer Stange hängen - und trotzdem eine Topzeit: Nur sieben Hundertstel hinter Zenhäusern auf Platz zwei.

Gefahren wird auf der "Crveni Spust" in Zagreb. Erstmals wurde 2005 auf dieser Piste ein Nachtslalom ausgetragen. Der Start auf 988 Metern Höhe, das Ziel auf 768 Metern. 69 Tore, 67 Schwünge. Kurssetzer in Durchgang eins war der Schweizer Julien Vuignier.

Der Norweger Henrik Kristoffersen führt nach bisher zwei Saisonrennen den Slalomweltcup an. Bisher überzeugte er und ist auf einem guten Weg, in die Fußstapfen des jahrelangen Dominators Marcel Hirscher zu treten. Heute startet Kristoffersen als Dritter.

Dobrodošli!

Willkommen zurück in Kroatien zum Slalom der Männer in Zagreb. Im Januar 2020 sind die Techniker im Alpinweltcup richtig gefordert: Das Rennen in Kroatiens Hauptstadt ist der erste von sechs Slaloms in diesem Monat.