Liveticker

Startnummer 9: Ted Ligety (USA) Der einstige Riesenslalom-Dominator aus den USA, fünf Mal gewann der den Riesenslalom-Weltcup. Kann er noch einmal an seine große Zeit in den späten 00er- und frühen 10er-Jahren anknüpfen? Er ist einfach nicht mehr so aggressiv wie früher unterwegs, nicht mehr so eng an den Toren. Ligety im Ziel erstmal Letzter, knappe halbe Sekunde Rückstand.

Kurze Rennunterbrechung Da wird die Piste gecheckt und die Tore kurz gerichtet, nach dem Caviezel-Sturz. Wirklich bitter für den Schweizer. Die Eidgenossen warten schon seit 2008 - damals gewann Marc Berthod - auf einen Heimsieg am Chuenisbärgli.

Startnummer 8: Gino Caviezel (SUI) Und der nächste Schweizer mit einer Gala-Vorstellung: Gino Caviezel mit furiosem Ritt auf Bestzeitkurs unterwegs - und dann das! Wenige Tore vor dem Ziel verschlägt's ihm die Ski und er stürzt - Entsetzen bei den Schweizer Fans im Zielstadion.

Startnummer 7: Loic Meillard (SUI) Ganz unkonventionelle Rennvorbereitung: Hat sich allein, nicht mit der Mannschaft vorbereitet, hat auch allein die Strecke angeschaut. Und das scheint etwas bewirkt zu haben! Zwischenzeitlich fast drei Zehntel Vorsprung, dann ein leichter Fehler, egal: Meillard geht in Führung, zwei Hundertstel vor Faivre.

Startnummer 6: Alexis Pinturault (FRA) Auch er wie Ford nicht ganz fit, hatte Magen-Darm-Probleme - und prompt hat er oben Probleme an der Stelle, die Ford zum Verhängnis wurde. Pinturault bleibt aber zumindest im Rennen. Aber durch den Patzer kurz nach dem Start ist der Rückstand schon groß oben. Dann dreht der Edeltechniker aber auf und kommt mit 38 Hundertstel Rückstand ins Ziel. Ohne den Fehler oben wäre das die souveräne Führung gewesen.

Startnummer 5: Henrik Kristoffersen (NOR) Der Sieger von Alta Badia im Dezember und Führende im Riesenslalom-Weltcup. Viele erwarten von ihm ja, dass er in den technischen Disziplinen in die Fußstapfen von Marcel Hirscher tritt als neuer Dominator. Seit Aksel Lund Svindal 2011 hat in Adelboden kein Norweger mehr gewonnen. Packt's Kristoffersen heute? Im Ziel doch schon ein beachtlicher Rückstand von 32 Hundertsteln.

Startnummer 4: Tommy Ford (USA) Der Überraschungssieger von Beaver Creek, fühlte sich gestern etwas krank, hat auf die Startnummernvergabe verzichtet ... und offenbar fehlt die Kraft: Wird schon nach wenigen Toren ausgehebelt und scheidet aus.

Startnummer 3: Mathieu Faivre (FRA) Auch er im Riesenslalom gut in die Saison gestartet, Fünfter in der Disziplinenwertung derzeit. Platz fünf war auch das beste Ergebnis, das bisher in Adelboden in seiner Vita steht. Trifft das Steilstück oben super, beste Zwischenzeit. Rettet den Vorsprung durchs Mittelstück, dann der Steilhang unten - da verliert er! Aber es reicht: Faivre geht in Führung.

Startnummer 2: Leif Kristian Nestvold Haugen (NOR) Fährt wunderbar rund oben, riskiert dann etwas viel, will über den Innenski beschleunigen - und verpasst ein Tor! Zweiter Fahrer, erster Ausfall.

Startnummer 1: Zan Kranjec (SLO) Die aktuelle Nummer zwei im Riesenslalom-Weltcup. Kranjec klopft immer intensiver in der Weltspitze an. Ist er auch schon ein Kandidat für regelmäßige Podestplätze? Im Dezember gewann er den Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm, sein bisher einziger Weltcupsieg. 1:12,49 Minuten im Ziel - wir haben die erste Richtzeit.

Warten auf den Start Nach derzeitigem Stand kann das Rennen pünktlich um 10.30 Uhr beginnen. Das Wetter: Zwei Grad Minus, Sonne - und harter Schnee.

Ewige Bestenliste Rekordsieger im Riesenslalom von Adelboden ist eine schwedischen Ski-Legende: Ingemar Stenmark gewann fünf Mal. Drei Mal war er Zweiter, ein Mal Dritter.

Vier deutsche Siege Vier Mal stand ein deutscher Fahrer in Adelboden ganz oben auf dem Podest. 1959 siegte Fritz Wagnerberger, 1960 Ludwig Leitner, 1961 Eberhard Riedel aus der DDR. Drei Siege, aber noch keine Weltcuprennen damals. Seit es in Adelboden um Weltcuppunkte geht, gab es mit Felix Neureuther im Januar 2014 erst einen deutschen Gewinner.

Die Starter des Deutschen Skiverbands Für die DSV-Läufer ging in der bisherigen Saison noch nicht viel. Alexander Schmid sammelte im Riesenslalom bisher 35 Weltcuppuntke, Stefan Luitz 15. Beide sind auch heute am Start, sie kommen mit den Startnummern 12 und 17. Dritter DSV-Fahrer ist Julian Rauchfuss, der allerdings die hohe Startnummer 61 hat (bei 65 gemeldeten Fahrern).

Die Favoriten In den vergangenen beiden Jahren gewann der Österreicher Marcel Hirscher in Adelboden, aber der ist ja nicht mehr dabei, Wer wird sien Nachfolger? Mit Alexis Pinturault (Frankreich), Tommy Ford (USA) und Henrik Kristoffersen (Norwegen) gab's in dieser Saison schon drei verschiedene Sieger in bisher drei Riesenslaloms. Im Disziplinenweltcup führt Kristoffersen vor dem Slowenen Zan Kranjec und Tommy Ford.

Das heutige Rennen Gestartet wird wie immer auf 1.730 Metern, das Ziel ist auf 1.310 Metern. 51 Schwünge müssen die Starter absolvieren beim Kurs durch die 54 Tore in Durchgang eins.

Der härteste Riesenslalom der Welt? Das Rennen auf dem Chuenisbärgli oberhalb Adelbodens gilt allgemein als schwerster Riesenslalom im Weltcup. Start und Zielhang sind extrem steil, zudem fällt die Piste stellenweise schräg ab. Erstmals fand 1958 ein Riesenslalomauf dem Chuenisbärgli statt, seit 1967 gibt's auch Weltcuppunkte.