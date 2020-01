Liveticker

Der nächste Schweizer. Schafft er es auch in die Top 5, wie seine Teamkollegen. Nein, das Lauf ist zu nervös. Im Flachabschnitt läuft es aber besser. Dann einmal Rückenlage im Steilhang. Platz 21 im Ziel. Zwei große Fehler machen eine bessere Platzierung zunichte.

Der nächste Schweizer. Nef oben noch mit kleineren Problemen, auf Rang zehn. Aber dann nimmt er Tempo auf und fährt vor allem im unteren Steilhang Vollgas. Rang vier im Ziel. Stark. Bisher hat es Nef noch nie in die Top 3 geschafft. Heute hat der 23-Jährige eine Chance dazu.

... in der ARD: "Für uns Schweizer ist es eine Ehre, hier zu fahren. Hier ist es immer das Gleiche, die Trainer sagen im Training, man muss bis zuletzt dabei sein. Man muss die ganze Zeit kontrollieren und dann ist es schwierig, im Ziel noch einmal vollgas zu geben und das richtige Timing zu finden." Selbstkritische Einschätzung zu seinem Zeitverlust im unteren Teil.

Vier Jahre liegt der letzte Podest des Italieners zurück. Razzoli war mal Olympiasieger, aber heute viel zu zaghaft am Hang. Er verliert Zeit um Zeit. 18. im Ziel. Da muss er um den zweiten Lauf bangen.

Grange kämpft sich durch den Kurs. Acht Slalomsiege feierte der Franzose in seiner Karriere bereits. Jetzt liegt er hier auf Rang elf.

Der 24-Jährige mit einer guten Fahrt. Ganz nach vorn reicht es nicht. Aber Rang neun. Eine starke Vorstellung des Slowenen, der in der Alpinen Kombi. in der vergangenen Saison mal auf das Podest fuhr.

Die Schweizer können auf einen Heimsieg hoffen. Yule mit einer starken Vorstellung, hat im unteren Teil aberetwas Zeit an Clement verloren. Insgesamt drei Schweizer in den Top vier. Die Eidgenossen jubeln im Ziel.

Der Norweger baut gleich ganz oben einen dicken Fehler ein, rutscht an einem der ersten Tore weg. Unten immer wieder in Rückenlage. Platz zwölf im Ziel, ein verkorkster Lauf für Foss Solevag.

Startnummer 15: Sebastian Foss Solevag (NOR)

Auch der dritte Schweizer kommt mit der vom kroatischen Trainer gesteckten Strecke gut zurecht. Meillard fährt flüssig, lässt die Ski im Steilhang gut laufen. Platz vier im Ziel. Drei schweizer derzeizt in den Top 4. Starkes Heimspiel.

Nun ein weiterer Favorit auf den heutigen Sieg. Drei Siege hat er in diesem Winter bereits feiern dürfen. Im ersten Übergang zum Flachteil hat er ein paar Probeleme, und dann im Steilhang sieht rutscht er einmal weg. Das reicht nicht für die Spitze. Platz fünf derzeit, 0,88 s hinter Yule.

Kristoffersen, der designierte Hirscher-Nachfolger oben aggressiv, verliert dann aber die Ideallinie und fährt etwas hektisch im Oberkörper. Wie gestern kommt er auch heute nicht so richtig zurech. Im Ziel als Vierter 0,67 Sekunden hinter Yule.

Startnummer 6: Henrik Kristoffersen (NOR)

Auch er hat in diesem winter schon einmal gewonnen, wurde in der vergangenen Saison Zweiter hier. Oben gleich ein Holperer. Aber er rettet sich ins Ziel, holt im Steilhang etwas Zeit raus. Zweiter, 0,25 s hinter Yule.

Der Sieger von Madonna, der hier auf einen Heimsieg hofft. Oben gut, lässt die Ski im Flachteil gut laufen und nimmt viel Vorsprung (0,62 s) in den Steilhang. Unten verliert er etwas, aber im Ziel eine neue Bestzeit. 0,33 Sekunden im Ziel. Im vergangenen Jahr wurde er 8., heute kann er auf den Sieg hoffen.

Feller im vergangenen Jahr im ersten Durchgang ausgeschieden, auch in dieser Saison hat er gesundheitliche Probleme. Er meistert den Übergang in den Steilhang gut, bleibt aber 0,63 Sekunden hinter Zenhäusern. Trotzdem freut sich Feller im Ziel und winkt den Fans freudig zu.

Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher haben wir eine hohe Leistungsdichte: Bisher haben in dieser Saison Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault, Noel Clement , Daniel Yule gewonnen. Das Quartett und auch der Schweizer Ramon Zenhäusern sind wohl die Favoriten.

Vier Sieger in dieser Saison im Slalom

Ketterer, Stehle und Co.

Sechs deutsche Starter

Aus dem DSV-Team ist ein Sextett am Start. Aber nur Linus Straßer mit Startnummer 25 hat wohl halbwegs realistische Chancen auf eine Top 10-Platzierung. Aber wir erinnern uns: Straßer hat zuletzt in Zagreb zwar vor allem im ersten durchgang überzeugen können. Aber er hat immer noch eine Handverletzung, laboriert an einem Kahnbeinbruch.