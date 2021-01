Der nächste Österreicher im Rennen hat von Beginn an Probleme. Der Rückstand wächst von Abschnitt zu Abschnitt an. Nach dem Mittelteil hat er schon knapp eine Sekunde Rückstand. Im unteren Teil ist die Fahrt technisch gut, aber das Tempo zu gering.

Der Slowene fährt von Beginn an ambitioniert und legt sich stark in die Tore rein. Der Rückstand nach dem oberen Teil ist gering. Doch sobald es steiler wird, fehlt Hadalin das Tempo. Im Ziel zuckt er mit den Schultern.

Vinatzer kommt gut ins Rennen rein und kann vor dem Steilhang sogar Tempo zulegen. Im mittleren Teil hat der Italiener aber ein paar Rutschphasen in der Fahrt. Damit sammelt er rund sieben Zehntel Sekunden Rückstand an.

Schwarz legt sich bei den Toren sehr weit in den Hang und hat im oberen Teil ein hohes Tempo. Im flacheren Mittelteil stellt er seine Körperhaltung etwas um und fährt sehr rund. Vor dem Schlussteil unterläuft ihm ein ganz leichter Fehler, trotzdem ist das Tempo so hoch, dass er schneller ist als Solevåg.

Der aktuell Führende in der Slalom-Wertung ist der Österreicher Manuel Feller. Mit 210 Punkten führt er vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen (166 Punkte) und dem Deutschen Linus Straßer (153 Punkte). Dahinter liegen Ramon Zenhäusern aus der Schweiz und Marco Schwarz aus Österreich. Diese fünf Fahrer sind auch die Favoriten auf den Sieg in Adelboden.

Drittes Männer-Rennen in Adelboden

Herzlich willkommen zum Liveticker vom Slalom-Rennen der Männer in Adelboden in der Schweiz. Um 10.30 Uhr startet der erste Durchgang, der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr. Es ist das vierte Slalom-Rennen in der Weltcup-Saison der Männer. Nach den zwei Riesenslalom-Rennen findet nun das dritte Rennen in Adelboden statt.