Liveticker

15. Starter: Romed Baumann Baumann geht mit viel Risiko in den Lauf. Der erste Sprung trägt ihr fast 40 Meter hinaus. Danach macht er einen gravierenden Fehler, kommt fast zum Stillstand, fährt aber weiter. Der Lauf zählt jedoch nicht. Damit ist der deutsche Hoffnungsträger aus dem Rennen.

14. Bryce Bennett (USA) Der Amerikaner riskiert über die Schlüsselstelle am Hundsschopf nicht alles. Dennoch kommt er mit einer starken Zeit ins Ziel. 0,39 Sekunden nur auf Tonetti, der weiterhin führt.

13. Loic Meillard (SUI) Der nächste Schweizer im Hang. Der dritte von Bormio trifft die Linie und hat als guter Techniker nur 0,70 Sekunden Rückstand

12. Starter: Stefan Rogentin (SUI) Rogetin versucht nicht zu weit zu springen, doch auch er fährt am Limit. Im Ziel hat er 0,16 Sekunden Rückstand und schiebt sich vorerst auf Rang drei hinter Tonetti und Kilde.

11. Starter: Mauro Cavienzel Cavienzel zeigt einen wilden Ritt. Fast übermotiviert jagt er den eisigen Hang hinunter. Dann kann er den Druck nicht halten und schießt aus der Kurve. Auch für ihn ist das Rennen beendet.

10. Starter: Thomas Dreßen Dreßen schiebt am Start kräftig an und schießt die Piste hinunter. Der DSV-Athlet greift an und fährt auf Bestzeitkurs, verpasst aber dann das vorletzte Tor nach einem Schlag und ist raus aus dem Rennen.

9. Starter: Stefan Hadalin (SLO) Hadalin macht gleich einen weiten Sprung, ist auch zwischenzeitlich auf Bestzeitkurs unterwegs. Doch im Ziel liegt er 1,23 Sekunden hinter der Richtzeit.

8. Starter: Nils Allegre (FRA) Allegre konnte in der ersten Kombination des Winters auf Platz sechs fahren. Mit 46 Hundertstel Rückstand auf Tonetti liegt er auch heute gut im Rennen.

7. Starter: Alexis Pinturault (FRA) Pinturault ist der Dominator in der Kombination. Der Franzose geht gleich ans Limit und fährt sich zunächst einen Vorsprung auf Tonetti heraus. Doch im Ziel liegt der Seiger von Bormio 0,59 Sekunden zurück.

6. Starter: Ryan Coachran-Siegle (USA) Der Amerikaner fährt im oberen Teil die schnellste Linie. Cochran-Siegle verliert aber Zeit und reiht sich mit 0,45 Sekunden Rückstand vorerst auf Platz fünf ein.

5. Starter: Riccardo Tonetti ((ITA) Tonetti fuhr in Bormio auf Rang vier. Der Techniker fährt auch in Wengen eine starke Abfahrt und setzt sich mit 0,03 Sekunden Vorsprung sogar vor Kilde auf Platz eins.

4. Starter: Kjetil Jansrud (NOR) Jansrud, der die Kombi 2016 gewonnen hat, macht einige Fehler. Das kostet den Norweger Geschwindigkeit. Er bringt die Fahrt aber sicher ins Ziel. Mit 24 Hundertstel Rückstand reiht er sich auf Zwischenrang drei ein.

3. Starter: Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der Franzose stand in Wengen schon mehrfach auf dem Podest und kennt die Strecke. Zwischenzeitlich liegt er sogar vor Kilde und kommt bis auf 0,21 Sekunden an die Zeit von Kilde heran.

2. Starter: Justin Murisier (SUI) Murisier versucht sich an der Zeit von Kilde. Der Schweizer ist allerdings ein Techniker und hat im Ziel nach einer mutigen Fahrt nur 0,77 Sekunden Rückstand.

1. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Das Rennen eröffnet Mitfavorit Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger geht das Rennen aggressiv an, macht weite Sprünge und testet sein Limit auf der eisigen Piste aus. Mit 1:42,52 Minuten setzt er die Richtzeit für die Konkurrenz.

Drei DSV-Athleten am Start Für den DSV geht Thomas Dreßen mit Startnummer 10, Romed Baumann als 15. und Josef Ferstl als 55. ins Rennen. In Bormio war nur Baumann am Start gewesen und hatte mit Platz 13 ein gutes Ergebnis eingefahren. Nach Knieproblemen will Dreßen bei der legendären Lauberhornabfahrt wieder angreifen. Der Start im Super-G wird wohl als Trainingsfahrt genutzt, auch um da Knie zu testen. Beim Training im Sarntal/Südtirol "hat das Knie schon super funktioniert," sagt Dreßen.

Die Favoriten Topfavorit ist Alexis Pinturault, der schon in der vergangenen Saison als bester Kombinierer glänzte. Bei der ersten Kombi der Saison in Bormio sicherte sich der Franzose den Sieg vor Speedspezialist Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger hat sich technisch weiterentwickelt, um in der Weltcup-Gesamtwertung mit den Technikern Henrik Kristoffersen und Pinturault mithalten zu können.

Die Alpine Kombination In der Alpine Kombination wird zuerst ein Abfahrt gefahren. Dann müssen die Athleten in den Slalomkurs. Nach der neuen Regel gehen nach der Abfahrt die Top 30 nicht in umgekehrter Reihenfolge an den Start. Der schnellste Speedfahrer wird den zweiten Durchgang eröffnen. Dadurch soll die Entscheidung spannender werden.