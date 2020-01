Liveticker

Auch Thomson hat Probleme bei der Einfahrt in die Gleitpassage, der Kanadier nimmt völlig die Geschwindigkeit aus seiner Fahrt heraus - eine verkorkste Fahrt von Thomson, vorerst Platz drei.

Startnummer 4: Benjamin Thomson (CAN)

Letztes Jahr war Franz hier gut unterwegs, war auf Podestkurs, stürzte aber ... heute verliert Zeit. Bei der Einfahrt ins Kernen-S verdreht es den Österreicher, da fehlt in der Gleitpassage die Geschwindigkeit. Sein Rückstand im Ziel: über zwei Sekunden! Das war nix ...

Los geht's! Der US-Amerikaner eröffnet pünktlich die 90. Lauberhorn-Abfahrt. Insgesamt sind 60 Skirennläufer am Start. Der US-Amerikaner legt eine Zeit von 1:43,4 Minuten vor. Mal sehen, wie viel die Zeit wert ist.

Thomas Dreßen zuversichtlich

Dreßen hatte gestern Probleme beim Ziel-S und schied mit Zwischenbestzeit aus. "Ich habe versucht, das Ziel-S ein bisschen frecher zu fahren. "Grundsätzlich sei die freche Linie möglich, behauptete er und lachte, aber "da musst du richtig über den Ski gehen und nicht hinten drin hängen". Im Rennen will der 26-Jährige nun "so fahren wie in den ersten beiden Trainings". Da konnte der Mittenwalder mit den Besten mithalten.