Liveticker

Topfavorit Daniel Yule im ersten Lauf nur 12. Yule konnte die letzten beiden Slaloms gewinnen. Auch hier kann er als Zwölfter noch angreifen. 1,48 Sekunden muss er aufholen.

Hohe Ausfallquote! 47 Fahrer schafften es im ersten Lauf in die Wertung. 25 Skirennläufer erreichten auf dem anspruchsvollen Kurs allerdings erst gar nicht das Ziel.

Was können die DSV-Läufer noch reißen? Und die deutschen Hoffnungsträger! Linus Straßer muss als 20. mit fast zwei Sekunden Rückstand schon ein Traumlauf gelingen, um hier noch vorne mitzufahren. Josef Tremmel (+2.04 Sekunden) hat es als 23. ins Finale geschafft. Nicht ins Finale der Top 30 reichte es dagegen für David Ketterer (38./ +2.73), Sebastian Holzmann (39./ +2.83) und Dominik Stehle (+3.49) als 44..

Willkommen zurück! Ist Clément Noël beim Slalom in Wengen noch zu schlagen? Der Franzose hat nach einem fulminanten ersten Lauf die größten Chancen auf den Sieg. Doch halten die Nerven? Mit Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz, Alexis Pinturault und Ramon Zennhäusern liegen vier Toptechniker innerhalb einer Sekunden hinter dem 22-Jährigen in Lauerstellung.

Finaler Lauf startet um 13.15 Uhr Um 13.15 Uhr geht es in die Entscheidung. Kann Clément Noël auch den 2. Lauf dominieren? Henrik Kristoffersen und Marco Schwarz werden angreifen. Und was ist für Linus Straßer noch drin? Wir melden uns rechtzeitig zurück.

Die Top 30 sind durch - Noël führt Beim Slalom am Lauberhorn sind die Top 30 im Ziel. Nach dem ersten Lauf führt Vorjahressieger Clément Noël. Der 22-Jährige führt mit satten 0,67 Sekunden vor Mitfavorit Henrik Kristoffersen. Dritter ist der Österreicher Marco Schwarz. Linus Straßer (+1,97) ist nach 30 Fahrern 18.

30. Starter: Erik Read (CAN) Dem Kanadier liegen die aggressiven Bedingungen. Doch er setzt sich zu weit hinten rein und fährt an den Stangen vorbei. Er beendet das Rennen zwar, allerdings mit 7,18 Sekunden Rückstand.

29. STarter: Marc Digruber (AUT) Der Österreicher versucht hier eine gute Ausgangsposition herauszufahren. Immerhin kann der Rückstand von 2,37 noch für den zweiten Lauf gut sein - derzeit Rang 22.

28: Sandro Simonet (SUI) Der nächste Schweizer! Simonet zeigt einen wilden Ritt. 1,97 Sekunden Rückstand - das reicht noch für Platz 18.

27. Starter: Armand Marchant (BEL) Machant fädelt schon nach den ersten Stangen ein, verliert eine Ski und ist aus dem Rennen.

26. Starter: Simon Maurberger (ITA) Mauerberger versucht stylistisch sauber durch die Stangen zu kurven. Mehr Dynamik und er wäre in den Top Ten. Jetzt reiht er sich als 14. ein.

25. Starter: Elias Kolega (CRO) Kolega ist an den Stangen immer eine Spur zu spät dran. Das summiert sich. Platz 22. Das kann für den finalen Lauf eng werden.

24. Starter: Giuliano Razzoli (ITA) Nicht so spritzig sah es bei Razolli aus. Dennoch kurvt er einen guten Lauf nach unten. Mit 1,47 Rückstand verpasst er nur knapp die Top 10.

23. Starter: Tanguy Nef (SUI) Kann der nächste Schweizer von der Kurssetzung des eigenen Trainers profitieren? Der Genfer war Sechster in Madonna. In Aadelboden war er ausgeschieden. Die Fans tragen ihn nach unten. Als dritter Schweizer fährt er in die Top drei. 1,21 Sekunden Rückstand auf Teamkollege Noel.

22. Starter: Kristoffer Jakobsen (SWE) Der Schwede konnte schon Toü6 Resultate einfahren. Hier fuhr er zu verkrampf, rutschte zwischendurch aus und reiht sich mit einer unsauberen Vorstellung auf Rang 18 ein.

21. Starter: Istok Rodes (CRO) Rodes kämpft sich durch. Sein Rückstand - 2,43 Sekunden. Damit ist er ganz hinten im Klassement.

20. Starter: Alexander Khoroshilov (RUS) Der Russe fährt den oberen Teil sehr gut. Doch den Steilhang hat nur Noel stark erwischt. Immerhin kommt er bis auf 1,43 Sekunden heran. Das ist Zwischenrang acht.

19. Starter: Jean-Baptiste-Grange (FRA) Der 35-Jährige kämpft gegen die Bestzeit seines jungen Teamkollegen. 2,02 Sekunden Rückstand sind es allerdings im Ziel.

18. Starter: Albert Popov (BUL) Popov tut sich schwer mit dem Rhythmus, bringt den Lauf aber ordentlich nach unten. Damit schiebt er sich noch vor Straßer.

17. STarter: Linus Straßer Kann Straßer dagegenhalten! Schon im oberen Tal macht er eine Fehler und liegt gleich über eine Sekunde zurück. Im Steilhang fährt er am Limit muss aber auch mit den aggressiven Schneebedingungen kämpfen. Zwischenrang 13 für den DSV Hoffnungsträger.

16. Starter: Alex Vinatzer (ITA) Vinstzer versucht es mit einem wilden Ritt durch die Stangen. Doch auch er kommt in dem engen Kurs nicht ganz zurecht. 2,04 Sekunden auf Noel!

Zwischenstand Nach 15 Fahrern führt immer noch der Franzose Clement Noel ungefährdet vor Henrik Kristoffersen (+0,67) und Marco Schwarz (+0,73).

15. Starter: Stefano Gross (ITA) Auch Gross kann hier nicht mit der starken Fahrt von Noel mithalten. Der Italiener hat Schwierigkeiten den Kurs sauber zu fahren. Die Patzer kosten ihn viel Zeit und im Ziel sind es 2,43 Sekunden auf den Franzosen.

14. Starter: Michael Matt (AUT) Matt geht energische in den Lauf. Doch auch dieses Mal läuft es nicht rund für den Österreicher. In einer verkorksten Saison hat er auch hier kein Glück und scheidet aus.

13. Victor Muffat-Jeandet Der Franzose war teilweise zu schnell im Kurs unterwegs. Das geht sich nicht aus 1,46 liegt er zurück.

12. Starter: Loic Meillard (FRA) Bislang konnte keine Fahrer Noel das Wasser reichen. Meillard konnte angreifen, patzte aber im Steilhang und reihte sich nach einer relativ guten Fahrt (+1,18 Sekunden) auf Rang sechs ein.

11. Starter: Dave Ryding (GBR) Der Brite ist schon lange im Weltcup unterwegs. Kann er heute ganz nach vorne fahren. Nein! Mit 1,74 Rückstand reiht er sich am Ende des Klassements ein.

10. Starter: Stefan Hadalin (SLO) Der Slowen, im Vorjahr 14, fährt spritzig durch den Kurs. Aber auch HAdalin verliert im Steilhang. Mit 1,57 Sekunden reiht auch er sich hinter dem derzeit Siebten Yule ein.

9. Starter: Manuel Feller (AUT) Feller startet dynamisch, fährt am Limit, verliert aber kurz die ideal Linie. Das kostet Zeit. Im Ziel hat er 1,67 Sekunden verloren, damit fällt er hinter Yule auf Rang acht.

8. Starter: Sebastian Foss-Solevaag (NOR) Der Norwerger kann im oberen Teil mit der Bestzeit mithalten. Doch im Steilhang verliert auch er. Mit einem Rückstand von 1,18 Sekunden bringt er seine Lauf ins Ziel.

7. Starter: DAniel Yule (SUI) Yule will seinen dritten Slalomsieg einfahren!. Der Schweizer fährt spritzig, kann aber der Linie von Noel nichts entgegensetzen. Auch er fährt die Stangen teilweise zu gerade an und kassiert einen Rückstand von satten 1,48 Sekunden. Damit ist er momentan letzter.

6. Starter: Alexis Pinturault (FRA) Was kann Pinturault abliefern. Der Mitfavorit kämpft, muss sich im Ziel aber auch mit 0,99 Sekunden geschlagen geben.

5. Starter: André Myhrer (SWE) Myhrer ist zwischen den Stangen immer einen ticken zu spät dran. Das wird ihm zum Verhängnis. Er wird ausgehebelt und fällt vorzeitig aus.

4. Starter: Marco Schwarz (AUT) Acht Österreicher greifen in Wengen an. Schwarz ist der Erste. Die kurzen Torabstände machen ihm aber zu schaffen. Er fährt zwar rund hat aber imZiel auch 0,73 Sekunden Rückstand. Zwischenstand: Rang drei.

3. Starter: Henrik Kristoffersen (NOR) Kristoffersen ging oben eine Spur zu direkt in den Kurs. Damit lag auch er schnell hiner Noel zurück. 0,67 Sekunden Rückstand hatte er durch den Fehler im Ziel auf die Zeit des Schweizers.

2. Starter: Ramon Zennhäusern (SUI) Der erste Schweizer im Hang. Noel fuhr allerdings bissiger. Deshalb liegt Zennhäusern schnell hinter der Zeit des Franzosen. Fast eine SEkunde Rückstand für den Schweizer.

1: Starter: Clément Noël (FRA) Clément Noël eröffnet das Rennen. Der Franzose konnte hier 2019 seinen überhaupt ersten Weltcupsieg feiern. Noël fährt auf Risiko und bringt den Lauf in 50,72 Sekunden nach unten. Die Richtzeit für die Konkurrenten.

Insgesamt fünf Deutsche am Start Seine Teamkollegen dagegen zeigten zuletzt keine guten Leistungen: Vielleicht klappt es ja in Wengen für David Ketterer, Dominik Stehle, Anton Tremmel oder Sebastian Holzmann mit einer guten Platzierung.

Der DSV-Hoffnungsträger! Im deutschen Team ist Linus Straßer der Topfahrer. Bei seinem Comeback zeigte er sich in Zagreb in bestechender Form und wurde Siebter. In Adelboden kam er sogar als Sechstschnellster in die Wertung. Vor zwei Jahren war der 27-Jährige beim traditionsreichen Slalom in Wengen als Neunter schon mal in den Top 10 - das möchte der derzeit beste deutsche Techniker am Sonntag mindestens wieder schaffen. Straßer geht als 17. ins Rennen.

Die Topfavoriten! Der Schweizer Daniel Yule hat bereits zwei Siege bei den Weltcups in Adelboden und Madonna di Campiglio eingefahren. Dritter wurde er beim Sieg von Henrik Kristoffersen zum Saisonauftakt in Levi. Der Norweger stand in Adelboden und Madonna dafür als Zweiter mit auf dem Podest. Mit Clément Noël (FRA), der in Zagreb gewann, und Alexis Pinturault (FRA), der Sieger von Val d‘Isere, gibt es zwei weitere Anwärter auf Platz eins.