Liveticker

Romed Baumann (GER) DSV-Starter Romed Baumann ist der nächste Starter, der sich in die Steif begibt. Oben kommt er viel besser zurecht als vorher Jansrud und nimmt einen guten Vorsprung mit in den Steilhang. Und auch dort läuft es gut. Wie kommt er über die Hausbergkante? Gut! Er kann noch einmal ausbauen, nimmt viel Tempo mit in den Schlussteil und geht mit einer Sekunde Vorsprung über die Ziellinie. Nun heißt es für ihn warten, was die Konkurrenz bringt.

Kjetil Jansrud (NOR) Da Aleksander Aamodt Kilde nach einem Kreuzbandriss fehlt, muss Kjetil Jansrud die norwegischen Fahnen hochhalten. 2015 hat er hier schon gewonnen, er weiß also wie es geht. Ganz optimal aber läuft es für den Norweger nicht und schon im ersten Abschnitt hat er viel zu tun und ein paar Fehler kosten im Geschwindigkeit und Rhythmus. Jansrud versucht draufzubleiben und kommt am Ende mit 1:56.28 Minuten durch. Ob das für den Sieg reicht? Wohl nicht. Die Fehler ganz oben haben einfach zu viel gekostet.

Kann Feuz zuschlagen? Beat Feuz kam in diesem Winter noch nicht ganz auf Touren, unterschätzen darf man den Routinier aber sicherlich keinesfalls, was er mit dem vierten Platz im ersten Training unter Beweis stellte. Auf der Jagd ist er nicht nur nach dem legendären Steif-Sieg, sondern auch nach Saisonsieg Nummer eins. Neben ihm dürfte sich aus dem Swiss-Team Carlo Janka die größten Chancen ausrechnen. Urs Kryenbühl, Ralph Weber, Marco Odermatt, Gilles Roulin, Stefan Rogentin und Nils Mani vervollständigen das Aufgebot der Eidgenossen.

Kriechmayr ist heiß Vincent Kriechmayr hätte nichts dagegen, wenn er auf der Streif endlich die lange Durststrecke beenden könnte. Inzwischen ist es für ihn über zwei Jahre her, seit er das letzte Mal in der Abfahrt ganz oben stand. Im letzten Wettkampf zeigte er mit Platz zwei, dass er heiß auf den Sieg ist und auch im Training war Kriechmayr mit Platz eins am Donnerstag mit dabei. Neben ihm hat das ÖSV-Team mit dem Vorjahressieger Matthias Mayer ein weiteres heißes Eisen in Feuer. Der derzeit Zweite im Abfahrtsweltcup weiß, wie man die Streif besiegt. Im großen Aufgebot heißt es auch Max Franz auf der Rechnung haben. Otmar Striedinger, Hannes Reichelt, Daniel Danklmaier, Daniel Hemetsberger, Christian Walder und Christopher Neumayer komplettieren die Mannschaft.

Sander mischt mit Aus deutscher Sicht ist die Prognose aber keinesfalls übel. Andreas Sander zeigte in den Trainings auf und landete jeweils auf dem sechsten Platz der Ergebnislisten. Auch Josef Ferstl und Dominik Schwaiger waren am Donnerstag in den Top 15 zu finden und können ein positives Gefühl mit auf die Streif nehmen. Romed Baumann mischte ebenfalls mit, war aber im ersten Training mit Platz sieben am Stärksten. Hinzu gesellen sich Manuel Schmid und Simon Jocher.

Großer Favoritenkreis Der Favoritenkreis auf den Sieg ist groß. Als Spezialist für die Steif gilt der Italiener Dominik Paris, der hier schon dreimal gewinnen konnte. Auch Vorjahressieger Matthias Mayer, Beat Feuz, Vincent Kriechmayr und Ryan Cochran-Siegle, der im ersten Training die beste Zeit fuhr, gehören zum engeren Favoritenkreis auf den Sieg. Aufpassen muss man auf Kjetil Jansrud, aber auch auf die US-Amerikaner Jared Goldberg, Travis Ganong und Bryce Bennett. Sie waren insbesondere im ersten Training ganz nah dran.

Der Mythos Steif Die Streif gilt als eine der schwierigsten Abfahrten der Welt und ist der Klassiker im Kalender der Speedfahrer. 3.312 Meter Länge, 860 Meter Höhenunterschied, ein Durchschnittsgefälle von 27 Prozent, der steilste Start im Weltcup mit einem 50-Prozent-Gefälle. Von Start an trifft man auf Besonderheiten en masse: Mausefalle, Karussellkurve, Steilhang, Seidlalmsprung, Hausbergkante, Traverse. Diese Knackpunkte der Strecke heißt es für die Athleten zum Weg in Richtung Ziel zu bewältigen und alle haben es in sich.