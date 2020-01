Liveticker

Marc Rochat (SUI) Marc Rochat muss ums Finale zittern! Der Schweizer legt gut los, fällt dann aber immer weiter zurück und reiht sich auf Platz 26 ein.

Die Top 30 sind unten Die besten 30 des Weltcups sind unten und an der Spitze thront mit Marco Schwarz ein Lokalmatador! Dahinter lauert Henrik Kristoffersen (+0,14 Sek.) vor Alexis Pinturault (+0,32 Sek.). Daniel Yule (+0,75 Sek.) hat das Podest noch im Visier, alle anderen Fahrer haben bei schwierigen Pistenverhältnissen schon eine Sekunde und mehr Rückstand. Linus Straßer rangiert derzeit auf Rang 16. Sollte sich hier noch was Spannendes ereignen, melden wir uns natürlich sofort!

Marc Digruber (AUT) Kann Marc Digruber mit seiner hervorragenden Technik hier was reißen? Nein! Der ÖSV-Mann verliert schon oben nach einem Ausheber viel und scheidet dann im Mittelteil nach dem nächsten Bock ganz aus.

Sandro Simonet (SUI) Nächste Chance für Team Schweiz! Sandro Simonet bräuchte dringend mal ein gutes Resultat, kann heute aber ganz sicher keines mehr erreichen. Der 24-Jährige fädelt ein und scheidet aus!

Armand Marchant (BEL) Armand Marchant hatte in Zagreb mit einem sensationellen fünften Rang überzeugt. Heute legt der Belgier auch ganz gut los und wählt eine enge Linie, fällt nach einigen Rutschern aber noch klar zurück.

Istok Rodes (CRO) Istok Rodes kann an die guten Leistungen der beiden Läufer vor ihm nicht anknüpfen. Der Kroate geht das rennen zu verhalten an, gibt die Bretter nicht wirklich frei und sammelt fast drei Sekunden an.

Simon Maurberger (ITA) Es geht schon noch was! Auch Simon Maurberger fährt in diese Region, wo man im zweiten Lauf nochmal voll angreifen kann.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Stark! Kristoffer Jakobsen stellt klar, dass mit einer ordentlichen Portion Mut doch noch was geht! Obwohl der Norweger einige heftige Schläge einstecken muss, wird es mit "nur" 1,47 Sekunden Rückstand Rang elf.

Fabio Gstrein (AUT) Bei Fabio Gstrein sieht das immer so leicht und rund aus. Der Österreicher liegt damit auch gut auf Kurs, allerdings gehen ihm zum Ende hin ein wenig die Kräfte aus. Rang 18.

Lucas Braathen (NOR) Der 19-jährige Norweger fährt wieder mit vollem Risiko und bezahlt dafür diesmal einen hohen Preis. Schon im Mittelteil verfehlt Lucas Braathen ein Tor und geht raus.

Albert Popov (BUL) Nachdem zuvor zwei Fahrer nicht ins Ziel gekommen waren, lässt es Albert Popov lieber ruhig angehen. So kommt man ins Ziel, ist dann aber eben nicht vorne dabei. Für den zweiten Durchgang könnte es aber reichen.

Tanguy Nef (SUI) Der nächste Schweizer ist unterwegs und verzeichnet leider den nächsten Ausfall! Tanguy Nef fädelt schon nach wenigen Metern ein und scheidet wie in Kitzbühel aus.

Jean-Baptiste Grange (FRA) Jean-Baptiste Grange war zuletzt wieder gut in Form, kann das hier aber auch nicht wirklich zeigen. Der Franzose ist viel zu zögerlich unterwegs und hat so in diesem Schnee keine Chance.

Giuliano Razzoli (ITA) Der erste Ausfall des Tages! Und das tut weh, denn Giuliano Razzoli war auf dem besten Wege, unter die besten sechs zu fahren. Nach einem Einfädler ist aber Schluss.

Stefano Gross (ITA) Alles zwischen einer und anderthalb Sekunden Rückstand ist mittlerweile voll in Ordnung und eine gute Ausgangsposition für den lauf der Top 30. Stefano Gross macht seine Sache ordentlich und checkt mit 1,44 Sekunden Rückstand ein.

Linus Straßer (GER) Linus Straßer greift an! Der Deutsche will unbedingt seine gute Form beweisen und tut das mit einem beherzten Rennen an sich auch, doch die Zeit spricht auch hier eine andere Sprache. Rang 13!

Stefan Hadalin (SLO) Stefan Hadalin bestätigt nochmal, dass die Strecke nun einfach nicht mehr viel hergibt. Ein kleiner Quersteller im Mittelteil, ansonsten war das ok und dennoch ist es nur Platz 16.

Alex Vinatzer (ITA) Das war für diese Verhältnisse ein wirklich starker Slalom! Alex Vinatzer geht an die Stangen ran und holt im Mittelteil sogar auf. Rang sechs bietet für den zweiten Lauf gute Chancen.

Manuel Feller (AUT) Es wird wieder laut an der Planai! Die österreichischen Fans schreien Manuel Feller geradezu den Hang hinunter und der 27-Jährige legt auch gut los, ist dann aber zu oft zu spät dran an den Toren und verliert noch deutlich.

Alexandr Khoroshilov (RUS) Alexandr Khoroshilov hatte zuletzt in Wengen als Dritter seinen großen Auftritt. Schladming hat dem Russen aber noch nie gelegen und das ändert sich auch heute nicht. zeitgleich mit Michael Matt gehts auf Rang neun.

Victor Muffat Jeandet (FRA) Vor allem im unteren Teil verlieren wirklich alle Fahrer klar! Victor Muffat Jeandet geht die Sache zwar auch nicht mit letzter Überzeugung an, checkt aber trotzdem unter Wert auf der sieben ein.

Loic Meillard (SUI) Der nächste Schweizer ist unterwegs! Loic Meillard hat auch ordentlich zu tun mit den Rillen rund um die Tore und pustet im Ziel einmal ganz tief durch. Ob das für den zweiten Durchgang reicht?

David Ryding (GBR) Der Brite beginnt gut, verlässt dann aber gleich zweimal die Ideallinie und muss kämpfen, um drin zu bleiben. dafür ist der Rückstand von 1,29 Sekunden noch völlig in Ordnung.

Michael Matt (AUT) Unter tosendem Applaus der heimischen Fans schmeißt sich Michael Matt in den Hang und gibt alles, doch auch er hat nichts zu melden. Wir haben hier mittlerweile offenbar tatsächlich ein echtes Startnummernrennen.

Andre Myhrer (SWE) Die Rillen auf der Strecke scheinen schon ganz schön tief zu sein! Andre Myhrer fährt zwar nicht so aggressiv wie manch anderer, doch zwei Sekunden sind für den Olympiasieger zu viel!

Daniel Yule (SUI) Baut die Piste vielleicht jetzt schon ab? Gleich werden wir es wissen! Der Mann der letzten Wochen ist unterwegs und hat durchaus zu kämpfen. Da war allerdings auch ein kleiner Fahrfehler drin. Dennoch sind 0,75 Sekunden Rückstand deftig.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Sebastian Foss Solevåg ist mit seiner angriffslustigen Fahrweise immer für eine Überraschung gut. Heute kommt der zweitbeste Norweger des Weltcups aber nicht so richtig in Fahrt und reiht sich auf der vier ein.

Ramon Zenhäusern (SUI) Jetzt kommt Ramon Zenhäusern! Dm Zwei-Meter-mann aus der Schweiz müsste dieser steile Hang eigentlich liegen. Doch Zenhäusern tut sich wie in den letzten Wochen schwer. Da fehlt mehr als eine Sekunde auf Schwarz!

Clément Noël (FRA) Autsch! Der große Favorit Clément Noël rutscht gleich am Start weg, bleibt hängen und ist raus aus dem Rennen ums Podest! das ist ihm doch hier schon mal passiert! Mit zweieinhalb Sekunden Rückstand muss der Franzose hoffen, überhaupt im Finale dabei zu sein.

Henrik Kristoffersen (NOR) Am Start ist es mittlerweile ziemlich neblig, aber das macht Henrik Kristoffersen mal gar nichts aus! Der Norweger hat hier bereits dreimal gewonnen und hält sich die Chancen auf einen weiteren Triumph offen. Mit einem blitzsauberen Ritt gehts auf die zwei.

Alexis Pinturault (FRA) Alexis Pinturault schied zuletzt zweimal nach Einfädlern aus. So geht es der Franzose heute eher ruhig an und kommt nicht ganz an die Topzeit heran.

Marco Schwarz (AUT) Marco Schwarz eröffnet das Rennen und zeigt einen ziemlich sauberen lauf. Einmal geht der Außenski leicht weg, ansonsten sieht das gut aus. Im Zielhang, wo sich der Slalom von Schladming meist entscheidet, haut Schwarz alles rein und verbucht mit 51,41 Sekunden die erste Zeit.

Gleich gehts los! Die Stimmung an der Planai ist schon jetzt wieder riesig! Die Bedingungen in der Steiermark sind sehr winterlich, denn es schneit und die Piste ist heute ziemlich hart. Die insgesamt 73 Athleten dürfen gleich unter Flutlicht laufen. Marco Schwarz aus Österreich eröffnet in wenigen Augenblicken den ersten Durchgang dieses Nachtslaloms von Schladming!

ÖSV will beim Heimspiel attackieren Noch hat in dieser Saison kein Österreicher in die großen Fußstapfen von Marcel Hirscher treten können. Bester ÖSV-Athlet im Slalom-Weltcup ist nach seinem zweiten Platz in Kitzbühel auf Rang fünf Marco Schwarz, der das Rennen heute eröffnen wird. Auch Michael Matt, Manuel Feller und Youngster Fabio Gstrein wollen den heimischen fans was zu feiern geben. und Michael Matt muss man auf der Rechnung haben. Zudem gehen Marc Digruber, Johannes Strolz, Mathias Graf und Adrian Pertl für Österreich ins Rennen.

Schweiz baut auf Yule und Zenhäusern Die Schweiz schickt beim Nightrace in der Steiermark gleich acht Fahrer in den Stangenwald. Neben Topfavorit Daniel Yule will auch Ramon Zenhäusern nach einigen schwächeren Auftritten heute wieder vorne angreifen. Auch Loic Meillard, Tanguy Nef und Marc Rochat wollen unbedingt in den zweiten Durchgang. Sandro Simonet, Luca Aerni und Reto Schmidiger komplettieren das Schweizer Aufgebot.

Straßer führt DSV-Sextett an Im deutschen Lager ruhen die Hoffnungen einmal mehr vor allem auf Linus Straßer. Der 27-Jährige liegt in der Disziplinenwertung als bester Deutscher auf Rang neun und konnte bereits drei Top-Ten-Resultate verbuchen. In Kitzbühel schied Straßer vorgestern allerdings nach einem Fahrfehler aus. Dafür hat Anton Tremmel mit einem starken ersten Lauf und am Ende Rang 18 einmal mehr ansteigende Form gezeigt. Außerdem gehen David Ketterer, Dominik Stehle, Sebastian Holzmann und Fabian Himmelsbach für den DSV an den Start.

Spannender Kampf um die kleine Kristallkugel Mit noch drei regulären Slaloms und dem Weltcup-Finale vor der Brust könnte die Ausgangslage im Disziplinenweltcup spannender kaum sein. Der norwegische Gesamtweltcupführende Henrik Kristoffersen liegt mit 452 Punkten ganze 17 Zähler vor dem Schweizer Daniel Yule, der drei der letzten fünf Torläufe gewinnen konnte. Dahinter lauert mit 400 Zählern Frankreichs Senkrechtstarter Clément Noël, der in dieser Saison auch schon zweimal ganz oben stand. Alle drei zählen auch hier in Schladming natürlich zu den ganz großen Favoriten auf den Tagessieg.