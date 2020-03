Liveticker

Konkurrent Beat Feuz aus der Schweiz aber hat den Weltcup-Sieg fest vor Augen. Der Schweizer fährt eine starke Saison und muss nur noch sieben Zähler sammeln in den letzten beiden Rennen. Sein Vorsprung aktuell: 194 Punkte.

Kvitfjell ein gutes Pflaster für Dreßen

In Kvitfjell fuhr Dreßen im Februar 2017 als Sechstplatzierter erstmals in die Top 10 bei einem Weltcup. Im März 2018 siegte er hier sogar. Mal sehen, was heute drin ist. Theoretisch hat er sogar noch Chancen auf den Weltcup-Sieg.