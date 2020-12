Liveticker

Corinne Suter (SUI) Weiter geht es mit Corinne Suter. Die Schweizerin zeigt eine solide Fahrt. Mit Platz 23 kann sie sich Hoffnung auf eine Teilnahme im zweiten Durchgang machen.

Vlhová liegt in Führung Petra Vlhová liegt aktuell mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf Marta Bassino an der Spitze des Zwischenklassements. Dahinter folgt bereits die starke Schweizerin Michelle Gisin (+0,35 Sekunden). Auch Mikaela Shiffrin (+0,59 Sekunden) und Sara Hector (+0,74 Sekunden) sind noch in Schlagdistanz, was Spannung für den zweiten Durchgang verspricht.

Eva-Maria Brem (AUT) Die Österreicherin Brem schließt bei ihrem Heimweltcup die Gruppe der besten 30 ab. Sie ist die letzte Riesenslalom-Siegerin des ÖSV. Allerdings war das heute nichts, sie fällt auf den letzten Platz zurück.

Marlene Schmotz (GER) Eigentlich sollte jetzt die erste Deutsche das Rennen aufnehmen. Allerdings steht Schmotz nicht im Starthaus. Was genau der Grund dafür ist, ist noch unklar.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Die Polin Gasienica Daniel legt ebenfalls erst eine gute Fahrt in den Schnee, bis sie durch einen Fehler im Mittelteil letztendlich weit zurückfällt.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Stjernesund ist wie Siebenhofer im oberen Streckenabschnitt sehr schnell und liegt an dieser Stelle in Führung. Auch im weiteren Verlauf meistert die Norwegerin den Lauf souverän und fährt nur knapp an den Top-Ten vorbei.

Nina O'Brien (USA) O'Brien ist immer wieder einen Tick zu spät dran und verliert damit an jedem Tor ein wenig Zeit. Die Amerikanerin kommt nur auf dem 23. Platz ins Ziel.

Estelle Alphand (SWE) Alphand riskiert einiges und attackiert. Doch auch diese Fahrweise zahlt sich nicht aus, wahrscheinlich lässt nun die Piste bereits deutlich nach.

Ramona Siebenhofer (AUT) Siebenhofer ist im oberen Teil extrem schnell und fährt dort sogar die Bestzeit. In der Folge kann sie den Vorsprung aber überhaupt nicht halten. Da geht gar nichts mehr, deswegen kommt sie nur auf dem vorletzten Platz ins Ziel.

Coralie Frasse Sombet (FRA) Der Trainer der Französinnen hat den Lauf gesetzt, doch Frasse Sombet kann diesen vermeintlichen Vorteil nicht ausnutzen. Auch sie handelt sich am Ende fast zwei Sekunden Rückstand ein.

Ana Bucik (SLO) Bucik legt keinen guten Lauf auf die Piste und reiht sich zunächst auf der 18. Position mit 2,30 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ein.

Franziska Gritsch (AUT) Die Österreicherinnen konnten hier bislang mit überzeugen, macht es Gritsch besser? Zunächst schon, dann baut aber auch sie zwei Fehler ein, weshalb es für bis auf den 17. Platz nach hinten geht. Da war deutlich mehr möglich.

Maria Therese Tviberg (NOR) Tviberg fährt ein unauffälliges Rennen. Mit Platz 17 im Ziel muss sie noch ein bisschen warten, ob die Zeit für den zweiten Durchgang genügt.

Tina Robnik (SLO) Der Slowenin Robnik ergeht es ein wenig besser und gibt ordentlich Gas. Im Ziel kann sie sich mit dem zehnten Platz belohnen.

Ricarda Haaser (AUT) Haaser ist im ersten Abschnitt relativ nah an der aktuellen Bestzeit dran, fährt in der Folge allerdings viel zu hart. Sie verliert sogar als erste Athletin insgesamt über drei Sekunden auf Vlhová.

Katharina Truppe (AUT) Truppe wählt eine sehr enge Linie, doch das zahlt sich überhaupt nicht aus. Die Österreicherin ist oft zu früh dran, sie reiht sich nur auf dem 14 Platz ein.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Mowinckel kämpft sich ebenfalls in dieser Saison nach einer Verletzung zurück. Die Norwegerin tut sich im Riesenslalom jedoch noch schwer, sie überquert als Elfte die Ziellinie.

Stephanie Brunner (AUT) Brunner riskiert einiges, doch im Mittelteil macht sie zwei große Fehler, welche viel Zeit kosten. Deswegen fällt die Österreicherin im Zwischenklassement ans Ende des Feldes zurück.

Katharina Liensberger (AUT) Die erste Österreicherin nimmt das Rennen auf. Doch Liensberger fällt schnell weit zurück, obwohl sie aktiv fährt. Im Ziel hat sich ihr Rückstand auf fast zwei Sekunden summiert.

Wendy Holdener (SUI) Holdener hatte nach einer Verletzungspause einen schwierigen Saisonstart. Auch hier wirkt die Fahrt der Schweizerin unrund und etwas hektisch. Im Ziel reicht es dementsprechend vorerst nur zu einem zehnten Platz.

Sara Hector (SWE) Hector hat letztens in Courchevel mit einem zweiten Platz überzeugen können, kann sie an diese Leistung anknüpfen? An der ersten Zwischenzeit liegt die Schwedin in Führung, anschließend verliert sie dann kontinuierlich Zeit. Mit der fünften Position im Ziel kann sie aber zufrieden sein.

Meta Hrovat (SLO) Das war nicht die Fahrt von Meta Hrovat. Die Slowenin kämpft, allerdings liegt sie am Ende im Ziel über zwei Sekunden hinter der Bestzeit.

Lara Gut-Behrami (SUI) Gut-Behrami hat große Mühe, im Lauf zu bleiben. Immerhin rettet sie sich und letztendlich ist der fünfte Platz im Ziel für die vorherigen Fehler noch ein akzeptables Ergebnis.

Sofia Goggia (ITA) Fehlendes Risiko ist definitiv nie das Problem bei Goggia, sie muss eher aufpassen, dass sie nicht überdreht. Und schnell folgt der erste Patzer. Die Italienerin scheidet am gleichen Tor wie Robinson aus und sorgt für den zweiten Ausfall des Tages.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Bei der Norwegerin Holtmann fehlt das letzte Risiko auf der Piste, weshalb sie keine Geschwindigkeit aufbauen kann. Damit reiht sie sich zunächst am Ende des Klassements ein.

Michelle Gisin (SUI) Gisin ist bis zur ersten Zwischenzeit die schnellste Athletin bisher. Ihren Vorsprung kann sie in der Folge nicht ganz halten, doch der dritte Platz im Ziel ist eine super Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Mikaela Shiffrin (USA) Shiffrin hat vor Weihnachten in Courchevel den Riesenslalom gewonnen und auch heute sieht das zunächst gut aus. Nach einem Fehler im Mittelteil verliert sie jedoch einige Zehntel, wodurch sich die Amerikanerin vorerst auf dem dritten Rang einreiht.

Petra Vlhová (SVK) Vlhová will nach zwei dritten Plätzen und einem Ausfall zuletzt nun ihren ersten Saisonsieg im Riesenslalom einfahren. Die Slowakin kann mit Bassino mithalten, sie meistert den Hang souverän und übernimmt durch einen starken Schlussspurt mit 0,22 Sekunden Vorsprung die Führungsposition.

Federica Brignone (ITA) Brignone geht mit dem roten Trikot der Führenden in der Disziplin ins Rennen. Die Italienerin rutscht jetzt allerdings an gleich zwei Toren weg und verliert an diesen Stellen viel Zeit, weshalb es am Ende nur zum dritten Platz reicht.

Marta Bassino (ITA) Bassino kommt sehr gut aus dem Starthaus und liegt schnell fast eine Sekunde vor Worley. Die Italienerin findet eine nahezu perfekte Linie und geht mit 1,38 Sekunden Vorsprung in Führung!

Alice Robinson (NZL) Robinson ist in den letzten beiden Riesenslaloms jeweils ausgeschieden, dementsprechend ist es für sie wichtig, ihre Sicherheit und das Selbstvertrauen wiederzufinden. Das gelingt ihr nicht, die Neuseeländerin fällt tatsächlich auch hier bereits nach der ersten Zwischenzeit aufgrund eines Innenskifehlers aus.

Tessa Worley (FRA) Tessa Worley steht als erste Athletin im Starthaus und eröffnet das Rennen. Im letzten Riesenslalom in Courchevel konnte sie aufgrund einer überzeugenden Performance den dritten Platz belegen und sich damit in die vordere Startgruppe vorarbeiten. Die erste Startnummer ist hier sicherlich ein Vorteil, ihre Fahrt wirkt allerdings nicht ganz sauber. Im Ziel bleibt die Zeit bei 1:03.75 Minuten stehen.

Äußere Bedingungen Aktuell liegt die Temperatur in Semmering bei drei Grad unter dem Gefreierpunkt und es ist bewölkt. Dazu weht ein leichter Wind über den Hang, allerdings sollten die Bedingungen wohl kein Problem werden.

Corona-Maßnahmen In Semmering wurde das Sicherheitskonzept in Hinblick auf die Corona-Pandemie ausgeweitet, um die Athletinnen, Trainer und Betreuer bestmöglich vor Infektionen schützen zu können. So können die Kabinenbahnen am Weltcuphang zu den Rennzeiten ausschließlich von Weltcup-Teilnehmern genutzt werden. Für Touristen ist dieser Teil des Skigebietes nicht zugänglich, damit dort keine Kontaktmöglichkeiten entstehen können. Zuschauer sind ebenfalls, wie aktuell in allen Sportarten üblich, nicht zugelassen.

Top-Favoritinnen Den Tagessieg werden voraussichtlich vor allem fünf Athletinnen unter sich ausmachen. Petra Vlhová (Startnummer 5) und Mikaela Shiffrin (6) dominieren den Riesenslalom seit einiger Zeit und haben beste Siegchancen. Zuletzt konnten jedoch auch die beiden Italienerinnen Marta Bassino (3), die schon zwei Saisonsiege gefeiert hat, und Federica Brignone (4) regelmäßig im Kampf um vordersten Plätze mitmischen. Außerdem hat Alice Robinson (2) alle Möglichkeiten, wenn sie zwei konstante Läufe ins Ziel bringt.

Acht Schweizerinnen am Start Der Fokus im Swiss-Team liegt vor allem auf dem Trio Michelle Gisin (Startnummer 7), Lara Gut-Behrami (10) und Wendy Holdener (13), denen es allen zuzutrauen ist, eine Top-Ten-Platzierung einzufahren. Die anderen Athletinnen aus dem Lager der Eidgenossinnen haben sich in der laufenden Saison im Riesenslalom bisher schwerer getan. Mit höheren Startnummern werden es gleich Corinne Suter (31), Melanie Meillard (39), Camille Rast (58), Jasmina Suter (64) und Priska Nufer (65) erneut versuchen, sich in den zweiten Durchgang zu fahren.

Zehn ÖSV-Damen dabei Was ist für die Damen des österreichischen Skiverbandes beim Heimrennen möglich? Nach holprigen Saisonstart in Sölden haben die Österreicherinnen zuletzt in Couchevel im Riesenslalom zweimal mit guten Mannschaftsleistungen überzeugt, wobei es jedoch noch nicht zu einem Podestplatz gereicht hat. Heute schickt der ÖSV insgesamt zehn Athletinnen auf die Piste, angefangen mit Katharina Liensberger (Startnummer 14) und Stephanie Brunner (15). Auch Katharina Truppe (17), Ricarda Haaser (18), Franziska Gritsch (21), Ramona Siebenhofer (24) und Eva-Maria Brem (30) starten unter den besten 30. Dazu komplettieren Elisa Mörzinger (42), Chiara Mair (48) und Katharina Huber (60) das Team.

Deutsches Duo Der Riesenslalom hat sich in diesem Winter zum Problembereich im deutschen Skiverband entwickelt. Nach dem Karriereende von Viktoria Rebensburg, der Siegfahrerin vergangener Jahre, klafft eine große Lücke in der Mannschaft. Bislang konnte sich in der aktuellen Saison noch niemand aus dem deutschen Damenteam in dieser Disziplin für einen zweiten Durchgang qualifizieren und Weltcup-Punkte sammeln. Heute sollen Marlene Schmotz (Startnummer 29) und Andrea Filser (45) diesen Negativlauf beenden.