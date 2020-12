Liveticker

Meta Hrovat (SLO) Etwas besser geht es Meta Hrovat jetzt von der Hand. Nach gutem Einstand jedoch fädelt die Slowenin bei einem Linksschwung ein und scheidet aus.

Nastasia Noens (FRA) Mit reichlich Abstand zu den Stangen fährt Nastasia Noens zu Tal. Die weiten Wege kosten selbstverständlich Zeit - und zwar so viel wie bei keiner Athletin zuvor. Somit haben wir im Ziel ein neues Schlusslicht im Klassement. Und die Französin muss nun zittern, ob das für die besten 30 reichen wird.

Ana Bucik (SLO) Auf der Piste ihres Trainers versucht sich jetzt Ana Bucik. Die Slowenin gibt den Ski nicht richtig frei, wirkt verkrampft. Und so fällt die 27-Jährige fast ans Ende des Klassements zurück.

Katharina Gallhuber (AUT) Dann geht es die Olympia-Dritte an. Katharina Gallhuber wirkt konzentriert, hat einen richtig starken Streckenabschnitt dabei. In der Summe sammelt die Niederösterreicherin knapp zwei Sekunden ein. Platz 12!

Martina Dubovská (CZE) Martina Dubovská bemüht sich um eine saubere Technik. Die 28-Jähriuge scheint auch heute in der Lage, ihren Aufwärtstrend zu bestätigen. Zumindest gelingt mit Rang 15 eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Davon scheint auch Thea Louise Stjernesund zu profitieren. Die Norwegerin fängt sich um zwei Sekunden ein, fährt damit knapp an den Top 10 vorbei.

Franziska Gritsch (AUT) Anfangs liegt auch Franziska Gritsch sehr gut im Rennen. Die Tirolerin wirkt sogar eine Spur aggressiver und zeigt, was tatsächlich noch möglich ist. 1,36 Sekunden fehlen zur Spitze. Die starke Vorstellung wird mit Platz 7 belohnt. Die Präparierungspause eben hat offenbar etwas gebracht.

Federica Brignone (ITA) Gefühlvoll windet sich Federica Brignone durch den Stangenwald. Die erfahrene Italienerin passt sich den Bedingungen an, wirkt geschmeidig und holt so noch viel raus. Etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand kommen zwar zusammen, das aber reicht für Rang 11. Das ist derzeit wohl nahe am Optimum.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Wer es jetzt noch in die Top 10 schafft, dem ist eine gute Leistung zu attestieren. Bei Mina Fuerst Holtmann können wir das nicht tun. Die Norwegerin kämpft schwer mit der Piste und zieht letztlich den Kürzeren. Gut drei Sekunden Rückstand bedeutet die Rote Laterne.

Irene Curtoni (ITA) Als erster Italienerin stößt sich Irene Curtoni oben ab. Eine Platzierung unter den besten Sechs scheint nicht mehr möglich. Wir müssen unsere Maßstäbe auch bei der 35-Jährigen nach unten schrauben. Curtoni tut sich schwer damit und schüttelt angesichts von zweieinhalb Sekunden Rückstand den Kopf.

Kristin Lysdahl (NOR) Und wenn sich dann auch noch Fehler hinzugesellen - wie recht früh bei Kristin Lysdahl -, dann wird es zusätzlich schwer. SO schafft es die Norwegerin geradeso in die Top 10 - mit 1,85 Sekunden Defizit.

Laurence St-Germain (CAN) Wie kommt Laurence St-Germain auf dem drehenden Kurs zurecht? Die relativ großgewachsene Kanadierin kommt allerdings auch nicht recht in die Gänge. Vermutlich lässt die Piste schon entscheidend nach. Mit jeder Läuferin wird der Rückstand größer. So auch bei St-Germain!

Katharina Huber (AUT) Auch bei Katharina Huber verpuffen die Hoffnungen auf einen Rückstand unter einer Sekunde schnell. Die Niederösterreicherin lässt es nicht nach Wunsch laufen. So sammeln sich fast zweieinhalb Sekunden Rückstand an, womit es sie ans Ende des Klassements zurückwirft.

Erin Mielzynski (CAN) Noch stehen Damen oben, die das Zeug für vordere Platzierungen haben. Dazu zählt Erin Mielzynski. Die Kanadierin zeigt tatsächlich, dass noch weit mehr in der Piste steckt. Ganz nach unten bringt es die 30-Jährige nicht, ist letztlich noch drei Hundertstel langsamer als Lena Dürr.

Emelie Wikström (SWE) ALs erste Schwedin macht sich Emelie Wikström auf den Weg. Die 28-Jährige bleibt gleich oben ein wenig hängen. Und so entwickelt sich ein etwas verkrampfter Lauf. Wikström fährt der Musik hinterher, fängt sich über zwei Sekunden Defizit ein und ist neue Besitzerin der Roten Laterne.

Lena Dürr (GER) Die deutschen Farben vertritt nun Lena Dürr. Die Oberbayerin lässt aber oben schon eine Menge Zeit liegen. Schnell sind sieben Zehntel weg. Ein Spitzenergebnis ist so nicht drin. Auch Dürr lässt auf dem Hang mehr als anderthalb Sekunden liegen und reiht sich für den Moment als Siebte ein.

Chiara Mair (AUT) Chiara Mair schiebt sich in den Hang. Die Tirolerin wirkt sehr engagiert, gibt allerdings den Ski nicht richtig frei. So verbremst die 24-Jährige ihren Lauf völlig und bekommt weit mehr als anderthalb Sekunden aufgebrummt. Das bedeutet die Rote Laterne.

Mikaela Shiffrin (USA) Nun misst sich Mikaela Shiffrin mit der Vorgabe von Michelle Gisin. Und die US-Amerikanerin kann der Schweizerin tatsächlich das Wasser reichen. Zwischenzeitlich fährt die vierfache Weltmeisterin fast eine halbe Sekunde vorneweg. Dann jedoch schmilzt der Vorsprung - bis auf zwei Hundertstel zusammen. Für die Führung reicht es daher geradeso.

Katharina Liensberger (AUT) So bietet sich anderen Athletinnen die Chance. Katharina Liensberger allerdings baut gleich oben einen Fehler ein. Dann geht es in einen flachen Streckenabschnitt. So richtig locker wird auch Vorarlbergerin nicht. Der Rückstand hält sich im Ziel mit drei Zehnteln aber noch in Grenzen. Da ist nichts verloren.

Petra Vlhová (SVK) Die Bestzeit von Gisin wird umgehend auf die Probe gestellt, denn Petra Vlhová steht bereit. Jetzt sollten wir sehen, was heute in der Piste steckt. Erstaunlicherweise findet die WM-Dritte keine Einstellung zu den Bedingungen, verbremst ihren Lauf gehörig. So gehen ihr fast neun Zehntel verloren. Mehr als Platz 4 ist da nicht drin.

Michelle Gisin (SUI) Es folgt gleich eine weitere Eidgenossin. Michelle Gisin schiebt an. Auch die Engelbergerin benötigt ein paar Schwünge, um in die Gänge zu kommen. Dann aber zündet die 27-Jährige den Turbo. Und so fährt Gisin eine stattliche halbe Sekunde Vorsprung heraus.

Wendy Holdener (SUI) Nun geht es die Olympia-Zweite an. Wendy Holdener benötigt eine Zeit, um in den Rhythmus zu finden. Dann wirkt die Schweizerin bissig, fährt aggressiv. Ein wenig mangelt es am Gefühl. So fehlen im Ziel 16 Hundertstel.

Katharina Truppe (AUT) Auf geht's! Katharina Truppe eröffnet den Slalom am Semmering. Die Kärntnerin stellt uns somit den Kurs vor. Rhythmisch windet sich Truppe durch die Tore, den nicht sonderlich steilen Hang hinab und setzt die erste Zeit.

Wetter Wind stellt heute am Zauberberg kein großes Problem dar. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird angesichts von lockerer Bewölkung auch nicht mit Niederschlägen gerechnet. Die Piste präsentiert sich hart und bestens präpariert. Alles ist angerichtet.

Favoritinnen Als größte Sieganwärterin gilt Petra Vlhová. Die Slowakin gewann die bisherigen Slaloms der Saison - beide in Levi. Wie im vergangenen Winter ist Mikaela Shiffrin die härteste Gegnerin. Die vierfache Weltmeisterin nähert sich nach ihrer Pause beständig der alten Form, hat Mitte Dezember beim Riesenslalom in Courchevel schon wieder ein Weltcuprennen gewonnen und stand auch im Slalom bereits auf dem Podium. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis es auch in dieser Disziplin wieder mit einem Sieg klappt.

Vier Schweizerinnen Ganz vorn wollen die Eidgenossinnen mitreden. Wendy Holdener (Startnummer 2) und Michelle Gisin (3) heißen die größten Trümpfe beim Kampf um vordere Platzierungen. Einen weiteren Schritt zurück zu alter Stärke möchte Mélanie Meillard (25) machen. Für Camille Rast (59) stellt das Erreichen des Finaldurchgangs bereits eine große Herausforderung dar.

Neun Österreicherinnen Den gastgebenden ÖSV vertreten neun Athletinnen. Und natürlich wird auf einen Stockerlplatz spekuliert. Katharina Liensberger (Startnummer 5) gilt da als heißeste Anwärterin. Das Rennen eröffnen darf Katharina Truppe (1). Recht früh sind überdies Chiara Mair (7) und Katharina Huber (11) an der Reihe. Für Franziska Gritsch (17) und Katharina Gallhuber (20) ist selbstverständlich der zweite Durchgang Pflicht. Dorthin müssen es die übrigen Österreicherinnen mit Startnummern jenseits der ersten 50 erst einmal schaffen.

Deutsches Quartett Dem Wettkampf wollen sich 71 Damen stellen. Unter diesen befinden sich vier Starterinnen des DSV. Mit der aussichtsreichen Startnummer 8 wird Lena Dürr ins Rennen gehen. Weit weniger günstig dürften sich die Pistenverhältnisse für Marina Wallner (Startnummer 31), Jessica Hilzinger (33) und Andrea Filser (35) darstellen.

Semmering Im Süden Niederösterreichs liegt die kleine Gemeinde direkt an der Grenze zur Steiermark. Da der dort befindliche Gebirgspass auf 984 Metern Höhe den identischen Namen trägt, befinden wir uns laut Sprachgebrauch auch am Semmering. Im Skigebiet Zauberberg betätigen sich die Sportlerinnen auf der FIS-Weltcup-Piste namens Panorama. Vom Start auf 1.230 Metern geht es 210 Höhenmeter hinab. Dabei gilt es, der Kurssetzung von Sergej Poljšak zu folgen. Der slowenische Trainer hat 64 Tore gesteckt.