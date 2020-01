Liveticker

"Ich nehme mir vor, diese Leistungen mit in das Jahr 2020 zu nehmen", sagte Christina Ackermann (SC Oberstdorf), die in Lienz als beste Deutsche Fünfte geworden war. "Natürlich wünsche ich mir, dass ich mir den Traum von einem Podestplatz erfüllen kann." Neben Ackermann wurden Lena Dürr (SV Germering), Andrea Filser (SV Wildsteig), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Martina Ostler (SC Garmisch), Marlene Schmotz (SC Leitzachtal) und Marina Wallner (Sportclub Inzell) für Zagreb nominiert.

DSV-Starterinnen mit viel Selbstbewusstsein

Die deutschen Slalomfahrerinnen gehen nach dem guten Resultat in Lienz mit viel Selbstvertrauen in den ersten alpinen Ski-Weltcup des neuen Jahres. In Zagreb schickt der DSV die gleichen sieben Fahrerinnen an den Start wie zuletzt in Österreich, als erstmals seit fast drei Jahren wieder fünf Slalom-Fahrerinnen aus Deutschland Weltcup-Punkte gesammelt hatten.