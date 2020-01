Liveticker

Die nächste Starterinnen ist Tamara Tippler. Sie war gerade schon bereit zum Start, doch 20 Sekunden vor dem geplanten Go kam das Stoppsignal. Es geht für sie also wieder raus aus dem Ski. Der Nebel ist noch zu stark und die Gesundheit der Athleten gefährdet. Auch die beiden Deutschen Kira Weidle (13) und Viktoria Rebensburg (15) müssen sich gedulden.

Wow! Die Schweizerin überrascht mit einer blitzsauberen Fahrt und fährt im Mittelteil fast eine halbe Sekunde heraus. Eine Schweizer führt in der Höhle des Löwen in Österreich. 53 Hundertstel Vorsprung hat sie im Ziel und kann ihr Glück kaum fassen. Ihre Schwester Dominique Gisin hat ihr auch schon mal gewonnen...

Jetzt könnte die Bestzeit von Venier wackeln. Allerdings stellt sich die Frage: Wie hat Schmidhofer das Malheur gestern verkraftet, als die Bindung während der Fahrt aufgegangen ist? Ganz gut, aber an ihren beiden Teamkolleginnen Venier und Siebenhofer kommt sie nicht vorbei. Drei Österreicherinnen jetzt in Führung.

Deutsche Hoffnungen

Als Vierte in Lake Louise hat auch Viktoria Rebensburg ihre Klasse in der Abfahrt schon gezeigt. Noch größere Chancen auf eine Topplatzierung werden Kira Weidle – die in den ersten beiden Abfahrten auf die Ränge acht und sechs gefahren ist - ausgerechnet. Die 23-Jährige gewann in Zauchensee einst ihren ersten Europacup.