Liveticker

Ausfall-Festival in Zauchensee 47 Fahrerinnen, nur 31 im Ziel - der Super-G bei der Kombi in Zauchensee war doch sehr herausfordernd. Am Ende kamen immerhin soviele Läuferinnen ins Ziel, dass wir nachher ab 11.45 noch einen normalen Slalom erleben können. Wir sind pünktlich zur Entscheidung wieder da.

Startnummer 47: Jonna Luthman (SWE) Letzte Starterin und nochmal ein Ausfall: Für die Schwedin Luthman ist die Kombi in Zauchensee vorzeitig beendet.

Startnummer 46: Alice Robinson (NZL) Die Überraschungssiegerin des Saisonauftakts in Sölden. Die 18-Jährige mit einem passablen Lauf auf dieser anspruchsvollen Piste und Platz 19.

Startnummer 45: Tina Weirather (LIE) Die Liechtensteiner Speedspezialistin nutzt den Kombi-Super-G als lockeren Trainingslauf. Rückstand im Ziel fast zwei Sekunden.

Startnummer 44: Julia Pletschkowa (RUS) Noch einmal eine positive Überraschung: Julia Pletschkowa mit hoher Startnummer auf Platz 16 nach vorne.

Startnummer 43: Elvedina Muzaferija (BIH) Die junge 20-jährige Bosnierin meistert die anspruchsvolle Piste, kommt aber als neue Letzte ins Ziel.

Startnummer 42: Veronique Hronek (GER) Und weiter geht's mit den Ausfällen: Auch die letzte deutsche Starterin Veronqiue Hronek kommt nicht ins Ziel.

Startnummer 41: Lin Ivarsson (SWE) Nun wieder ein Ausfall, die Schwedin Ivarsson kommt nicht ins Ziel.

Startnummer 40: Lisa Grill (AUT) Österreich heute mit einer großen Mannschaft vertreten: Die 19-Jährige Lisa Grill soll Weltcupluft schnuppern. Das tut sie auch, die Zeit ist allerdings nicht erwähnenswert. Die kommt als Vorletzte ins Ziel

Startnummer 39: Camille Cerutti (FRA) Camille Cerutti, eine junge Französin, kommt als 20. an.

Startnummer 38: Michaela Wenig (GER) Tja, und leider kommt auch Michaela Wenig nicht im Ziel an. Von fünf deutschen Starterinnen bisher sind drei ausgeschieden, bitter.

Startnummer 37: Candace Crawford (CAN) Die Kanadierin reiht sich leider in die Liste der Ausfälle ein. Nach 37 Starterinnen schon zwölf Ausfälle, fast ein Drittel der Fahrerinnen.

Startnummer 36: Jessica Hilzinger (GER) Jetzt ein kleines Erfolgserlebnis für den Deutschen Skiverband: Jessica Hilzinger kommt ins Ziel - allerdings weit abgeschlagen: Sie ist Vorletzte. Immerhin: Hilzinger ist Slalom-Spezialistin. Für sie ging's also darum, dass der Rückstand nicht unendlich groß ist.

Startnummer 35: Kira Weidle (GER) Die Starnbergerin wollte wie Rebensburg den Super-G als Trainingslauf nutzen - und auch sie kommt nicht ins Ziel. Die deutschen Frauen bisher mit einem Renntag, der nicht zufriedenstellen kann.

Startnummer 34: Elena Curtoni (ITA) Die Italienerin schiebt sich in die Top Ten: 94 Hundertstel Rückstand auf Brignone.

Startnummer 33: Rosina Schneeberger (AUT) Ihr erster Weltcupeinsatz in diesem Winter. Da spielen die Wellen mit ihr oben, doch sehr unruhig unterwegs. Und trotzdem noch eine klasse Zeit: Platz zehn im Ziel für Schneeberger.

Startnummer 32: Ida Dannewitz (SWE) Die schwedische Speedspezialistin gewann im vergangenen Jahr Bronze bei der Junioren-WM in der Kombination. Heute mit 1,54 Sekunden Rückstand im Ziel. Das ist in Ordnung, wird aber nicht für einen Topplatz reichen. Momentan ist es Rang neun.

Startnummer 31: Viktoria Rebensburg (GER) Der Trainingslauf war schnell beendet: Viktoria Rebensburg verpasst schon nach der ersten Zwischenzeit ein Tor und ist raus. Ein Wochenende zum Vergessen für Deutschlands Topfahrerin.

Startnummer 30: Tifany Roux (FRA) Die 22-jährige Französin mit dieser anspruchsvollen Piste doch etwas überfordert: 2,4 Sekunden Rückstand für Roux.

Startnummer 29: Laura Gauche (FRA) Das Startintervall mittlerweile verkürzt, das geht jetzt schnell durch bis zum Ende. 47 Starterinnen sind gemeldet. Die Französin Gauche mit gutem Lauf, Platz zehn.

Startnummer 28: Macarena Simari Birkner (ARG) Eine der "Exotinnen" im Skiweltcup: Die Argentinierin aber weit abgeschlagen. Über vier Sekunden Rückstand, damit ist sie neue Letzte und löst Patrizia Dorsch als Schlusslicht ab.

Startnummer 27: Nadia Delago (SUI) Die jüngere Schwester von Nicol Delago muss doch arg kämpfen mit der Linie oben. Sie kommt mit über zwei Sekunden Rückstand an, reiht sich unmittelbar vor ihrer Schwester als 14. ein.

Startnummer 26: Nadine Fest (AUT) Die 21-jährige Kärntnerin recht frisch im Weltcup. Im Europacup konnte sie schon einmal eine Kombi gewinnen. Ist oben super unterwegs, dann steht sie zwei Mal fast quer - und da ist natürlich Zeit weg. Fast zwei Sekunden Rückstand im Ziel. Sie ist trotzdem zufrieden. Auch sie kämpft sich nach einer Verletzung gerade zurück.

Startnummer 25: Elisabeth Reisinger (AUT) Die nächste Österreicherin mit einer starken Fahrt: Reisinger reiht sich als Siebte ein.

Startnummer 24: Nina Ortlieb (AUT) Eine etwas verhaltene Fahrt der früheren Junioren-Weltmeisterin im Super-G und Riesenslalom. Bringt sich mit nur 93 Hundertstel Rückstand auf Platz sechs zwar gut in Position. Aber da wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Startnummer 23: Alice Merryweather (USA) Die junge US-Amerikanerin eine absolute Speedspezialistin, sie muss also hier vorlegen. Das klappt nicht. 1,99 Sekunden Rückstand, aber immerhin: Es kommt mal wieder eine Fahrerin ins Ziel.

Startnummer 22: Sofia Goggia (ITA) Die Italienerin trotz weiter Linien oben zunächst gut unterwegs, dann kann sie mit Mühe das Ausscheiden vermeiden. Wirkt irritiert durch die unruhige Piste - und dann kommt doch noch das Aus: Auch Goggia an einem Tor vorbei.

Startnummer 21: Mikaela Shiffrin (USA) Zum ersten Mal seit drei Jahren überhaupt wieder in einer Kombi am Start, ihr müsste dieser technische Super-G liegen. Kommt gut an den Schlägen vorbei, die schon einigen Fahrerinnen das Aus beschert haben. Und dann das! Einmal haut's ihr die Ski auseinander, dann kann sie noch korrigieren und kommt nicht mehr durch die nächste Kurve: Sie rutscht weg und ist raus.

Brignone im Interview Die Führende bestätigt: Dieser Super-G ähnelt etwas einem Riesenslalom, die Technikspezialistinnen also heute im Vorteil.

Rennpause Es gibt wieder eine kurze Rennpause, auf den Podestplätzen derzeit die Italienerinnen Brignone, Bassino und die Schweizerin Holdener - drei Fahrerinnen, die mit ihren Slalom-Fähigkeiten durchaus auch vorne bleiben könnten.

Startnummer 20: Priska Nufer (SUI) Auch für die Speedspezialistin kommt das frühe Aus, genau da, wo es zuvor auch Gagnon erwischt hat. Am Tor vorbei, Rennen vorbei.

Startnummer 19: Marta Bassino (ITA) Jetzt wieder eine Riesenslalom-Spezialistin. Den Technikerinnen kommt es natürlich entgegen, dass in dieser Saison in der Kombi der etwas langsamere Super-G die Abfahrt ersetzt. Tolle Fahrt von Bassino, nur 22 Hundertstel Rückstand, Platz zwei!

Startnummer 18: Marie-Michele Gagnon (CAN) Zweifache Kombin-Siegerin im Weltcup. Ihren ersten Sieg feierte sie im januar 2014 hier in Zauchensee. Damals die Kombi allerdings noch mit einer Abfahrt. Und heute gibt's keine Weltcuppunkte, noch ein prominenter Ausfalle: Gagnon oben wild unterwegs und an einem Tor vorbei. 18 Starterinnen, sechs Ausfälle - eine hohe Quote.

Startnummer 17: Kajsa Vickhoff Lie (NOR) War in St. Moritz zuletzt starke Sechste im Super-G - und kommt heute nicht ins Ziel! Autsch, sie wird ein Opfer des hohen Tempos oben. Wie bei Vlhova: Sie geht früh auf den Innenski, der Außenski öffnet sich durch einen Schlag und sie stürzt.

Startnummer 16: Nevena Ignjatovic (SRB) Nun wieder eine der eher unbekannteren Läuferinnen, die Serbin Nevena Ignjatovic ist eine davon. Platz sechs in der Kombi von Lenzerheide im Januar 2018, ihr bisher bestes Weltcupergebnis. Sie ist eigentlich eine Slalom-Spezialistin, muss also dafür sorgen, dass ihr Rückstand jetzt nicht zu groß wird. Das klappt nicht ganz. Im Ziel sind's doch deutliche 3,01 Sekunden auf die führende Brignone.

Startnummer 15: Michelle Gisin (SUI) Die Kombi-Olympiasiegerin von 2018 ist unterwegs - und sie fährt sehr aggressiv und mutig oben, sie will's wissen. Und dann verpasst sie ein Tor! Noch ein prominenter Ausfall.

Startnummer 14: Jasmina Suter (SUI) Erst das dritte Weltcuprennen der 24-Jährigen in diesem Winter. Sie ist nicht verwandt mit Speedspezialistin Corinne Suter. Ihr bisher bestes Weltcupergebnis: Platz 19 in der Kombination im vergangenen Winter. Dabei bleibt es heute leider auch: Sie scheidet nach einem Fahrfehler aus.

Startnummer 13: Roni Remme (CAN) Die Überraschungsfünfte der WM in Are. Im vergangen Winter in Crans-Montana Zweite in der Kombi, ihr bisher einziger Weltcup-Podestplatz. In Crans-Montana war der Schnee aber weicher. Mit der harten Piste in Zauchensee heute hat sie doch arg zu kämpfen. Keine optimale Fahrt, fast zwei Sekunden Rückstand im Ziel.

Startnummer 12: Ester Ledecka (CZE) Die Super-G- und Snowboard-Olympiasiegerin zum ersten Mal überhaupt in einer Kombination am Start. Muss viel korrigieren, ist aber schnell unterwegs oben und im Mittelteil. Im Ziel dann 86 Hundertstel Rückstand. Das ist solide, aber sie ist keine Slalomexpertin, wird also heute nicht ums Podest mitfahren.

Rennunterbrechung Nach dem Vlhova-Aus eine kurze Rennunterbrechung, kleinere Pistenarbeiten, in 30 Sekunden geht es weiter.

Startnummer 11: Petra Vlhova (SVK) Hat auf die Spezialabfahrt verzichtet, um Slalom zu trainieren. Eine der Topfavoritinnen heute, wenn sie im Super-G nicht allzu viel Zeit verliert. Bekommt oben mal einen Schlag ab, da gehen die Ski weit auseinander, fährt aber weiter und dann ... kommt trotzdem das Aus. Noch ein Schlag, den sie abbekommt, und da löst sich der Außenski.

Rennpause Es gibt eine kurze Rennpause. Was sagt Siebenhofer, derzeit auf drei? Sie ist nicht ganz zufrieden, am Start hat sie ein paar Zehntel liegengelassen. Das erste Stück sei etwas "unrhythmisch", daran muss sie arbeiten, sagt die 28-Jährige aus dem Salzburger Land.

Startnummer 10: Ilka Stuhec (SLO) Wieder eine Speedspzeilaistin, die aktuelle Abfahrts-Weltmeisterin. Aber auch im der Kombi gewann sie im Weltcup schon einmal, stand dreimal auf dem Podest. Heute kommt sie aber nicht ins Ziel, wird einmal weit rausgetragen und dann war's vorbei. Man muss hier aber auch ergänzen: Stuhec befindet sich gerade in einer Comeback-Saison. Nach einem Kreuzbandriss im Februar 2019 muss sie sich erst wieder herantasten.

Startnummer 9: Federica Brignone (ITA) Die Italienerin hat gestern auf den Abfahrtsstart verzichtet. Eine der Topfavoritinnen: Von den letzten fünf Weltcup-Kombis hat sie drei gewonnen. Der Riesenslalom-Spezialistin liegt der Super-G heute, oben mit Bestzeit, dann wird sie einmal weit rausgetragen, was kostet das an Zeit? Nichts! Im Gegenteil, dieser Lauf am Limit wird belohnt: Brignone mit einer halben Sekunde Vorsprung im Ziel, das ist schon mal ein dickes Ausrufezeichen.

Startnummer 8: Nicol Delago (ITA) Die 24-Jährige scheint in dieser Saison in der Weltspitze angekommen zu sein. War gestern stark unterwegs, heute hat sie aber einige weite Linien drin. Da fehlt der Zug, sie hat Probleme mit der glatten Piste, steht manchmal quer - ein verkorkster Lauf, über zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Startnummer 7: Wendy Holdener (SUI) Die Topfavoritin? Holdener ist Kombi-Weltmeisterin von 2017 und 2019. Fährt oben fast etwas zu mutig, verpasst beinahe ein Tor - ein Angriffslauf! Wilde, mutige Fahrt von Holdener - doch das Risiko wird belohnt: Mit zwei Hundertsteln Vorsprung übernimmt sie die Führung.

Startnummer 6: Nathalie Gröbli (SUI) Eine junge Schweizerin, die eine Spezialistin für die schnellen Rennen ist. Hat oben doch einige Probleme, bleibt aber im Rennen und ist sogar noch ganz flott unterwegs. Genau eine Sekunde hinter Siebenhofer im Ziel auf Platz zwei - da hat die 23-Jährige unten noch einiges eingebüßt.

Startnummer 5: Ramona Siebenhofer (AUT) Das ist eine Kandidatin für den Tagessieg. Bei der WM in Are im vergangenen Jahr hat sie als Vierte eine Kombi-Medaille nur knapp verpasst. Auch sie wie Miradoli in den schnellen Disziplinen stärker, muss also hier vorlegen - und das tut sie souverän: Klare Führung für Siebenhofer!

Startnummer 4: Romane Miradoli (FRA) Die Französin eher eine Spezialistin für die schnellen Disziplinen, sie muss im Super-G also weit nach vorne fahren, wenn sie ums Podest mitkämpfen will. Das glückt ihr einigermaßen: 32 Hundertstel Rückstand auf Haaser nur, das ist in Ordnung.

Startnummer 3: Rahel Kopp (SUI) Das Schöne an der Kombi: Man sieht Fahrerinnen, die sonst nicht so im Rampenlicht sehen. Rahel Kopp kommt aus dem Europacup-Team der Schweizerinnen. In der vergangenen Saison war sie bei der einzigen Kombi des Winters starke Vierte, ihr bisher bestes Weltcupergebnis. Sie war 2015 sogar Junioren-Weltmeisterin in dieser Disziplin. Heute hat sie aber Probleme mit der Ideallinie, fährt sehr weite Schwünge und kommt 1,23 Sekunden hinter Haaser ins Ziel.

Startnummer 2: Ricarda Haaser (AUT) Die Österreicherin durchaus eine Kandidatin für die vorderen Plätze. Ein Weltcuppodest fehlt bisher noch bei ihr, ihre besten Resultate erzielte sie bisher in der Kombination und im Riesenslalom. Und diese Fahrt war absolut in Ordnung: Haaser im Ziel über eine Sekunde vor Dorsch.

Startnummer 1: Patrizia Dorsch (GER) Die Berchtesgadenerin eröffnet das Rennen. Wie schon getickert: Sonnenschein, aber durch die Geländestruktur sind große Teile der Piste im Schatten. Was die Sicht betrifft also sehr anspruchsvoll, dieser Super-G. Dorsch mit einem soliden Lauf und der ersten Richtzeit: 1:16,87 Minuten

Bereit für den Start Gerade ist noch eine Vorläuferin unterwegs, aber Patrizia Dorsch ist oben am Start schon bereit. In 30 Sekunden geht's los!

Alpine Kombination auf dem Prüfstand Die alpine Kombination wird ja immer wieder diskutiert. Das Event könnte irgendwann zugunsten eines Parallel-Wettbewerbs abgeschafft werden. Aber zumindest bis zur WM 2021 bleibt uns die Kombi erst einmal erhalten.

Sechs deutsche Starterinnen Der Deutsche Skiverband schickt fünf Läuferinnen ins Rennen. Allerdings werden wohl nur Patrizia Dorsch, die das Rennen mit Startnummer eins eröffnet, und Jessica Hilzinger (36) die Kombination komplett fahren. Viktoria Rebensburg (31), Kira Weidle (35), Michaela Wenig (38) und Veronique Hronek (42) werden den Super-G vermutlich nur als Trainingsrennen nutzen und nicht mehr im Slalom antreten. Aber lassen wir uns überraschen.

Beste Wetterbedingungen Nach zahlreichen Sonnentagen hatte sich ausgerechnet zur gestrigen Abfahrt Nebel breitgemacht, heute setzt sich wieder die Sonne durch. Dazu zwei Grad Minus und eine bestens präparierte harte Piste - ideale Bedingungen momentan in Zauchensee.

Willkommen im Pongau! Einen wunderschönen Guten Morgen aus Altenmarkt/Zauchensee vom heutigen Ski-alpin-Weltcup. Pünktlich um 9.15 Uhr startet die erste alpine Kombination der Frauen in diesem Winter. Die Vorläuferinnen gehen gleich auf die Piste.