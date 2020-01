Liveticker

Die Österreicherin hatte in Bansko bereits einen Super-G gewonnen - das ist allerdings fünf Jahre her.

Da stehen einige Namen auf unserer Liste: die Super-G-Zweite von St. Moritz, Federica Brignone (ITA, 19), dann ihre Teamkollegin Nicol Delago (20), Zweite in Lake Louise, oder Corinne Suter (SUI, 11), Dritte in Lake Louise.

Kira Weidle (Starnberg, 29) erzielte mit den Rängen 6 und 8 in Bansko hervorragende Ergebnisse, andererseits liegt ihr der Super-G nicht so wie die Abfahrt.

Die beiden Abfahrten gewannen mit Mikaela Shiffrin (USA, heute Startnummer 13) und Elena Curtoni (ITA, 16) Läuferinnen, die ursprünglich eher aus den technischen Disziplinen kommen. Mal sehen, wie sie sich heute schlagen - kommt natürlich auch darauf an, wie der Kurs heute gesteckt ist. So wie es aussieht, ist er wieder extrem drehend.

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Damen-Super-G dieser Saison!

Wir sind in Bansko, wo an den beiden Tagen zuvor bereits jeweils eine Damenabfahrt stattfand - also ein langes Speed-Wochenende in Bulgarien.