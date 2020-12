Liveticker

Evgeniy Klimov (RUS) Evgeniy Klimov ist der nächste Athlet, der hier über den Bakken geschickt wird und auch der nutzt die aktuellen Bedingungen, um einen weiten Flug in den Schnee zu malen. 222,5 Meter bringt er hinunter. Die Noten sind ebenfalls gut. Wo kommt er raus? Knapp hinter Stekala. Nur 0,9 Punkte hatten da für die Führung gefehlt.

Andrzej Stekala (POL) Andrzej Stekala ist schon jetzt die große Überraschung bei dieser Skiflug-WM und der junge Pole liefert einen Traumflug nach dem anderen ab. Wir sind gespannt, was er uns heute zeigen kann. Der Rückenwind hat jetzt deutlich nachgelassen, könnte also ein kleiner Vorteil sein und den nutzt der Nachwuchsmann für einen schönen Versuch auf 224,5 Meter. An den Noten haben die Haltungsrichter nichts auszusetzen und es gibt sogar zweimal die 19.0. Der 25-Jährige ballt die Faust um Auslauf und feiert Platz eins vor Paschke.

Pius Paschke (GER) Was für eine Bombe! Pius Paschke will noch mal die Top Ten angreifen. Er erwischt seinen Absprung ebenfalls perfekt, gestaltet die Übergangsphase perfekt und setzt einen tollen Versuch von 212,5 Metern in den Schnee. Um 8,2 Punkte schiebt er sich an Dawid Kubacki vorbei.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki aber dürfte jetzt dafür sorgen, dass Tande seinen Platz an der ersten Position räumen muss. Er kommt perfekt vom Tisch, liegt tief über den Latten und knallt einen Topsatz hin, der in an die Spitze befördert. 219 Meter waren es bei leichtem Rückenwind geworden. In der Haltung ist er gewohnt gut dabei und es gibt hohe Werte im 18er-Bereich.

Constantin Schmid (GER) Constantin Schmid aber macht es Tande nicht so einfach! Der Nachwuchsmann aus dem DSV-Team liefert ebenfalls einen tollen Versuch ab und kommt bis auf 209 Meter hinunter. Für die Windwertung bekommt er mehr Punkte als vorhin Tande, aber in der Haltung gibt es keine Topnoten und so bleibt er dann doch knapp hinter Tande zurück. 3,5 Zähler hatten da gefehlt.

Daniel-Andre Tande (NOR) Endlich, wird sich Daniel-Andre Tande denken. Der Norweger hatte gestern einen Tag zum Vergessen, heute läuft es endlich mal nach Plan und er knallt einen Topsatz auf die 224 Meter hin. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte er damit jetzt erst einmal ein paar Ränge aufholen können.

Keiichi Sato (JPN) Keiichi Sato macht am Schanzentisch viel dampf, ist schnell in der richtigen Flughaltung, doch so richtig auf geht das Ganze nicht. Seine Skier sind etwas zu steil angestellt und geben dem Wind da doch viel Angriffsfläche. Mit 197,5 Metern überfliegt er zum ersten Mal an den beiden Wettkampftagen die 200 Meter nicht.

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto ist mit einem richtig breiten "V" unterwegs und versucht, die Führung von Lanisek sofort wieder zu übernehmen. Nach 208,5 Metern und der Durchschnittsnote 17,5 Metern gelingt ihm das aber nicht und er muss sich dahinter auf der Zwei einreihen.

Anze Lanisek (SLO) Im Probedurchgang setzte Anze Lanisek den zweitbesten Sprung hin, jetzt muss er sich mit etwas weniger abspeisen lassen. Mit 215,5 Metern aber sieht er keinesfalls schlecht aus, wenn noch etwas mehr möglich gewesen wäre.

Philipp Aschenwald (AUT) Philipp Aschenwald sitz gut in der Spur, beim Absprung aber passt der Schwerpunkt nicht so ganz und er kommt ins Hintertreff. Die Skier sind zu steil angestellt und er muss bei 200,5 Metern die Latten in den Schnee bringen.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Für die Führung reicht es bei Ryoyu Kobayashi zwar, aber die würde er sicherlich lieber am Ende des Wettkampfes haben und nicht zu diesem Zeitpunkt. Der Absprung ist zwar top gesetzt, dass bringt aber alles nichts, wenn die Übergangsphase nicht passt. Da ist er asymmetrisch unterwegs und verliert dadurch schnell an Höhe.

Bor Pavlovcic (SLO) Bor Pavlovcic ist als nächster Athlet aus dem so gebeutelten slowenischen Team unterwegs und heute scheint es für ihn etwas besser zu laufen, als noch gestern. Am Schanzentisch kommt er gut weg, macht dann ein schön, breites "V" und bringt die 203,5 Meter in den Schnee. Bei der Haltung gibt es dreimal die 17. Keine Höchstwerte, für die Führung reicht es zu diesem Zeitpunkt aber dennoch.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang ist heute mit mächtig viel Wut am Start, nachdem es gestern so gar nicht lief und er schon weit zurückliegt. Auch heute wird er wohl keinen schönen Abschluss finden. Forfang setzt seinen Sprung zu gewollt an, liefert einfach keinen flüssigen Versuch ab und landet bereits bei 200 Metern.

Sander Vossan Eriksen (NOR) Sander Vossan Eriksen hat schon früh überhaupt keine Höhe. Er überdreht das ganze auf den ersten Metern und dann sackt er hinunter. Mehr als 172,5 Meter kann er nicht in den Schnee setzen und für die unsaubere Flughaltung und Landung gibt es dann auch noch sehr geringe Noten von den Richtern. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc prescht gewohnt mit viel Power vom Schanzentisch, doch ganz auf geht das nicht. Er überdreht völlig und kommt nicht viel weiter als 201 Meter. Damit kann er wenig aufholen und bleibt dann sogar hinter Boyd-Clowes zurück.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) Mackenzie Boyd-Clowes ist der erste, der hier die 200 Meter überfliegen kann. Entsprechend übernimmt er dann auch die Führung in der Zwischenwertung.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola hat sich hier als echter Skiflieger entpuppt und der junge Italiener hat richtig Spaß auf dieser Schanze. Auch heute kommt er wieder ins Fliegen und kann sich am Ende über 192 Meter und Position eins im Zwischenergebnis freuen. Punkte liegen gelassen hatte er besonders in der Haltung, für die er nur 16er-Werte erhält.

Gregor Schlierenzauer (AUT) Das Zajc bekanntlich nicht starken darf, sehen wir jetzt schon Gregor Schlierenzauer. Nach seinen guten Trainingsversuchen, läuft es im Wettkampf aber einfach nicht und auch jetzt arbeitet der ÖSV-Adler wieder sehr viel mit dem Oberkörper. Das geht selten gut und kostet viele Meter.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro muss nach dem Tisch einige Korrekturen durchführen und das stört seinen Flug dann doch gewaltig. Die 200 Meter kann der junge Este nicht überfliegen und muss sich am Ende nach 197,5 Metern die Landung setzen. Vor den bisherigen Startern bleibt er aber dennoch.

Matthew Soukup (CAN) Matthew Soukup konnte gestern zur neuen persönlichen Bestweite fliegen, heute geht es mit 191,5 Metern etwas kürzer, trotzdem kann der junge Kanadier damit eigentlich zufrieden sein und einen Flug hat er ja noch.

Mikhail Nazarov (RUS) Mikhail Nazarov ist der erste Starter, der hier heute über die Schanze gehen wird. Bei leichten Rückenwind legt der Russe gleich einmal einen schönen Flug hin und bleibt mit 199,5 Meter nur knapp unter den magischen 200.

Granerud zeigt in der Probe auf In dem Probedurchgang für den heutigen Tag konnte Halvor Egner Granerud aufzeigen und segelte bis auf 240,5 Meter hinunter, womit er mit Abstand den besten Flug des Durchgang zeigte. Anze Lanisek wurde Zweiter mit 231,5 Metern vor Michael Hayböck, der bis auf 229 Meter gekommen war. Bei Markus Eisenbichler hingegen lief in der Probe nicht viel zusammen und er kam nur auf 189 Meter.

Zoff im slowenischen Team: Zajc suspendiert, Trainer reist ab! Im slowenischen Team liegt bei der Heim-WM viel in der Schieflage und nach einem durchwachsenen Resultat ist die Lage inzwischen eskaliert. Timi Zajc hatte am gestrigen Abend öffentlich auf Instagram Trainer Gorazd Bertoncelj kritisiert, der laut seiner Aussage den größten Teil an der Misere trug und der keine Kritik an seine Person sowie das Training mit anderen Trainern zuließ. Als Konsequenz daraus wurde er von den Verantwortlichen des Verbandes für die restliche WM suspendiert. Auch Cheftrainer Bertoncelj hat sich von der WM verabschiedet, allerdings aus eigenen Wunsch. Für ihn wird sein Assistent Robert Hrgota einspringen. In der nächsten Wochen wird dann im slowenischen Verband ein Krisentreffen anstehen.

ÖSV-Adler nur noch zu dritt Während bei den deutschen Fliegern alle angetretenen Athleten es über Durchgang eins hinausschafften, sind die von Corona und Verletzungen gebeutelten Österreicher nur noch mit drei Athleten dabei. Timon-Pascal Kahofer war an Tag eins als 34 bereits ausgeschieden. Philipp Aschenwald findet sich aktuell auf Position 18 wieder, Gregor Schlierenzauer ist 26. Timon-Pascal Kahofer ist als 34 bereits ausgeschieden.

Gute DSV-Zwischenbilanz Nicht nur hat der Deutsche Skiverband heute zwei Athleten, die um das Podest mitmischen können im Feuer, sondern auch zwei weitere Springer, die die Chance auf die Top Ten haben. Pius Paschke fehlen nach zwei Flügen auf dem elften Platz nur 1,7 Punkte zu Rang zehn. Constantin Schmid ist 13 und bräuchte auch nur 7,1 Zähler bis zum Top-Ten-Platz.

Wer kann noch mitmischen? Auf einer Schanze wie der in Planica ist auch an Wettkampftag zwei noch viel drin und auch größere Abstände sind leicht zuzuspringen. Platz vier in der WM belegt Michael Hayböck aus Österreich, der nur 2,8 Punkte hinter Eisenbichler liegt. Auch Robert Johansson liegt auf Platz fünf noch in Lauerstellung auf das Podest, ebenso wie der Japaner Yukiya Sato und die beiden Polen Piotr Zyla und Kamil Stoch.

Geiger führt nach dem ersten Tag Beim Skifliegen wird der neue Weltmeister über vier Durchgänge gesucht. Die ersten beiden Durchgänge fanden am Freitag statt, heute sollen die finalen zwei Durchgänge folgen. Zur Halbzeit in Führung liegt auf der Letalnica-Skiflugschanze von Planica DSV-Springer Karl Geiger. Geiger hatte Flüge von 241 und 223,5 Meter gezeigt und kam in der Summe auf 431,2 Punkte. Absetzen aber konnte sich Geiger nicht und so wird auch Tag zwei spannend werden. 4,6 Zähler hinter Geiger lauert der Norweger Halvor Egner Granerud, weitere 0,9 Punkte hinter ihm folgt dann Markus Eisenbichler, als zweiter Springer aus dem DSV-Team.