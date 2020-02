Liveticker

Es wird auf jeden Fall eng! Mit 87,5 Metern erreicht Hölzl die gleiche Weite wie zuvor Maren Lundby. Doch der Rückenwind ist bei ihrem Versuch ein wenig stärker und auch die Jury bewertet den Sprung ein wenig besser. Hölzl geht in Führung!

Maren Lundby (NOR)

Gestern musste Eva Pinkelnig der amtierenden Weltcup-Siegerin den Vortritt lassen. So auch heute, die Norwegerin springt noch einen halben Meter weiter. Mal sehen, ob sich Chiara Hölzl wie schon gestern an beiden vorbei an die Spitze schiebt.