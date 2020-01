Liveticker

Kubacki will ja gar nicht mehr landen. Schließlich werden es 143,0 m - und das aus Luke vier. Unglaublich gut, er führt.

1. Durchgang/46. Springer – Marius Lindvik (NOR)

1. Durchgang/44. Springer – Daniel Andre Tande (NOR)

Peter Prevc ist bei den Slowenen wieder die Nummer eins. Am Schanzentisch hat er zu viel Wind und muss warten. Jetzt geht's runter. Er hat die Höhe, eigentlich Superverhältnisse und springt nur auf 134,0 m. Nur 11.

Forfang steht bei 132,0 m etwas zu steil in der Luft. Der Norweger hadert mit sich.

1. Durchgang/41. Springer – Johann Andre Forfang (NOR)

143,0 m für Sato. Der Japaner hat den Flug im Greiff und schiebt sich an die Spitze.

1. Durchgang/35. Springer – Robert Johansson (NOR)

Was für ein Sprung! Domen Prevc nutzt die guten Bedingungen und fliegt auf 143,5 m. Natürlich die Führung.

So kann man kaum noch springen. Die Athleten müssen wieder ein paar Luken nach oben. Hörl kann trotz des längeren Anlaufes nur 123,0 m bieten.

Kaum Windunterstützung, dann aber so ein starker Sprung von Zajc auf 137,0 m. Das bedeutet die Spitze für ihn.

Koudelka hat in der Weltcup-Wertung etwas gut gemacht. Das verspielt er jetzt wieder mit 124,0 m.

Der Wind ist nicht mehr so stark, Junshiro Kobayashi kommt auf 130,0 m. Ein solider Sprung des Japaners.

Für Hula läuft es in dieser Saison nicht optimal. Und auch jetzt werden nur 125,0 m notiert, neunter Rang.

1. Durchgang/16. Springer – Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Sehr schöner Sprung des Finnen. 136,0 m ist doch mal eine Hausnummer. An der Haltung muss Aalto noch feilen.

1. Durchgang/12. Springer – Anders Haare (NOR)

Buskum zieht das Niveau wieder an - 129,0 m. Zeiter Rang derzeit.

1. Durchgang/9. Springer – Andreas Granerud Buskum (NOR)

Aleksander Zniszczol ist gleich als Erster an der Reihe. Mit Philipp Raimund geht der erste deutsche Athlet an vierter Stelle vom Bakken, Karl Geiger wird den Durchgang als Weltcup-Führender abschließen.

"Constantin hat gute Sprünge gezeigt. Mit ihm haben wir einen jungen Burschen, der immer wieder zeigt, was er kann", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Für Leyhe war dagegen noch mehr drin als Rang fünf, er hatte zur Halbzeit noch auf Podestplatz zwei gelegen.

Geiger weiter Gesamtweltcup-Führender

Für Deutschlands Top-Springer Karl Geiger läuft es bisher nicht berauschend. Erstmals seit 18 Springen landete er am Sonnabend nicht in den Top Ten. Die Führung im Gesamtweltcup behielt Geiger, zuletzt Doppelsieger in Predazzo, allerdings.