Liveticker

Um 16:20 Uhr geht es weiter! Daniela Haralambie aus Rumänien wird den zweiten Durchgang eröffnen.

In Oberstdorf überzeugen bislang die Österreicherinnen Chiara Hölzl legte mit 130 Metern den weitesten Sprung hin und entschied den ersten Durchgang für sich. Maren Lundby wurde Zweiter, dahinter folgen mit Marita Kramer, Eva Pinkelnig und Daniela Iraschko-Stolz allerdings drei weitere ÖSV-Springerinnen. Im DSV-Lager wird man mit dem Heimauftritt nicht zufrieden sein. Die gebürtige Oberstdorferin Katharina Althaus landete nur auf dem 15. Rang, Juliane Seyfarth schaffte es als einzige Deutsche in die Top Ten und belegt den siebten Platz.

Maren Lundby (NOR) Einzig Maren Lundby kann die ÖSV-Party noch vermiesen. Das gelingt ihr aber nur teilweise, mit 127,5 Metern landet sie hinter Hölzl auf dem zweiten Platz.

Eva Pinkelnig (AUT) Kommt es nun gar zur österreichischen Vierfachführung? Tatsächlich, Eva Pinkelnig sortiert sich mit 125 Metern hinter Hölzl und Kramer und vor Iraschko-Stolz auf dem dritten Rang ein!

Chiara Hoelzl (AUT) Chiara Hölzl hat wieder etwas mehr Glück. Beim leicht abnehmenden Rückenwind stellt sie ihre Top-Form mal wieder unter Beweis und übernimmt mit 130 Metern vor Kramer und Iraschko-Stolz die Führung!

Sara Takanashi (JPN) Beim Sprung von Sara Takanashi bläst der Wind noch stärker. Die Japanerin muss sich mit Rang 16 begnügen!

Katharina Althaus (GER) Oh nein, Katharina Althaus legt auf ihrer Heimatschanze bei schwierigen Bedingungen einen schwachen Sprung hin. Mit 109 Metern landet sie nur auf dem zwölften Platz, daran können auch die 14,6 Windpunkte nichts ändern.

Ema Klinec (SLO) Ema Klinec kann schon mal nichts an der österreichischen Doppelführung ändern. Mit 115 Metern landet sie nur auf dem siebten Rang.

Marita Kramer (AUT) Wow! Die in den Niederlanden geborene ÖSV-Springerin übertrumpft die Konkurrenz mit 127,5 Metern noch einmal deutlich und wird nur schwer vom ersten Platz zu verdrängen sein!

Daniela Iraschko-Stolz (AUT) Noch einen halben Meter weiter schafft es Daniela Iraschko-Stolz! Der österreichische Höhenflug geht weiter. Gleich ist noch Marita Kramer dran.

Nika Kriznar (SLO) Jetzt ist sie jedoch die einzige. Denn Nika Kriznar, die Überraschungssiegerin der Quali, legt mit 121,5 Metern eine neue Bestweite hin und übernimmt souverän die Führung!

Yuki Ito (JPN) Nach einem Probesprung ist Yuki dran. Die Japanerin wird mit ihren 116 Metern zufrieden sein, sie reiht sich vor Maruyama ein und ist die zweite Springerin aus Fernost auf dem Podium.

Juliane Seyfarth (GER) Was gelingt Juliane Seyfarth bei den schwierigen Bedingungen? Mit 119,5 Metern springt sie nochmal deutlich weiter als die Konkurrenz und setzt sich an die Spitze!

Silje Opseth (NOR) Silje Opseth landet aufgrund ihrer 14,2 Windpunkte immerhin auf dem dritten Rang.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Mit Jacqueline Seifriedsberger geht die zweite ÖSV-Springerin vom Bakken. Mit 106 Metern muss sie sich allerdings knapp hinter Lisa Eder einordnen.

Nozomi Maruyama (JPN) Nozomi Maruyama trotzt dem starken Rückenwind und übernimmt mit der neuen Bestweite von 116,5 Metern souverän die Führung!

Sofia Tikhonova (RUS) Auch Sofia Tikhonova hätte sich sicher noch mehr erwartet. Mit 109,5 Metern landet sie hinter ihrer Teamkollegin Lidiia Iakovleva und Lara Malsiner auf dem Bronzeplatz.

Anna Odine Stroem (NOR) Bei den anderen Springerinnen ist weiterhin der Wurm drin. Anna Odine Stroem kommt bei starkem Rückenwind auf 106,5 Meter und landet auf Neun.

Lara Malsiner (ITA) Die Italienerin segelt auf 113 Meter und übernimmt den zweiten Platz von Selina Freitag.

Luisa Goerlich (GER) Auch Luisa Görlich schafft es nicht in die Nähe der Podiumsplätze. Mit 105 Metern und 80,9 Punkten teilt sie sich nun den neunten Platz mit Seto.

Irina Avvakumova (RUS) 108,5 Meter sorgen dafür, dass sich die Russin zwischen Würth und Seto einordnet. Die Spitzenplätze bleiben derzeit unberührt.

Yuka Seto (JPN) Das Gleiche gilt für Yuka Seto, die sich mit 105 Metern noch zwei Plätze hinter Würth auf der Acht einordnet.

Svenja Wuerth (GER) Auch Svenja Würth legt nicht ihren besten Sprung hin, 110 Meter reichen aber immerhin für die sichere Qualifikation.

Lidiia Iakovleva (RUS) Es gibt eine neue Führende! Mit 115 Metern legt die Russin eine neue Bestweite hin und übertrifft als erste Athletin die 100 Punkte-Marke.

Agnes Reisch (GER) Oh nein, das ist kein guter Sprung von Agnes Reisch! Mit 85,5 Metern ist sie neue Letzte.

Spela Rogelj (SLO) Die Slowenin kann mit 108,5 Metern nicht zufrieden sein und landet auf Vier.

Lisa Eder (AUT) Lisa Eder erreicht mit 111,5 Metern die gleiche Weite wie Freitag, doch die Wind- und Jurypunkte machen am Ende knapp den Unterschied - ein Zehntelpunkt fehlt ihr auf Clair!

Julia Clair (FRA) Die Französin springt zwar noch anderthalb Meter weiter, hat dabei aber bessere Windbedingungen und muss sich hinter Freitag einordnen.

Selina Freitag (GER) Die Augen sind auf Selina Freitag gerichtet. Mit 111,5 Metern legt die Deutsche einen super Sprung hin, darf sich über die Qualifikation freuen und wird so schnell wohl nicht vom ersten Platz zu verdrängen sein!

Kinga Radja (POL) Nun wird auf die veränderten Bedingungen reagiert. Kinja Radja startet aus Gate 28 heraus und legt mit 104 Metern eine neue Bestweite hin. Allerdings müssen natürlich die 7,7 Gatepunkte abgezogen werden, die Polen landet hinter Irma Makhinia auf der Zwei.

Anna Shpyneva (RUS) Auch für die Russin wird es mit 95,5 Metern eng. Allerdings könnten die 13,7 Windpunkte am Ende noch für die Quali sorgen.

Katra Komar (SLO) Mit 94 Metern schafft es Katra Komar nur unbeträchtlich weiter und muss sich um die Quali für den zweiten Durchgang große Sorgen machen.

Xueyao Li (CHN) 92,5 Meter - die Chinesin ist neues Schlusslicht.

Daniela Haralambie (ROU) Genau wie Voros kommt die Rumänin auf 100 Meter. Aufgrund des leichteren Rückenwinds sortiert sie sich jedoch drei Zehntelpunkte hinter der Ungarin auf dem dritten Platz ein.

Elena Runggaldier (ITA) Mit 95,5 Metern wird die Italienerin nicht zufrieden sein.

Irma Makhinia (RUS) 103,5 Meter sorgen dafür, dass Irma Makhinia der Ungarin die Führung sofort wieder wegschnappt. Pia Kübler wurde indes wegen ihres Anzugs disqualifiziert.

Virag Voros (HUN) Doch Virag Voros schafft es noch einmal drei Meter weiter und darf auf ihre zweite Top 30-Platzierung hoffen!

Anna Twardosz (POL) Die Polen erreicht mit 97 Metern trotz Rückenwind eine neue Bestweite und setzt sich souverän an die Spitze!

Valentina Sderzhikova (KAZ) Beim Sprung der Kasachin nimmt der Rückenwind deutlich zu. Trotzdem springt sie immerhin einen halben Meter weiter als Pia Kübler ist neue Vorletzte.

Joanna Szwab (POL) Rückenwind, doch ein Meter kürzer als Heßler - die Polin sortiert sich zwischen den beiden Deutschen ein.

Pauline Hessler (GER) Mit Pauline Heßler folgt ihr eine DSV-Kollegin. Sie springt bei leichtem Aufwind zweieinhalb Meter weiter und übernimmt die Führung.

Pia Lillian Kuebler (GER) Die 17-Jährige geht vor heimischem Publikum vom Bakken! Aus Gate 26 heraus erreicht sie bei leichtem Rückenwind 92 Meter.

In der Quali gab es eine Überraschungssiegerin Nika Kriznar aus Slowenien legte mit 128 Metern den weitesten Sprung hin und setzte sich knapp gegen die ÖSV-Springerinnen Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig durch. Die Deutsche Pia Lillian Kübler konnte sich gleich bei ihrem Weltcup-Debüt qualifizieren und wird den ersten Durchgang gleich eröffnen.

Baut Lundby ihren Vorsprung aus? Was den Weltcup angeht, darf man auf Maren Lundby gespannt sein. Die Norwegerin konnte die Dominanz der Österreicherinnen zuletzt brechen und das zweite Einzelspringen in Rumänien für sich entscheiden. Die Weltcup-Siegerin der letzten Saison liegt nun wieder knapp vor den ÖSV-Frauen Eva Pinkelnig (sechs Punkte Vorsprung) und Chiara Hölzl (15 Punkte) in Führung.

O-Ton Althaus Nun soll vor heimischem Publikum noch eine Steigerung her. Vor allem Katharina Althaus, die gebürtig aus Oberstdorf stammt, fiebert dem Wettkampf entgegen: "Ich hoffe, dass ich in Oberstdorf wieder meine besten Sprünge auspacken und um die vorderen Plätze mitkämpfen kann. Es ist einfach etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig!"

DSV-Team in guter Form Am letzten Wochenende konnten die DSV-Springerinnen überzeugen. Am Samstag wurde Katharina Althaus Zweite, Juliane Seyfarth landete nach einem guten Sprung immerhin noch auf Rang Sieben. Am Sonntag belegten Althaus und Seyfarth die Plätze Vier und Fünf.