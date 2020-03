Liveticker

Na also! Klimow zeigt den ersten Klassesprung des Tages und kommt auf starke 128,5 m. Damit liegt er meilenweit in Führung.

Alle Verantwortlichen hatten auf stabile Bedingungen in Lillehammer gehofft. Es kann zwar gesprungen werden, in den Trainingsdurchgängen aber waren die Windgeschwindigkeiten doch auch unterschiedlich und wechselten von Auf- zu Rückenwind. Nicht untypisch für Lillehammer. Oft beruhigt sich der Wind aber, wenn die Sonne hinter dem Hang verschwindet. Hoffentlich auch heute, damit wir einen fairen Nachholwettkampf zu sehen bekommen.

Da die Veranstalter den heutigen Nachholbewerb nicht mit allen Athleten ohne Qualifikation durchziehen wollten, gibt es ein Kuriosum und es zählt das Qualifikationsergebnis, welches auf einer anderen Schanze ersprungen wurde. Nämlich am Freitag auf dem Holmenkollen in Oslo.

Nachdem am Sonntag in Oslo nichts ging wurde das Programm für Lillehammer umgestellt. Statt der Qualifikation steht heute der Nachholwettkampf für Oslo auf dem Plan. Um 17.15 Uhr geht es los!

Nachholtermin steht fest

Der Weltskiverband FIS hat einen neuen Terminplan aufgestellt: Am Montag wird das Springen von Oslo nun um 17.15 Uhr in Lillehammer nachgeholt. Das ursprünglich angesetzte Qualifikationsspringen in Lillehammer rutscht auf den Dienstag. Wir melden uns am Montag pünktlich im Live-Ticker.