Liveticker

Österreich nicht aufzuhalten Die Österreicherinnen waren als die großen Favoritinnen angereist und derzeit scheint es nur noch darum gehen, wie groß der Vorsprung am Ende ausfallen wird. Zur Halbzeit des Wettkampfes liegt das Quartett mit unglaublichen 92 Punkten Vorsprung vor der restlichen Konkurrenz. Dahinter aber zumindest erwartet uns noch Spannung im Finaldurchgang. Japan liegt auf der zweiten Position, doch nur 2,8 Punkte dahinter lauert Norwegen. Weitere 0,5 Zähler dahinter liegt dann Russland.

Österreich Und Österreich? Die führen die Konkurrenz hier regelrecht vor! Der Trainer entscheidet sich dafür, den Anlauf freiwillig für seine Athletin zu verkürzen und dennoch haut Pinkelnig hier noch 97 Meter raus. Kein Wunder, dass die Freude da im Auslauf wieder groß ist.

Japan Yuka Seto macht es spannend um die Plätze hinter Österreich und kann mit ihren 86,5 Meter ebenfalls das abliefern, was für die Führung vor Norwegen reichen wird. Japan bleibt ganz knapp vor Norwegen.

Norwegen So langsam scheint Maren Lundby hier Freundschaft mit der Schanze zu schließen! Nachdem in den Trainings nichts ging und sie auch gestern im Einzelbewerb unter Wert geschlagen wurde, haut die 25-Jährige heute einen Sprung auf richtig hohem Niveau heraus und ballert gleich einmal 96 Meter in den Schnee. Auch an der Technik haben die Haltungsrichter nicht viel auszurichten. Norwegen übernimmt Position eins vor Russland.

Deutschland Katharina Althaus müsste jetzt schon 110,5 Meter springen, damit es an Russland vorbeigeht. Eine Weite, die hier natürlich kaum möglich ist. Am Ende werden es für die 23-Jährige 90,5 Meter. Eine durchaus respektable Weite.

Slowenien An Russland geht es mit dieser Weite nicht vorbei, aber die 90,5 Meter von Nika Kriznar reichen den Sloweninnen zumindest, um den Rückstand um einige Punkte verkürzen zu können.

Russland Die Ansprüche von Russland sind da andere und dann sind die 86 Meter von Irina Avvakumova nicht gerade eine Kampfansage in Richtung der Konkurrenz, die noch oben steht. Viel zu viel hatte sie da in ihrem Sprung eingreifen müssen. Mal sehen, was das wert sein wird.

Italien Auch Lara Malsiner kommt jetzt ganz ordentlich zurecht und liefert einen Sprung auf höherem Niveau ab. 88 Meter werden es am Ende für die stärkste Athletin im italienischen Team.

Polen Kinga Rajda macht deutlich, dass sie eines der großen Talente in der polnischen Mannschaft ist. Schon gestern konnte sie hier einen guten Versuch im 1. Durchgang zeigen und auch heute kann sie mit ihrer Leistung zufrieden sein. Bis auf 85 Meter war es da gegangen.

Österreich Da gibt es schon fast keine Worte mehr! Chiara Hölzl springt noch einmal in einer anderen Liga und knallt die 95 Meter hin. Dazu gibt es hohe Noten im 18er-Bereich. Da müsste jetzt schon viel passieren, wenn die ÖSV-Damen am Ende des Tages nicht den ersten Sieg in einem Teambewerb feiern würden. 60 Punkte liegen jetzt schon zwischen Platz eins und zwei.

Japan Der japanische Trainer hat sich entschieden, seine stärkste Athletin in der dritten Gruppe einzusetzen. Eine Entscheidung, die vielleicht Früchte tragen könnte. Takanashi sorgt dafür, dass die Japanerinnen wieder an Russland vorbeigehen. Mit 91,5 Metern liefert sie mit Abstand den weitesten Sprung dieser Gruppe ab.

Norwegen Silje Opseth wird auch nicht ganz mit ihrer Leistung zufrieden sein, denn eigentlich kann die 20-Jährige da mehr. Mit 80 Metern wird der Rückstand zur russischen Mannschaft noch einmal anwachsen.

Deutschland Es wird heute nicht leicht für das deutsche Team, wenn man um das Podium mitkämpfen kann. Der Rückstand nach dem Ausrutschter von Freitag ist groß und auch Agnes Reisch kann jetzt keinen Versuch über die 80 Meter abliefern. Das DSV-Team bleibt deutlich hinter Slowenien.

Slowenien Ema Klinec muss sich auch nicht verstecken und auch bei der Athletin aus Slowenien werden es 89,5 Meter. Durch die zuvor schlechteren Sprünge ihrer Teamkolleginnen reicht das aber nicht, um an Russland heranzukommen.

Russland Sofya Tikhonova hat da schon deutlich mehr Wettkämpfe im Weltcup auf dem Buckel und hat jetzt auch das Glück mit den Bedingungen. Sie hat einen seichten Hauch von Vorne und nutzt diesen um ihr Team weiter im Rennen um das Podest zu halten. Ganz sauber geht es da in die Sprunglage und mit wenigen Korrekturen im Flug werden es 89,5 Meter. Russland übernimmt wieder Platz eins in der Zwischenwertung.

Italien Martina Ambrosi ist die fehlende Routine ebenfalls anzusehen und der Sprung wirkt alles andere als ausgereift. Mehr als 68 Meter sind auch für sie nicht dringewesen.

Polen Joanna Szwab hat größere Probleme in ihrem Flug und muss bei viel Rückenwind schon bei 68 Metern die Latten in den Schnee setzen.

Österreich Wer soll dieses Team noch aufhalten können? Marita Kramer hat richtig viel Rückenwind, das aber stört das Talent aus Österreich so gar nicht und sie ruft trotzdem ihre Technik fehlerlos ab. 92,5 Meter sorgen dafür, dass die ÖSV-Damen schon jetzt um 47,2 Punkte entflohen sind. Von Eva Pinkelnig gibt es gebührenden Applaus aus dem Aufwärmraum. Klasse Leistung!

Japan Nozomi Maruyama muss jetzt ebenfalls einen Spitzensprung abliefern, damit Japan nach dem ersten verpatzten Sprung durch Ito wieder herankommt. Sie macht ihre Sache mit 84 Metern ordentlich, die Führung aber bleibt auch nach ihrem Sprung bei Russland. Japan liegt auf Platz drei.

Norwegen Ingebjørg Saglien Bråten kommt da besser durch und kann für ihre Mannschaft immerhin noch die 77,5 Meter bringen. Es bleibt aber weiterhin bei der Führung von Russland.

Deutschland Puh! Selina Freitag hat da richtig große Probleme in der Luft. Sie war viel zu spät am Tisch, doch die Probleme kommen erst danach. Der Seitenwind packt zu und sie muss einen Balance-Akt hinlegen, um einen Sturz zu verhindern. Nur 69 Meter kann sie retten. Die gute Position nach der ersten Gruppe ist dahin und entsprechend enttäuscht ist Freitag dann auch.

Slowenien Jerneja Brecl zumindest kann ihre Mannschaft nicht an Russland vorbeibringen. Die Slowenin winkt nach ihrem Sprung enttäuscht ab, nachdem es gerade einmal auf 73,5 Meter gegangen war.

Russland Lidiia Iakovleva hat einen ganz leichten Aufwind und den weiß die junge Russin perfekt für ihre Zwecke zu nutzen. Sie kommt da sehr gut vom Tisch weg, liegt sehr ruhig in der Luft und bringt die 86,5 Meter in den Hang. Russland geht in Führung und wird diese wohl auch einige Zeit halten können.

Italien Das italienische Team muss jetzt dringend liefern, wenn man nicht im hinteren Feld festhocken möchte. Wirklich gelingen aber tut es Manuela Malsiner nicht. Mit 72,5 Metern geht es zwar an Polen vorbei, aber um die übrige Konkurrenz unter Druck zu setzen, müsste schon etwas mehr her.

Polen Nicole Konderla eröffnet die zweite Gruppe und erst einmal heißt es sich wieder mit kürzeren Sprüngen zufriedengeben. Für die Polin ist es heute der erste Auftritt im Weltcup und so ist sie noch relativ vorsichtig unterwegs. 68 Meter werden ihrem Team gutgeschrieben.

Österreich Daniela Iraschko-Stolz legt für Österreich vor und macht das gleich einmal mit Ansage. Nach 86,5 Metern und vielen Pluspunkten für den Wind liegt das Quartett schon jetzt zehn Punkte vor Deutschland.

Japan Die Japanerinnen gelten als die große Favoritinnen auf den zweiten Platz hinter Österreich, jetzt aber legt Yuki Ito einen holprigen Start hin. Ito verdreht es direkt nach dem Tisch und sie kann den Fehler nicht mehr korrigieren. Japan liegt nur auf Position fünf, was für eine Überraschung.

Norwegen Anna Odine Strøm war im Probedurchgang nicht gut unterwegs, jetzt aber macht sie es deutlich besser und sorgt dafür, dass auch die Norwegerinnen gut in den heutigen Wettkampf starten. Sie unterliegt gegenüber Seyfarth nur knapp und kommt auf 84 Meter. Norwegen ist auf der Nummer zwei zu finden.

Deutschland Nun gilt es bereits für Deutschland! Juliane Seyfarth hat bei ihrem Sprung einen leichten Hauch von hinten und normalerweise sollte sie damit jetzt locker in Führung bringen. Große Fehler sind nicht zu entdecken und Seyfarth stellt gute 85 Meter in den Schnee. Deutschland geht an die erste Position der Ergebnisliste.

Slowenien Spela Rogelj kann diese Weite für Slowenien zwar überbieten, glücklich sein wird sie mit ihrem Sprung auf 79 Metern aber keinesfalls. Da kann sie eigentlich deutlich mehr.

Russland Irma Makhinia konnte sich trotz weniger Starts im Weltcup schon hervortun und bekam so die Chance, sich auch heute im Team zu beweisen. Der Sprung wirkt noch etwas verkrampft, aber mit 77 Metern reicht es für den Moment dennoch erst einmal für die Führung, wenn auch die stärksten Teams noch kommen.

Italien Ein Bild der derzeitigen Form von Elena Runggaldier. Die einstige Topathletin aus Italien schafft es nicht einmal die Weite der polnischen Konkurrentin zu knacken. Schon kurz nach dem Absprung kostet ein dicker Fehler viele Fehler und schon bei 71 Metern ist Schluss.

Polen Es ist angerichtet und mit Anna Twardosz ist für die Polinnen die erste Athletin auf dem Startbalken. Für die 18-Jährige ist es erst der fünfte Start in einem Weltcup und entsprechend fehlt ihr dann auch noch die Erfahrung für solche Bedingungen. Bei einem ganz leichten Aufwind kann sie 76,5 Meter in den Schnee bringen.

Typische Zao-Bedingungen Die Verhältnisse in Zao sind auch heute wieder typisch für die Schanze und einmal mehr ist auch das Glück von Nöten, um hier einen Topsatz abzuliefern. Der Wind wechselt schnell von Auf- zu Rückenwind und auch kleine Böen sind immer wieder dabei. Die Temperaturen liegen im knackigen Minusbereich und es herrscht ein leichter Schneefall.

Österreicherinnen untermauern Favoritenrolle Im Probedurchgang konnten die Österreicherinnen vorhin einmal mehr ihre Favoritenrolle für den heutigen Tag untermauern. Das Quartett zeigte mit Abstand die beste Teamleistung. Dahinter folgte Japan als zweitstärkstes Team. Mitmischen konnten auch Russland und Deutschland.

Was ist für DSV-Team drin? Für das durch viele Verletzungen gebeutelte Team geht es heute wohl nur um einen der übrigen Podestplätze und auch dort ist die Konkurrenz durch Japan und Norwegen riesig. An die erste Position gesetzt wurde vom Trainer Juliane Seyfarth. Die noch unerfahrenen Athletinnen Selina Freitag und Agnes Reisch werden dann in der Mitte springen, bevor Katharina Althaus kommt.

Österreich Favorit Der haushohe Favorit für den heutigen Sieg ist das Quartett aus Österreich. Die ÖSV-Damen haben in dieser Saison ein hohes Niveau und waren in allen Einzelwettkämpfen auf dem Podest vertreten. Gestern reicht es für drei Athletinnen für einen Platz in den Top 4. Den Anfang in den Teamwettkampf machen wird gleich Daniela Iraschko-Stolz. An die zweite Position wurde Marita Kramer gesetzt. Ihr folgt dann Chiara Hölzl, ehe Eva Pinkelnig den Schlusspunkt setzen wird.

Premiere für Polen Am Start sind im heutigen Teamwettkampf acht Nationen. Neuling im Teamwettkampf ist Polen, die heute zum ersten Mal eine Mannschaft stellen. Die Skisprungnation hatte schlichtweg die Entwicklung im Damenskispringen verpasst und erst in den letzten Jahren damit begonnen eine Mannschaft aufzubauen. Die ersten Früchte kann man nun ernten und die jungen Athletinnen sind immer häufiger im Weltcup zu sehen. Nominiert wurden für die Premiere Anna Twardosz, Nicole Konderla, Joanna Szwab und Kinga Rajda, die gestern einen guten Eindruck hinterließ.