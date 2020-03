Liveticker

Maren Lundby (NOR) Für Maren Lundby heißt es sich zunächst in Geduld üben. Der Wind hat wieder zugenommen und die Norwegerin muss zunächst wieder runter vom Startbalken und abwarten, bis sich das Ganze wieder ein wenig beruhigt. Bis 5 m/s weht derzeit unmittelbar hinterm Schanzentisch von hinten.

Eva Pinkelnig (AUT) Es geht hier aktuell richtig eng zu und auch für Eva Pinkelnig wird im Finale noch viel möglich sein. Für die Österreicherin endet der Sprung ebenfalls bei 120,5 Metern und sie rangiert sich mit einem knappen Rückstand auf Platz drei ein.

Sara Takanashi (JPN) Auch Sara Takanashi möchte heute mitmischen, wenn das Podest vergeben wird und bringt sich mit 120,5 Metern in Position! Nach 120,5 Metern und vielen Pluspunkten in der Windkompensation geht sie knapp an Opseth vorbei und führt das Feld jetzt an.

Katharina Althaus (GER) Ihr Trainingssprung ging völlig in die Hose, was kann Katharina Althaus jetzt bringen, wo es drauf ankommt? Einen richtig guten Versuch. Sie kommt sehr gut über den Tisch und bringt die 121,5 Meter. In der Haltung lässt Althaus allerdings ungewohnt etwas liegen und mit dreimal der 17.5 kann sie die Spitze knapp nicht übernehmen. Gemeinsam mit Kriznar ist sie Zweite.

Daniela Iraschko-Stolz (AUT) Bisher kommt Daniela Iraschko-Stolz noch nicht so recht in die Raw Air und auch hier in Lillehammer will der Sprung der 36-Jährigen nicht so recht aufgehen. 110 Meter, mehr werden es nicht.

Nika Kriznar (SLO) Nika Kriznar ist die erste Athletin, die Opseth gefährlich nahe kommt! Mit 119,5 Metern sowie guten Noten und den Pluspunkten für die zwei Gates weniger liegt sie nur 1,6 Punkte hinter der Norwegerin.

Ema Klinec (SLO) Ema Klinec kommt mit 116,5 Metern einige Meter weiter unten zur Landung und kann sich erst einmal hinter Opseth auf der zweiten Position der Zwischenwertung einrangieren.

Juliane Seyfarth (GER) Juliane Seyfarth kommt zunächst gut durch, doch dann scheint ihr die Luft auszugehen und sie fällt in ein Loch hinein. Nach 108,5 Metern liegt sie durch die Zusatzpunkte durch das geringere Gate immerhin auf Rang drei.

Yuki Ito (JPN) Vor den besten zehn im Weltcup entscheidet sich die Jury dazu, jetzt zwei Luken nach unten zu gehen. Yuki Ito kommt damit nicht zurecht. Schon kurz nach dem Tisch verdreht es die Japanerin und sie kommt gerade mal auf 91 Meter. Damit scheitet Ito überraschend aus!

Silje Opseth (NOR) Was für ein Satz! Silje Opseth zeigt, was hier wirklich möglich ist und die Norwegerin packt auf ihrer Heimschanze einen bärenstarken Versuch auf 131,5 Meter ab. Auch in der Haltung räumt die 20-Jährige ab und nimmt zweimal die 18.5 und einmal die 18.0 mit. Mit einem riesigen Vorsprung von 27,4 Punkten zieht sie an Malsiner vorbei und ist die neue Führende.

Nozomi Maruyama (JPN) Nozomi Maruyama kommt da deutlich besser durch und kann mit 117 Metern einen ganz ordentlichen Versuch in den Hang setzen. Einzig in der Haltung unterliegt die Japanerin gegenüber Malsiner und fällt dadurch auf die zweite Position zurück.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) In Holmenkollen war Seifriedsberger ganz stark unterwegs. Was kann die Österreicherin uns heute auf der Olympiaschanze in Lillehammer zeigen? Leider keinen Sprung, mit dem sie weiter mitmischen könnte. Sie kommt ganz gut weg, dann aber kippt er der linke Ski weg und sie muss viel arbeiten. Mehr als 109,5 Meter werden es nicht.

Lara Malsiner (ITA) Lara Malsiner ist direkt von Oberwiesenthal nach Lillehammer angereist und möchte bei der Raw Air mitmischen. Heute macht die 19-Jährige ihre Sache ordentlich und sie kann ihren Sprung bis auf 117 Meter hinunterziehen. Es geht an die Spitze des Feldes.

Sofya Tikhonova (RUS) Sofya Tikhonova wird nicht vorne mitmischen können. Die Athletin aus Russland hat es von den Winden ähnlich wie Strøm und dann sind 107,5 Meter einfach zu wenig.

Anna Odine Strøm (NOR) Anna Odine Strøm setzt mit 114 Metern die bisherige Höchsweite in diesem Durchgang hin. Da der Rückenwind zum Beginn aber ein wenig nachgelassen hat, bekommt sie weniger Pluspunkte und so reicht es dann am Ende doch nicht für Rang eins sondern "nur" Platz vier. Liegengelassen hatte sie auch in der Haltung, für die es nur geringe Noten gab.

Irina Avvakumova (RUS) Irina Avvakumova hat sicherlich auch andere Ansprüche, nachdem sie vor zwei Jahren noch mit in der Weltspitze gesprungen war. Nun werden es nur 109,5 Meter und Rang fünf.

Yuka Seto (JPN) Yuka Seto war in der letzten Saison richtig stark unterwegs, in diesem Winter hingegen schwanken ihre Ergebnisse stark. Auch hier kann sie nicht abliefern. Sie ist viel zu passiv unterwegs, steht zu steil in der Luft und kommt nicht weiter als 110 Meter. Da hat sie eigentlich mehr drauf.

Luisa Görlich (GER) Luisa Görlich kann nicht mitgehen und sie muss sich nach 108 Metern auch heute wohl im Mittelfeld der Ergebnisliste einrangieren.

Spela Rogelj (SLO) Die machen dann unter anderem auch den Unterschied, als Spela Rogelj einen halben Meter weiter die Schanze hinuntersegelt. Die Slowenin geht um 1,3 Punkte an Würth vorbei.

Svenja Würth (GER) Svenja Würth mag die Schanze in Lillehammer eigentlich und auch jetzt läuft es ganz ordentlich, wenn da auch sicherlich noch ein paar Athletinnen weiterspringen werden. Bei der Landung aber ist sie nach ihren vielen Verletzung weiterhin sehr vorsichtig unterwegs und es gibt viele Abzüge. An die Spitze geht es aber vorerst dennoch für Würth.

Julia Clair (FRA) Julia Clair verpasst das Timing am Tisch und kann so nicht das Maximum aus ihrem Sprung herausholen. Nach 108,5 Metern ist für sie der Sprung beendet.

Katra Komar (SLO) Auch Katra Komar gehört zu den nachgereisten Athletinnen, die erst hier in Lillehammer in die Raw Air einsteigen. Komar setzt 109,5 Meter hin, hat aber dann in der Ausfahrt ein bisschen was zu tun und muss dafür Punktabzüge hinnehmen.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Auf exakt die gleiche Weite geht es auch für die 22-Jährige aus Rumänien. In der Windwertung aber gibt es weniger Pluspunkte und so bleibt sie dann in der Summe hinter Pagnier zurück.

Josephine Pagnier (FRA) Und auch sie kam direkt von Oberwiesenthal hierher und hat so viel Reisestress hinter sich. Die 17-Jährige geht damit aber gut um und kann jetzt einen stabilen Sprung abliefern. Nach 108 Metern geht es an die Spitze der Zwischenwertung.

Jerneja Brecl (SLO) Jerneja Brecl war vor wenigen Tagen noch bei der Junioren-WM und ist nun nach Lillehammer nachgereist. Gelohnt hat sich das aber bisher nicht. Sie kommt nicht in ihren Sprung hinein und mit 95 Metern könnte sie eine von denen sein, die heute rausfliegt.

Oceane Avocat Gros (FRA) Oceane Avocat Gros kommt mit einer guten Höhe vom Schanzentisch, aber auch das bringt nichts, um sich hier gegen den starken Rückenwind zu behaupten. Mit 104 Metern aber geht es für den Moment zumindest an die Spitze und wird zu einem zweiten Sprung kommen.

Julia Kykkänen (FIN) Mit ihrer Eigenart in der Spur fehlt Julia Kykkänen am Schanzentisch die Spritzigkeit und auch in der Flugphase wirkt sie da doch ein wenig zu passiv, um bei diesen Bedingungen noch was rauszuholen. Mit 96,5 Metern fällt auch ihre Luftfahrt nur kurz aus.

Elena Runggaldier (ITA) Eine Traumweite kann auch die erfahrene Athletin aus Italien nicht abliefern, aber nach 101,5 Metern ist Elena Runggaldier dennoch die erste Starterin, die sich hier das Ticket für die Top 30 bucht.

Ksenia Kablukova (RUS) Die Jury drückt auf's Tempo und schon ist mit Ksenia Kablukova die nächste Starterin in der Spur. Mit 93,5 Metern aber droht sie eine der drei Athletinnen zu werden, die es nicht in das Finale schaffen wird.

Sophie Sorschag (AUT) Die erste Österreicherin wird auf die Reise geschickt, aber auch sie hat mächtig Probleme! Im ersten Abschnitt ihres Fluges wirkt das System doch mächtig unruhig und sie kann gerade mal die 100 Meter knacken.

Astrid Norstedt (SWE) Astrid Norstedt hat in der Luft ebenfalls ordentlich zu arbeiten, um ihren Sprung stabil zu halten. Mit einer großen Weite wird aber auch sie nicht belohnt und es werden gerade mal 92,5 Meter.

Guy-Lim Park (KOR) Mit 13 Minuten kann es nun endlich losgehen und mit Guy-Lim Park stürzt sich die ersten Athletin in die herausfordernden Bedingungen von Lillehammer. Ihr ist die fehlende Erfahrung noch recht anzumerken und es geht auf 99,5 Meter.

Es heißt zuwarten Noch heißt es zuwarten in Lillehammer. Lange aber sollte es nicht mehr dauern, denn die ersten Vorspringer gehen gerade über die Schanze.

Trainingsdurchgang beendet Die ersten Damen in der Startliste stehen übrigens schon bereits wieder bereit. Die Pause sollte nach Abschluss des Trainings also gering sein. Dieser ist gerade übrigens beendet. Den besten Sprung hinsetzen konnte mit 114 Meter Eva Pinkelnig. Krinzar war mit 109,5 Metern Zweite vor Avvakumova.

Training ist Pflicht Die Möglichkeit, das Training abzubrechen gab es übrigens nicht. Im Reglement ist vorgeschrieben, dass mindestens ein Trainingsdurchgang vor einem Wettkampf gesprungen werden muss. Inzwischen sind es dort aber nur noch drei Damen, die über die Schanze gehen müssen. Bisher aber blieben die guten Weiten aus und für viele ging es nicht einmal über die 100 Meter.

Noch keine Jury-Information Es läuft weiterhin der Trainingsdurchgang. Eine Information der Jury, wann es hier in den eigentlichen Wettkampf geht, gibt es bislang noch nicht. Klar ist aber schon jetzt, wir müssen uns auf einen schwierigen Bewerb mit langen Pausen einstellen. Die Verhältnisse sind an der Gratwanderung, insbesondere für die jungen Athletinnen im Feld. Im Training müssen noch sechs Springerinnen runter.

Start verschiebt sich Beim Wettkampf der Herren hatte sich schon angedeutetet, dass die Winde auch an der Olympiaschanze nicht einfach sind. Nach dem sie ihren Wettkampf abgeschlossen hatten, nahm der Rückenwind aber noch einmal zu und inzwischen weht es im Schnitt um die 2 m/s von hinten rein. Verhältnisse unter denen wir wohl nur von den besten Ladies der Welt weite Sprünge sehen werden. Momentan scheint es auch fraglich, ob es überhaupt pünktlich losgeht, immerhin haben noch nicht alle Springerinnen ihren Trainingssprung absolvieren können. Einen Sturz durch die junge Ungarin Virag Voros gab es ebenfalls zu beklagen. Sie verletzte sich ersten Informationen nach am Knie.

Das ÖSV-Team Auch die starken Österreicherinnen müssen angesichts der Junioren-WM auf einige ihrer Athletinnen verzichten. Marita Kramer, die in Oberwiesenthal dreimal Gold abgriff, fehlt und auch Lisa Eder ist nicht am Start. Ins Team gerutscht ist dafür Sophie Sorschag. Daneben starten Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl ins Rennen.

Vier DSV-Starterinnen Im deutschen Team werden vier Athletinnen das Programm der Raw-Air-Tour in Angriff nehmen. Nominiert wurden Katharina Althaus, Luisa Görlich, Juliane Seyfarth und Svenja Würth. Fehlen wird indes Selina Freitag, die bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal startet. Sie stößt in der kommenden Woche bei den Weltcups in Russland wieder zur Mannschaft. Eine wirkliche Chance um den Gesamtsieg hat aber nach Tag eins nur noch Althaus, die auf Rang vier der Raw Air liegt. Seyfarth ist Neunte, hat aber schon 27,2 Punkte Rückstand.

Maren Lundby macht Druck Lokalmatadorin Maren Lundby hat am Samstagabend den perfekten Auftakt in die Raw Air erwischt. Die Norwegerin packte mit Abstand den weitesten Sprung im Prolog aus und setzte sich bereits um 12,1 Punkte in der Gesamtwertung ab. Damit macht sie auch Druck in Richtung Chiara Hölzl, was die Weltcup-Wertung angeht, denn vor dem heutigen Bewerb trennen die beiden Athletinnen gerade einmal 17 Punkte. Würde Lundby also abermals gewinnen, würde sie sich wieder das Gelbe Trikot schnappen. Zweite in der Raw Air ist Jacqueline Seifriedsberger, Hölzl liegt mit 16,1 Punkten Rückstand auf Rang drei.

Kleines Starterfeld Das Starterfeld beim ersten Einzel-Wettkampf der Raw Air fällt nur klein aus, da viele Athletinnen aktuell bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Oberwiesenthal an den Anlauf gehen oder einige Nationen wie die USA verzichtet haben. Da anders als bei den Herren in Oslo aber keine wirkliche Qualifikation gesprungen wurde, dürfen heute vier Athletinnen dazukommen, sodass man auf 34 Starterinnen kommt.

Versuch Nummer zwei Nachdem am Sonntag in Oslo nichts ging wurde das Programm für Lillehammer umgestellt. Statt Qualifikation steht heute der Nachholwettkampf für Oslo auf dem Plan. Um 20:00 Uhr soll es losgehen!

Nachholtermin Am heutigen Montag wird das Springen von Oslo in Lillehammer nachgeholt. Der Start ist für 20:00 Uhr angesetzt.

Auf Wiedersehen Wir verabschieden uns also unverrichteter Dinge vom legendären Holmenkollen in Oslo. Weiter geht es für die Skispringerinnen dann am morgigen Montag in Lillehammer. Für dort sind die Wetterbedingungen positiv und es warten faire Bewerbe auf uns. Bis dann!

Absage auch für Damen! Die Helfer haben am Holmenkollen alles versucht, am Ende aber musste man sich dem Wind und den Wassermassen beugen. Auch für die Skispringerinnen ist der Wettkampf für heute abgesagt. Er soll an anderer Stelle nachgeholt werden.

Es bleibt noch Hoffnung Zum ersten Mal passiert hier etwas. Die Arbeiten im Auslauf sind fertig und man hat eine Drainage gelegt, um das Wasser ablaufen zu lassen. Nun wird noch gesalzen. Einige Vorspringer stehen am Anlauf bereit, die gleich die Bedingungen an der Schanze testen sollen.

Weitere Verschiebung Die Verantwortlichen möchten hier den Kampf noch nicht aufgegeben. Der Start wird ein weiteres Mal um 15 Minuten nach hinten verschoben auf 18:30 Uhr. Um 18:10 Uhr soll das nächste Jurymeeting stattfinden. Der Wind hat sich inzwischen etwas beruhigt, es gibt aber weiter Windspitzen von 5 m/s. Im Auslauf wird aber weiterhin intensiv gearbeitet, um die Wassermassen wegzuschaffen.

Neue Startzeit 18:15 Uhr Um 18:00 Uhr wird es schon einmal nicht losgehen. Die Startzeit wurde auf 18:15 Uhr verschoben. Um 17:55 Uhr soll es ein weiteres Jurymeeting geben. Im Auslauf haben die Helfer nun eine Wasserrinne gebaut und versuchen mit Pumpen den Wassermassen Herr zu werden. Es scheint aber wohl ein aussichtsloser Kampf gegen die Naturgewalten zu werden.

Viel Wind und Wasser Dadurch dass es hier den ganzen Tag über geregnet hat, ist nicht nur der Wind das Problem. Unten im Auslauf hatte sich eine riesige Pfütze gebildet, an der über die letzten Stunden intensiv gearbeitet wurde. Das Hauptproblem aber bleibt der Wind, vorhin bei den Herren waren es bis zu 7 m/s, die kurz nach dem Schanzentisch herrschten. Bedingungen, bei denen an ein sicheres Springen nicht zu denken ist.

Geht was? Das Skispringen der Herren musste bereits abgesagt werden. Der Wind war nicht berechenbar und der Regen hatte der Schanze zugesetzt. Entsprechend sind die Aussichten für das Damenspringen um 18:00 Uhr schlecht. Ein Update zum Damenwettkampf hat es von der Jury noch nicht gegeben.