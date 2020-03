Liveticker

Elena Runggaldier hat ähnlich gute Bedingungen wie Kriznar zuvor, kommt aber überhaupt nicht erst in die Luft. Viel zu spät am Absprung, da werden es dann eben nur 99,5 Meter.

Das sah mal ordentlich aus! Anna Odine Strøm trifft den Absprung gut und liegt sehr ruhig in der Luft. 115 Meter bringen den Norwegerin Rang zwei ein.

Anna Odine Strøm (NOR)

So richtig will es nicht laufen bei Svenja Würth, aber immerhin bringt sie einen ziemlich schrägen Sprung sauber runter. 99 Meter sind dennoch absolut nicht zufriedenstellend.

Nozomi Maruyama liegt viel besser und ruhiger in der Luft als ihre Landsfrau und wiederholt ihre gute Leistung aus dem ersten Durchgang. Rang drei!

Yuka Seto steht wieder ein wenig zu steil in der Luft und bremst sich selbst aus. Nur 99,5 Meter und auch die Noten sind nicht erbaulich.

Spela Rogelj steigert sich im Vergleich zum ersten Durchgang und fliegt bis auf 114,5 Meter. Damit geht die Slowenin deutlich in Führung.

Josephine Pagnier macht sechs Meter weniger als Sorschag, setzt sich aber dank ihres Vorsprungs aus dem ersten Durchgang trotzdem an die Spitze.

Sofya Tikhonova muss bei 102 Metern abbrechen und landen. So reicht es nicht für die Führung.

Ksenia Kablukova schafft es zumindest mal über die 90 Meter und setzt sich an die Spitze.

Astrid Norstedt eröffnet den zweiten Durchgang mit einem Satz auf 87.5 Meter. Gesprungen wird vorerst aus Gate 16, also etwas kürzerer Anlauf als zu Beginn des ersten Durchgangs.

Kurze Pause in Lillehammer, dann dürfen die besten 30 des ersten Durchgangs nochmal ran. Um 20:52 Uhr soll das Finale über die Bühne gehen. Bis gleich!

Die Lundby-Show geht weiter

Maren Lundby macht mit der Konkurrenz weiter was sie will. nach ihrem überragenden Sieg in der Quali beendet die Norwegerin auch den ersten Durchgang des Wettkampfes auf Rang eins. Immerhin auf Tuchfühlung ist nach einem starken Satz Chiara Hölzl vor der erneut starken Norwegerin Silje Opseth. Eva Pinkelnig folgt auf Rang vier, Katharina Althaus ist auf Position sechs beste Deutsche.