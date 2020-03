Liveticker

Elena Runggaldier (ITA) Gleiches trifft auf Elena Runggaldier zu. Sie wirkt am Tisch einfach viel zu passiv, möchte kein Risiko eingehen und landet nach 104,5 Metern. Für die Haltung gibt es ebenfalls nur niedrige Werte und so rangiert sie sich dann auf der Drei ein.

Oceane Avocat Gros (FRA) Frankreich gehörte mal zu den Nationen im Damenskispringen, doch irgendwie ist seit zwei Jahren der Wurm drin und es passt einfach gar nichts mehr zusammen. Oceane Avocat Gros liegt sehr unruhig in der Luft und landet schon bei 91,5 Metern.

Jerneja Brecl (SLO) Jerneja Brecl indes wird sich in dem Feld derer einordnen müssen, die nicht einmal die 100 Meter auf dieser Schanze überfliegen können.

Sophie Sorschag (AUT) Sophie Sorschag kommt ganz ordentlich über den Schanzentisch und hat nur im Mittelteil ein paar Schwierigkeiten ihr System stabil zu halten. Ein Ski fiel da weit nach unten. Nach 107 Metern ordnet sie sich aber auf den guten zweiten Platz ein. Die Chancen stehen gut, dass ei auch morgen wieder in die Top 30 springt.

Julia Kykkänen (FIN) Julia Kykkänen ist die nächste Athletin, die hier über den Bakken muss. Bisher war es für die Routinierin aus Finnland eine Seuchensaison und auch der heutige Tag wird sie nicht glücklich stimmen. Mit 98 Metern bleibt sie weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Ksenia Kablukova (RUS) Ksenia Kablukova schafft es auch nicht, hier die 100 Meter zu überfliegen, wenn es mit 99,5 Metern auch recht knapp war für die 21-Jährige aus Russland.

Astrid Norstedt (SWE) Astrid Norstedt geht es da ähnlich. Sie kommt zwar besser zurecht als im Training, aber auch sie steht da noch nicht mutig genug über den Ski, um hier auf eine gute Weite zu kommen.

Guy-Lim Park (KOR) Weniger Spaß dürfte Guy-Lim Park gehabt hatten, für die schon bei 83,5 Metern der Sprung beendet wird. Sie war da einfach viel zu passiv unterwegs und hatte die Latten sehr steil angestellt. Das bremst natürlich mächtig.

Eirin Kvandal (NOR) Eirin Kvandal darf auf der Heimschanze in Trondheim heute ihren Auftakt in den Weltcup geben. Die Erfahrung auf der Großschanze fehlt ihr natürlich noch und so sieht das ganze auch noch ein wenig unbeholfen aus. Mit 109,5 Metern aber hat sie die Polin im Griff und das Lächeln im Auslauf verrät, dass der Sprung ihr auch Spaß gemacht hat.

Joanna Szwab (POL) Es ist angerichtet und mit der Polin Joanna Szwab geht die erste Athletin über die Schanze. Sie ist eine von vielen Starterinnen, die erst in Trondheim einsteigt. Mit 100,5 Metern bei leichtem Aufwind legt sie vor. Da werden Lundby und Co. gleich noch mächtig drauflegen.

So lief das Training Vor ihrer Qualifikation haben die Skispringerin hier bereits zwei Trainings absolviert. Dort zeigte sich, dass Lundby vielleicht doch noch Konkurrenz hat. Ausgerechnet Kriznar, für die in Lillehammer die Raw Air kurzzeitig schon fast vorbei schien, war im ersten Durchgang die weiteste Athletin und auch im zweiten Sprung nah dran an Lundby, die den zweiten Durchgang für sich entschieden hatte.

ÖSV-Damen zu viert Nach dem unglücklichen Sturz von Seifriedsberger hat sich das österreichische Team auf vier Athletinnen verkleinert, denn auch Eder und Kramer werden nicht für einen Wettkampf der Raw Air nach Norwegen reisen. Sich wieder mit stabilen Sprüngen hervortun möchte Sophie Sorschag, die in ihrer Karriere erst auf zwei Weltcupstarts kommt. Zusätzlich gehen Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl an den Start, deren Ansprüche weitaus andere sein dürften.

Das deutsche Quartett Unter anderem nicht für eine Nachreise seiner Juniorinnen entschieden hat sich das Team aus Deutschland, daher werden auch in Trondheim nur vier Athletinnen an den Anlauf gehen. Davon hat sicherlich Katharina Althaus die besten Chancen auf ein gutes Ergebnis, aber auch Juliane Seyfarth ist immer wieder für gute Sprünge gut. Hinzu gesellen sich Luisa Görlich und Svenja Würth.

35 Starterinnen Die Junioren-WM in Oberwiesenthal ist für die Skispringerinnen seit ein paar Tagen beendet. Während viele junge Athletinnen dennoch zu Hause bleiben und erst zu den Weltcups in Russland wieder einsteigen werden, haben andere die Reise nach Norwegen noch angetreten. So kommt das Damenfeld heute auf 35 Starterinnen, die wir entsprechend auch morgen im Bewerb sehen werden.

Raw Air-Sieg wohl nur Formsache Der Sieg in der Raw Air scheint bei den Damen wohl nur noch Formsache zu sein. Maren Lundby hat inzwischen 824,2 Punkte auf ihrem Konto und liegt 44 Punkte vor ihrer Teamkollegin Silje Opseth. Eva Pinkelnig hat als Dritte bereits einen Rückstand von 97,9 Punkten zur Norwegerin und auch Katharina Althaus ist mit 98 Punkten weit zurück.

Von Stürzen und Datenpannen Die Frauen werden wohl dankbar sein, dass sie Lillehammer nun hinter sich lassen können, denn auf der Olympiaschanze war vieles nicht rund gelaufen. In den beiden Wettkämpfen gab es vier Stürze, bei denen leider zwei mit schlimmeren Verletzungen ausgingen. Sowohl die Ungarin Virag Voros als aus ÖSV-Dame Jacqueline Seifriedsberger müssen eine lange Pause nach Kreubandrissen hinnehmen. Mit Schmerzen am Start war Nika Kriznar, die am Montag in die Begrenzungsbande knallte. Sie kam mit Prellungen am Ellenbogen und den Rippen davon. Zu einem großen Ärgernis wurde auch ein Datenfehler nach dem gestrigen Bewerb. Auf Grund eines Fehlers bei der Weitemessung wurde zunächst Silje Opseth zur Siegerin erklärt. Nach viel Verwirrung stand dann erst nach der Siegerehrung Lundby als wirkliche Siegerin fest und Opseth wurde der erste Weltcupsieg doch noch entrissen.