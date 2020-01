Liveticker

Mit dem einzigen deutsch-deutschen Duell geht der erste Durchgang in die letzte Runde. Baer landet bei 115 Metern.

Der Tournee-Sieger von 2016 ist mit 129 Metern nicht zufrieden. Er kommt zwar in den zweiten Durchgang, aber Rang 17 ist für ihn sicher nicht genug.

Nur 119 Meter für den Italiener Cecon, der sich erstmals in dieser Weltcup-Saison zeigt.

Der Zweite der 67. Tournee ist gefordert. Rückenwind ärgert Eisenbichler und am Ende sind es 129 Meter. Mit knapp zehn Windpunkten wird es vorerst der zwölfte Rang. Damit drei Deutsche sicher durch und Pius Paschke weiter auf Rang zwei der Verliererliste.

Wie schon in Oberstdorf tritt Kraft gegen Schlierenzauer an. Für das Duell reicht es, doch mit 129 Metern springt Kraft nicht ganz vorn rein - zwölfter Platz.

Der Pole hat schon fast alles gewonnen und gewinnt auch sein Duell. Aber mit den 126,5 m spielt er heute keine Rolle in Sachen Tagessieg.

Nun ist der 19-jährige Baden-Württemberger Roth an der Reihe. Der Rückenwind wird stärker und bei 123,5 m endet der Flug. Damit reiht er sich hinten ein.

Für den Slowenen reichen die 129 Meter für den zweiten Durchgang. Aktuell ist Domen Prevc auf Rang sieben. Pius Paschke weiter der beste Verlierer, also im Moment im zweiten Durchgang.

De Norweger fliegt und fliegt: 143,5 Meter. Das ist der neue Schanzenrekord in Garmisch-Partenkirchen!

Der Norweger steht gut in der Luft, hatte auch mehr Rückenwind als sein Kontrahent. Mit 129,5 Metern kommt er auf den fünften Rang und gewinnt deutlich sein Duell.

Der Österreicher zeigt sich unbeeindruckt, fliegt auf 136,5 Meter und geht sogar in Führung. Ammann liegt in der Verliererliste hinter Pius Paschke auf Rang zwei.

Wieder ist es der Anzug: Junshiro Kobayashi wurde aus dem Wettbewerb genommen. Da er sein Duell verloren hatte, wäre er auch so nicht unter die Top 30 gekommen.

In Oberstdorf hatte Raimund als 34. nur knapp den zweiten Durchgang verpasst. Nun fliegt er auf 125 Meter.

Im rein japanischen Duell nun Routinier Junshiro Kobayashi, der nur bei 129,5 Metern landet. In der Luft hatte er Probleme und muss dem Teamkollegen Sato den Vortritt lassen.

Nun Paschkes Gegner aus Tschechien. Toller Sprung, perfekter Absprung und 135 Meter. Das Duell geht an Koudelka. Nun muss Paschke hoffen, einer der fünf besten Verlierer zu werden.

Die Duelle der Deutschen

In dieser Reihenfolge sind die neun DSV-Springer gefordert:



1. Duell: Pius Paschke - Roman Koudelka (CZE)

4. Duell: Philipp Raimund - Jan Hörl (AUT)

9. Duell: Martin Hamann - Michael Hayböck (AUT)

12. Duell: Luca Roth - Kilian Peier (SUI)

13. Duell: Constantin Schmid - Robin Pedersen (NOR)

14. Duell: Stephan Leyhe - Viktor Polasek (CZE)

21. Duell: Markus Eisenbichler - Sondre Ringen (NOR)

25. Duell: Karl Geiger - Moritz Baer