Liveticker

Piotr Zyla (POL) Geht momentan vielleicht sogar nicht mehr? Nach Lanisek und Paschke patzt jetzt auch Piotr Zyla! Nach nur 119,5 Metern und niedrigen 17er-Noten steht Platz 25 für ihn zu Buche und es wird auch für ihn wieder früh ins Finale gehen.

Anze Lanisek (SLO) Puh! Auch bei Anze Lanisek geht es nicht in den Bereich, der für ihn eigentlich möglich sein sollte. Nach 120,5 Metern ist er anders als Paschke zwar im Finale, wird da aber früh wieder ranmüssen.

Überraschung! Paschke raus!

Pius Paschke (GER) Mit Pius Paschke ist der nächste deutsche Springer auf der Reise. Die Leichtigkeit der ersten Wettkämpfe scheint ihm jetzt allerdings zu fehlen und nach 116,5 Metern scheidet Paschke tatsächlich aus! Wer hätte damit gerechnet, nachdem er sich an der Spitze des DSV-Teams etabliert hatte?

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki wird nach seiner Landung ebenfalls alles andere als glücklich sein. Die Ansprüche des Polen dürften andere sein, als 122 Meter und der elfte Zwischenplatz.

Yukiya Sato (JPN) Yukiya Sato ist für seine Leistungsschwankungen bekannt und man weiß nie so recht, was der Japaner abliefert. Heute wird es kein guter, aber auch kein schlechter Sprung. Nach 125 Metern rangiert er sich für den Augenblick auf der Acht ein.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber muss heute kleinere Brötchen backen. Der ÖSV-Adler kommt nicht ganz sauber durch die Luft und lässt in der ersten Flugphase einiges liegen. Nach 121 Metern liefert er nicht ganz das ab, was er eigentlich in der Lage ist zu bringen.

Kamil Stoch (POL) Was liefert uns jetzt Kamil Stoch? Am Absprungpasst das Timing für den Polen gewohnt nicht ganz zusammen, im Flug macht er aber noch einiges daraus und nach 125 Metern ist Stoch allemal in dem Bereich, der für einen Toprang reichen könnte.

Geiger setzt noch einen drauf!

Karl Geiger (GER) Karl Geiger sorgt für den Führungswechsel! Der Deutsche lässt sich von schwierigen Winden nicht aus der Ruhe bringen und segelt bis auf 127 Meter hinunter. Die Noten passen ebenfalls und er nimmt 139,8 Punkte mit.

Bor Pavlovcic (SLO) Bor Pavlovcic sorgt mit einem kurzen Satz von 117,5 Metern dafür, dass mit Gregor Deschwandne jetzt der erste Schweizer im Finale dabei ist. Für den Slowenen indes heißt es abwarten. Es dürfte aber eng werden.

Lindvik übernimmt die Führung

Marius Lindvik (NOR) Sein Teamkollege zeigt zugleich, dass es trotz schwieriger Bedingungen noch sehr weit gehen kann. Er holt alles aus seinem Sprung heraus, bringt die 126,5 Mete rund kann auch in den Haltung gute Werte mitnehmen. Wo kommt er raus? Platz eins, mit 0,1 Punkten Vorsprung zu Aschenwald, der mit 130 Metern ja deutlich weiter gesprungen war, aber bessere Bedingungen vorgefunden hatte.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang hat es von den Winden nicht leicht, aber auch in der Technik passt bei dem Norweger nicht viel zusammen. Er hat nicht die Lockerheit der vergangenen Jahre und muss als derzeit 23 noch warten, wofür es reichen wird.

Hamann überzeugt nicht

Martin Hamann (GER) Martin Hamann ist der Frust im Anlauf anzusehen. Der Youngster im DSV-Team hatte sich nach guten Leistungen in den letzten Wochen natürlich mehr erhofft. Jetzt aber schafft er gerade mal 114 Meter und scheidet aus. Für Freund geht es dadurch ins Finale herein.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi kämpft nach dem neuen Reglement der Keile damit, seine Flugposition zu finden. Inzwischen macht der Japaner kleinere Fortschritte, für ganz vorne aber wird es nicht reichen. Für Kobayashi wird es auch heute im Finale wieder früh rangehen.

Andrzej Stekala (POL) Andrzej Stekala ist die Neuentdeckung in der polnischen Mannschaft und blickt seinerseits auf einen starken Probeversuch zurück. Jetzt tut auch er sich schwerer und nach 123 Metern rutscht der Youngster gerade so in die Top 30.

Gregor Deschwanden (SUI) Schade! Schon im Probedurchgang hatte Gregor Deschwanden so seine Probleme mit der Schanze hier in Oberstdorf und auch jetzt läuft es bei dem großgewachsenen Schweizer leider nicht nach Wunsch. Es gibt in der Technik viel Luft nach oben und so fallen die Noten dann relativ niedrig aus. Nach 121 Metern muss er noch drei Athleten hinter sich lassen, damit er gleich noch einmal springen darf.

Keiichi Sato (JPN) Keiichi Sato seinerseits segelt butterweich über den K-Punkt der Schanze, stellt die 125 Meter hin und kann sich mit Platz fünf in der Zwischenwertung sicher für das Finale qualifizieren.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) Mackenzie Boyd-Clowes hat am Schanzentisch auch so seine Schwierigkeiten. Er ist zu spät dran und verschenkt dadurch einige Meter und so bringt es dann nicht viel, wenn die restliche Flugphase gut anzusehen ist. Nach gerade mal 115,5 Metern wird es auch bei ihm nicht reichen.

Für Schmid wird es eng

Constantin Schmid (GER) Das dürfte sich nicht ausgehen! Am Absprung leistet auch der 21-Jährige sich einen gröberen Fehler, der dann nicht mehr auszubügeln ist. Es werden gerade mal 117 Meter und auch in der Haltung nimmt er nicht viel mit. Als 19. wird Schmid wohl ausschieden.

Michael Hayböck (AUT) Wie ärgerlich! Michael Hayböck hat nicht die besten Bedingungen, viel mehr aber hatte sich ein Fehler nach dem Schanzentisch ausgewirkt. Ein Ski fällt da ab, er verliert sofort die Balance, muss arbeiten und lässt Meter liegen. Mit nur 112,5 Metern wird Hayböck ausscheiden!

Sander Vossan Eriksen (NOR) Sander Vossan Eriksen muss sich auch schon verabschieden. Der Neuling im norwegischen Team erwischt sein Timing am Tisch nicht, steht dann zu tief über der Schanze und kann gerade einmal 111,5 Meter hinbringen.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol seinerseits muss erst gar nicht hoffen. Mit 117 Metern ist er schon zu weit weg, als das es für die Top 30 reichen könnte.

Freund auf 13

Severin Freund (GER) Schade! Für Severin Freund dürfte es sich wohl heute nicht mit dem Finale ausgehen. Nach seinem Versuch auf 123,5 Metern muss der DSV-Springer sich noch hinter Lackner einrangieren.

Thomas Lackner (AUT) Thomas Lackner musste sich nach einer Verletzung wieder ins ÖSV-Team hereinkämpfen und bisher lief es bei seinen Einstätzen in diesem Jahr gar nicht übel. Heute aber muss er noch zittern, denn mit 124,5 Metern heißt es doch noch einige Starter hinter sich lassen, damit es sich ausgeht.

Peter Prevc (SLO) Mit seinem Probesprung war Peter Prevc zufrieden, jetzt dürfte das Lächeln verkrampfter ausfallen. Mit 123 Metern muss sich der Routinier und frühere Tournee-Sieger im derzeitigen Mittelfeld einrangieren. Noch ist nicht sicher, dass er noch einmal randarf.

Markus Schiffner (AUT) Markus Schiffner seinerseits kann da nicht mitziehen und für den ÖSV-Adler wird es wohl nach 118,5 Metern schon vorbei sein. Bisher geht es doch für reichlich Athleten deutlich über den K-Punkt.

Evgeniy Klimov (RUS) Evgeniy Klimov sorgt dafür, dass jetzt auch Kraft sicher im Finale ist. Der Russe ist mit 126,5 Metern aber ebenfalls nicht übel dabei und kann sich als derzeit Sechster in Richtung Finale vorbereiten.

Ziga Jelar (SLO) Gestern war der Frust bei Ziga Jelar groß, heute kann der Slowene nach seinem Sprung jubeln, denn sein Satz auf 128 Meter wird ihn ganz sicher in das Finale befördert. Gerade als erster Springer das Ticket gebucht hat Aschenwald.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi seinerseits wird sich hinter dem Polen einrangieren müssen. Mit 122 Metern kommt er zwar auf die gleiche Weite, in den anderen Werten aber steht Muranka besser da.

Klemens Muranka (POL) In den letzten Tagen sorgte Klemens Muranka mit seinem falschen Positivtest für viel Wirbel, was sicherlich auch an die physische Substanz ging. Vor dem Wettkampf hatten die Polen zwei Sprünge um reinzukommen, nun folgt Sprung Nummer drei für Muranka am heutigen Tag. Nach 122 Metern fällt der durchwachsen aus und es heißt noch zuwarten, ob er in den Top 30 mitmischen wird.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande kommt zwar besser zurecht als in den vorherigen Sprüngen, aber glücklich sieht anders aus. Mit 124 Metern ordnet er sich erst einmal nur im Mittelfeld ein.

Aschenwald setzt 130 Meter. Führung!

Philipp Aschenwald (AUT) Top! Philipp Aschenwald kommt pünktlich zur Tournee wieder in Topform und liefert hier einen starken Sprung nach dem anderen ab. Nach 130 Metern und guten Noten sorgt er jetzt erst einmal dafür, dass Kraft seinen Platz an der Spitze räumen muss.

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto seinerseits zeigt, wie es eigentlich aussehen soll. Den Absprung gestaltet der 25-Jährige sauber und auch in der Flugphase muss er wenig eingreifen. Bei der Landung gibt es noch Reserven, mit 124 Metern aber dürfte es reichen für die Top 30.

Artti Aigro (EST) Für Artti Aigro heißt es noch warten, ob es heute wieder Punkte gibt. Der Este arbeitet in der Flugphase viel und es fehlt insgesamt an den flüssigen Übergängen. Mit 120 Metern rangiert er sich hinter Siegel auf Rang elf ein.

Cene Prevc (SLO) Einer von ihnen ist Cene Prevc, der mittlere Bruder aus dem Prevc-Trio. Er kommt sehr gut vom Schanzentisch weg, liegt dann gut über den Latten und setzt die 125 Meter hin.

Mikhail Nazarov (RUS) Mikhail Nazarov kommt zwar einige Meter weiter, mit 118 Metern und sehr niedrigen Noten ist der Russe aber alles andere als sicher durch. Da kommen ja noch einige Athleten, die das sicher toppen können.

Dominik Peter (SUI) Dominik Peter und diese Schanze in Oberstdorf schließen auch heute keine Freundschaft. Es läuft zwar etwas besser als am Montag, aber alles andere als rund. Nach 110,5 Metern kann er schon einen Schlusstrich unter den heutigen Tag ziehen.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura sieht seinerseits in der Luft deutlich besser aus und kann so den K-Punkt der Anlage überspringen. Mit 125 Metern kann auch er hoffen, dass es für die besten 30 reichen wird.

Maciej Kot (POL) Gestern zum zuschauen verdammt, heute dürfen sie dann endlich ran. Als erster der insgesamt sieben polnischen Springer geht Maciej Kot in die Spur. Für ganz vorne aber reicht es für ihn nicht. Nach dem Schanzentisch fällt der rechte Ski etwas ab und er nimmt sich sofort Höhe. Nach 118,5 Metern heißt es die Landung hinbringen.

Domen Prevc (SLO) Bei Domen Prevc gibt es nur Top oder Flop. Heute liefert der ungestüme Slowene einen seiner besseren Sprünge ab und kann gute Winde für 129 Meter nutzen. Auf Platz drei ordnet er sich damit ein und wird wohl gleich zu einem zweiten Sprung kommen.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho kann seinerseits durchaus hoffen, dass er gleich zu einem zweiten Sprung bleibt. Er kommt ordentlich in seinen Sprung hinein, liegt gut über seinen Skiern und stellt am Ende die 121 Meter hin. Das könnte der Bereich sein, in dem wir später den Cut für die Top 30 haben werden.

Giovanni Bresadola (ITA) Gestern konnte Giovanni Bresadola alle überzeugen, heute aber muss der 19-Jährige schon früh zu seiner Landung kommen. Am Absprung passt das Timing nicht und auch in der ersten Flugphase gab es viel Luft nach oben. Nach 107 Metern fällt die Landung lustlos aus und er muss sich ebenfalls weiter hinten einrangieren.

Viktor Polášek (CZE) Viktor Polášek galt mal als eines der großen Talente, doch wie das gesamte tschechische Team hat auch er mächtig mit der Form zu kämpfen. Mit 111 Metern und niedrigen Noten hat auch er keinerlei Möglichkeiten, heute noch einmal mitmischen zu können. Diese Weite dürfte zu wenig sein.

Casey Larson (USA) Der junge US-Amerikaner tut sich hier schon seit seinem ersten Sprung richtig schwer auf dieser Anlage und auch jetzt passt bei Casey Larson wenig zusammen. Am Schanzentisch wartet er sehr lange ab, die Dynamik fehlt und nach 97 Metern ordnet er sich auf der letzten Position ein.

Cestmir Kozisek (CZE) Auch Cestmir Kozisek kann sich heute nicht hervortun. Nach nur 111 Metern geht es auch für ihn schon weit zurück.

Matthew Soukup (CAN) Matthew Soukup hingegen wird sich ärgern, wenn er einen Blick auf den Ergebnismonitor blickt. Der Kanadier hatte ebenfalls gute Bedingungen, kann diese aber nicht nutzen und wird mit einem kurzen Sprung ausscheiden.

Jan Hörl (AUT) Klasse! Jan Hörl zeigt, dass er auch heute wieder mitmischen möchte und haut mit 129 Metern den bisher weitesten Sprung raus. Die Noten sind auch gut, durch geringere Pluspunkte in der Windkompensation aber bleibt er am Ende doch um 0,2 Punkte hinter Kraft zurück. Dennoch, guter Auftakt für den ÖSV-Mann.

Mathis Contamine (FRA) Mathis Contamine hat schon im Anlauf viel Luft nach oben. Er sitzt sehr hoch in der Hocke und kann so die Energie nicht mit in den Absprung nehmen. Mit 105 Metern gehört er dann schließlich zu denen, die schon zusammenpacken können, um in Richtung Garmisch-Partenkirchen aufzubrechen.

Kraft setzt sich an die Spitze

Stefan Kraft (AUT) Jetzt könnte sich schon zeigen, was heute möglich ist. Denn mit Stefan Kraft ist einer der besten Athleten aus dem Probedurchgang an der Reihe. Wie läuft es jetzt für ihn? Am Schanzentisch leider nicht optimal. Das Timing passt nicht und dadurch lässt er doch einige Meter liegen. Mit 126,5 Metern und dreimal der 18.0 geht es zwar an die Spitze. Was der Satz wert ist, wird sich aber wohl erst später zeigen.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka blickt auf deutlich mehr Erfahrung zurück, die bringt ihm in seiner derzeitigen Formkrise aber auch nicht viel. Mit 107,5 Metern wird sich auch der 31-Jährige schon verabschieden müssen.

Ilya Mankov (RUS) Ilya Mankov kann in diese Weitenbereiche nicht vordringen. Der junge Russe hat so seine Probleme in der Absprungphase, kommt nicht sauber in seine Flughaltung und muss nach 105,5 Metern die Segel streichen.

Simon Ammann (SUI) Der Routinier im Team der Eidgenossen hat ein Lächeln auf den Lippen. Um die Topplätze wird er nach seinen 122 Metern sicherlich nicht mitmischen, das Sprungsystem sieht aber schon deutlich besser aus als in den ersten Weltcup-Wochen und er darf hoffen, dass er heute endlich Punkte mitnehmen kann.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert aus der französischen Mannschaft ist der nächste Athlet aus dem internationalen Feld, der sich hier versucht. Der 18-Jährige macht viel Dampf am Tisch, liegt gut in der Luft, die ganz große Weite springt für ihn am Ende aber doch nicht heraus. Mit 110,5 Metern gehört er zu denen, die erst gar nicht auf das Finale hoffen dürfen.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski legt auf die bisherigen Weiten deutlich drauf und mit 126 Metern kann der Bulgare sich wohl bereits in Richtung Finale vorbereiten.

Freitag noch hinter Siegel

Richard Freitag (GER) Auch Richard Freitag sieht nach der Landung alles andere als glücklich aus. Nachdem er gestern eigentlich ganz gut dabei war, muss er heute mit 118,5 Metern zittern, wozu der Sprung am Ende reichen wird. Er ordnet sich knapp hinter Siegel auf der zweiten Position ein.

Andreas Wellinger (GER) Das war nichts! Andreas Wellinger tut sich leider weiterhin schwer in seinem Sprung. Von vorne bis unten passt bei dem einstigen DSV-Star nicht viel zusammen und sein System wirkt verkrampft und unsauber. Nach 115 Metern werden wir ihn wohl nicht noch einmal sehen.

David Siegel bisher bester Deutscher

David Siegel (GER) Und schon ist der nächste DSV-Starter mit David Siegel in der Luft. Für ihn gilt es, nach der Verletzung wieder Wettkampferfahrung zu sammeln. Am Absprung läuft nicht alles perfekt zusammen, im Flug aber sieht Siegel ordentlich aus und mit 118 Metern hat er durchaus noch Möglichkeiten, es ins Finale zu schaffen.

Baer setzt sich vor Roth

Moritz Baer (GER) Moritz Baer konnte sich im letzten Jahr während der Vierschanzentournee hervortun, in diesem Jahr passt es beim 23-Jährigen noch nicht ganz zusammen und mit 114,5 Metern dürfte es auch bei ihm nicht reichen, um die besten 30 zu knacken.

Märkl landet schon bei 108 Metern

Kilian Märkl (GER) Kilian Märkl ist als nächster DSV-Starter in der Spur und auch für ihn dürfte es das wohl schon gewesen sein. Mit 108 Metern bleibt auch er weit hinter dem K-Punkt zurück.

1 Luca Roth als erster Deutscher am Start

Luca Roth (GER) Luca Roth aus der nationalen Gruppe ist der erste der 62 Athleten, der heute über die Schanze geht. Die Probe hat gezeigt, dass es wohl einen Satz über 120 Meter braucht, um hier unter die Top 30 zu kommen. Roth gelingt diese Marke nicht und für ihn heißt es bereits nach 110 Metern die Skier wieder in den Schnee zu setzen.

So lief der Probedurchgang Vor dem eigentlichen Wettkampf ging es vorhin für die Athleten bereits in der Probe über die Schanze. Den besten Sprung konnte darin Markus Eisenbichler mit 133,5 Metern und 82,4 Punkten hinbringen. Zweiter wurde mit 1,4 Punkten weniger auf dem Konto der Slowene Anze Lanisek. Kamil Stoch aus der gebeutelten polnischen Mannschaft war Dritter vor Kraft und Granerud.

Das Team der Schweiz Nur Außenseiter ist das kleine Team aus der Schweiz, aus dem einzig Gregor Deschwanden annähend gute Leistungen abrufen kann und auf den zweiten Durchgang hoffen darf. Bei Dominik Peter und Simon Ammann scheint schon das ein Erfolg zu sein, denn die Sprünge in Oberstdorf passten noch nicht so recht zusammen.

Kraft führt ÖSV-Team an Stefan Kraft hat schwere Wochen hinter sich. Erst eine Corona-Erkrankung, dann Rückenprobleme, die ihn schon im Sommer zu schaffen machten, setzten den Salzburger außer Gefecht. Im ersten Training stellte Kraft gestern die Bestweite hin, in der Quali lief es anschließend nicht mehr. So bleibt abzuwarten, was heute dann tatsächlich möglich ist. Klar ist aber, dass Kraft durchaus um den Gesamtsieg mitmischt, wenn die Fitness mitspielt. Neben ihm hofft auch Daniel Huber auf eine gute Tournee. Der Sieger der annullierten Quali, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Jan Hörl, Thomas Lackner und Markus Schiffner werden das Aufgebot komplettieren.

Geiger und Eisenbichler führen DSV-Team an Nicht hinter Granerud verstecken muss sich die Speerspitze des deutschen Teams aus Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Beide konnten in den Trainings gestern vorne mitmischen und auch wenn es in der später annullierten Qualifikation nicht lief, lag das keinesfalls an der eigenen Leistung, sondern den äußeren Umständen. Da das deutsche Team bei den ersten beiden Stationen der Tournee auch die nationale Gruppe an den Start schicken darf, ist das Team heute entsprechend groß. Neben den bereits genannten Markus Eisenbichler und Karl Geiger kann insbesondere Pius Paschke nach stabilen Leistungen im Weltcup auf eine gute Tournee hoffen. Auch die Youngster Constantin Schmid und Martin Hamann hielten sich im Weltcup-Team. Hinzu kommt Severin Freund. Andere bekannte Namen wie Andreas Wellinger und Richard Freitag müssen sich derweil über die nationale Gruppe empfehlen. Zu dieser gehören auch Moritz Baer, Kilian Märkl, Luca Roth und David Siegel.

Granerud reist als Favorit an Als ganz großer Favorit geht der Norweger Halvor Egner Granerud an den Anlauf. Granerud sprang er zum Auftakt der Saison zweimal auf Platz vier und ließ dann fünf Weltcupsiege in Serie folgen. Auch bei der Skiflug-WM konnte er mitmischen und stand auf dem Podest. Klar, dass er da auch bei der Vierschanzentournee zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählt. Die Konkurrenz ist aber groß. Aus dem polnischen Lager gelten insbesondere Stoch und Zyla zum engeren Favoritenkreis und auch den Vorjahressieger Kubacki sollte man nicht abschreiben. Die Slowenen ihrerseits hoffen auf Anze Lanisek.

Schwieriger Montag auch auf der Schanze Auch auf der Schanze erlebten die Athleten gestern einen schwierigen Wettkampf. Viel Wind und Schneefall machte es den Veranstaltern nicht leicht, die Qualifikation überhaupt durchzuführen und der Großteil des Feldes knackte am Ende gar nicht erst den K-Punkt. Heute schaut das Wetter in Oberstdorf besser aus, wenn auch es weiterhin Unterschiede in der Stärke des Windes gibt.

Corona-Chaos zum Auftakt, alle Athleten am Start Zum Auftakt der Vierschanzentournee war das Chaos groß: Erst wurde das polnische Team nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka geschlossen vom Wettkampf ausgeschlossen und konnte entsprechend nicht an der Qualifikation teilnehmen. Am Abend dann die große Nachricht: Der zweite Test von Muranka war negativ und auch kein anderer Pole wurde in der zweiten Testrunde positiv getestet und auch der dritte Test fiel negativ auf. Die FIS traf anschließend die völlig richtige Entscheidung, so dass die polnische Mannschaft beim Auftakt mitmischen kann: Die Qualifikation von gestern wird nicht gewertet, stattdessen dürfen alle 62 Athleten antreten. Damit fallen für den Auftakt auch die traditionellen K.o.-Duelle weg. Zudem wurde den Polen heute ein Extratraining gestattet.