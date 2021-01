Liveticker

Pius Paschke (GER) Es ist angerichtet für das große Finale der Vierschanzentournee. Eröffnet wird dieser von Pius Paschke aus dem DSV-Team. Kann er zum Abschluss noch einmal einen guten Sprung bei der Tournee hinbringen? Vergönnt ist es ihm nicht so recht. Mit 125 Metern gibt es nicht nicht richtig großen Satz, wenn er auch besser lief als vorhin.

Um 18:00 Uhr geht's weiter Es wartet noch eine Pause von knapp zehn Minuten auf uns, ehe es dann ab 18:00 Uhr ins das Finale der besten 30 Athleten gehen wird.

Kein Schweizer im Finale Einen schlechten Tag erwischte das Team aus der Schweiz. Nicht nur Simon Ammann schied aus, sondern auch Gregor Deschwanden, der zuletzt richtig gute Sprünge abliefern konnte. Das Finale der Tournee wird also ohne die Eidgenossen stattfinden.

Tschofenig bei Tourneepremiere im Finaldurchgang Im österreichischen Team hatte Daniel Huber im ersten Durchgang mit 134 Metern den besten Sprung zeigen können und liegt derzeit auf Platz fünf. Auch Michael Hayböck liegt zur Halbzeit in den Top Ten. Stefan Kraft dürfte als Elfter indes enttäuscht sein, nachdem er hier in der Probe noch vorne dabei war. Ebenfalls im Finale vertreten sind Aschenwald, Schiffner, Leitner sowie Tschofenig, für den es gleichzeitig die ersten Punkte seiner Karriere sind.

Eisenbichler scheidet aus Für Karl Geiger heißt es heute auch vieles verdecken, denn insgesamt lief es für die deutschen Springer nicht optimal. Neben Geiger konnte einzig Constantin Schmid mit Platz 13 überzeugen. Severin Freund und Pius Paschke werden auf den Rängen 25 und 30 schon früh wieder an der Reihe sein. Doch überraschend ausgeschieden sind Markus Eisenbichler und Martin Hamann.

Souverän, souveräner, Stoch Wer soll Kamil Stoch heute noch in die Suppe spucken? Der Pole liefert auch beim großen Finale der Tournee ab und führt nach dem ersten Durchgang mit einem Vorsprung von 7,3 Punkten zu Karl Geiger. Dritter in der Tageswertung ist zur Halbzeit Marius Lindvik mit 9,7 Punkten Rückstand. In der Tournee hat er seine Führung vor dem letzten Sprung auf 32 Punkte ausbaut. Neuer Zweiter ist in dieser Wertung Karl Geiger.

Stoch sichert sich Platz 1 nach dem ersten Durchgang

Matthew Soukup (CAN) vs. Kamil Stoch (POL) Es geht in das letzte Duell am heutigen Tag. Matthew Soukup legt gegen den Tourneeleader mit 114 Metern vor und gehört zu denen die Ausscheidet. Jetzt aber wird es interessant, was Kamil Stoch hier abliefern kann. Fliegt er wieder allen davon oder scheitert er ebenfalls an Karl Geiger, der schon seit Anfang des Durchganges die erste Position inne hat. Der Pole gönnt seinen Konkurrenten gar nichts! Von oben bis unten passt wieder alles zusammen, weshalb es für 139 Metern auch Traumnoten gibt. Damit übernimmt er nicht nur die Führung in der Tageswertung, sondern baut auch in der Tournee weiter aus. Damit sollte eigentlich schon jetzt alles gegessen sein.

Johansson knapp weiter

Junshiro Kobayashi (JPN) vs. Robert Johansson (NOR) Junshiro Kobayashi sorgt poch einmal für Spannung. Nachdem es bisher gar nicht lief für den Japaner, liefert er jetzt im Wettkampf einen guten Versuch auf 130 Meter ab. Da wird für da Finale reichen, egal, was jetzt Johansson abliefert. Der überfliegt die Marke dann nur knapp und ist entsprechend unzufrieden. Da war Johansson hier schon stärker unterwegs.

Granerud nur auf Platz 8

Simon Ammann (SUI) vs. Halvor Egner Granerud (NOR) Nach dem Sprung von Simon Ammann ist es traurige Gewissheit, das wir heute keinen Schweizer im Finale haben. Der Schweizer ist zu flach nach dem Tisch und landet schon nach 112 Metern. Oben bereitet sich jetzt Granerud vor und bei ihm hat sich Cheftrainer Stöckl entschieden, seinen Athleten mit einem Gate weniger loszuschicken. 134 Meter bräuchte er, damit es die Pluspunkte auch gibt. Gelingen aber tut das dem Norweger nicht! Er landet mit 133 Metern knapp unter dieser Marke und wird auf Platz acht zurückgespült.

Kraft springt 132 Meter weit

Naoki Nakamura (JPN) vs. Stefan Kraft (AUT) Mit Stefan Kraft ist der nächste Österreicher am Start, zunächst aber kämpft Nakamura um einen Platz unter den Lucky Losern. Schnell aber ist klar, dass es sich damit nicht ausgeht. Nach 120 Metern bleibt er deutlich hinter Bartol zurück, der dort auf Platz fünf liegt. Jetzt aber alle Augen auf Kraft. Was kann er gegen Geiger noch ausrichten? Nicht viel! Am Schanzentisch ist Kraft zu spät dran und muss zunächst korrigieren. Nach 132 Metern sortiert er sich auf Platz neun ein.

Huber sichert sich Chancen auf einen Spitzenplatz

Decker Dean (USA) vs. Daniel Huber (AUT) Decker Dean macht den Anfang im nächsten Duell, aber nach 112 Metern ist auch für den US-Amerikaner schnell klar, dass es nichts wird mit dem Finale der besten 30. Denn Huber kann das schon lange springen und wird sich in Richtung Tageswertung orientieren. Kann er Karl Geiger an der Spitze gefährden? Er haut sich wieder mit viel Power vom Tisch weg und legt mit 134 Metern den nächsten starken Sprung auf dieser Schanze hin. Für Geiger aber reicht es nicht. Er ordnet sich mit 6,1 Punkten auf Platz vier ein.

Kubacki mit soliden 132 Metern

Maciej Kot (POL) vs. Dawid Kubacki (POL) Maciej Kot wird der Nächste sein, der sich schon verabschieden muss. Mit 113 Metern liefert er nicht den Satz ab, der für die fünf besten Verlierer reichen könnte. Nach ihm gilt es dann wieder auf die Tournee-Wertung schauen. Kann Kubacki noch einmal angreifen? Er ist besser unterwegs als im Training, doch mit 132 Metern ist es nicht die Weite, die es braucht, um Stoch unter Druck zu setzen.

Niko Kytösaho (FIN) vs. Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck ist jetzt gewarnt, denn zwei Athleten sind hier schon doch überraschend in ihren Duellen ausgeschieden. Hayböck aber gewinnt sein Duell gegen den jungen Finnen Kytösaho locker und setzt sich nach 133,5 Metern auf Rang fünf der Tageswertung. Niko Kytösaho scheidet mit 121,5 Metern aus.

Eisenbichler scheidet aus!

Evgeniy Klimov (RUS) vs. Markus Eisenbichler (GER) Was war das denn?! Evgeniy Klimov legt 125 Meter vor und damit eigentlich eine Weite, die Eisenbichler knacken könnte. Doch beim DSV-Adler läuft gar nichts zusammen und er kommt nicht viel weiter als 120,5 Meter. Damit unterliegt er nicht nur in diesem Duell, sondern scheidet sogar aus! Denn auch für die Lucky Loser wird sich das nicht ausgehen.

Klemens Muranka (POL) vs. Yukiya Sato (JPN) Die Leistungsschere geht inzwischen immer mehr auseinander und auch Yukiya Sato sollte in seiner Normalform eigentlich keine Schwierigkeiten haben, die vorgelegte Weite von 122 Metern zu schlagen. Hat er auch nicht! Er macht wieder vom ersten Meter Tempo und setzt die Latten erst nach 133 Metern in den Schnee. Auf Platz vier sortiert er sich damit ein. Muranka muss sich verabschieden, denn seine Weite reicht nicht für die fünf Lucky Loser.

Aschenwald weiter mit nur 128 Meter

Artti Aigro (EST) vs. Philipp Aschenwald (AUT) Artti Aigro kann das Timing am Schanzentisch nicht richtig setzen und so wird es dann für den jungen Esten auch nichts mit einem weiten Sprung. Philipp Aschenwald folgt zugleich, liefert aber auch nicht so recht ab. Mit 128,5 Metern gewinnt er zwar das Duell locker, liegt aber in der Tageswertung nur auf dem zehnten Platz im Zwischenergebnis.

Peter Prevc (SLO) vs. Gregor Schlierenzauer (AUT) Peter Prevc und Gregor Schlierenzauer haben beide schon die Vierschanzentournee gewonnen. Heute geht es für sie um weniger, dennoch können wir uns auf ein spannendes Duell freuen, in dem Prevc mit starken 132,5 Metern und Noten im 18er-Bereich vorlegt. Und Schlierenzauer? Der war hier in jedem Sprung richtig gut und jetzt, wo es darauf ankommt, verhaut er ihn völlig und es werden gerade einmal 115 Meter. Der Frust ist Schlierenzauer anzusehen, denn das reicht nicht einmal für die fünf Verlierer. Der Tiroler zieht geknickt von dannen.

Stefan Rainer (AUT) vs. Ryoyu Kobayashi (JPN) Stefan Rainer wird in seinem Duell nicht für eine Überraschung sorgen können. Der Österreicher landet bereits nach 116,5 Metern und kann auch in den Noten nur niedrige Werte mitnehmen. Die Weite dürfte Kobayashi eigentlich eigentlich vor keine große Aufgabe stellen. Der liefert zwar keinen Sprung in Richtung von Geiger ab, mit 130,5 Metern aber steht er nicht übel da.

Deschwanden überraschend raus

Markus Schiffner (AUT) vs. Gregor Deschwanden (SUI) Was für ein Knaller! Markus Schiffner war hier eigentlich der krasse Außenseiter, doch jetzt haut der Österreicher einen tollen Sprung auf 127 Meter raus, während Deschwanden sich überraschend einen dicken Fehler leistet und nicht weiter als 121 Meter kommt. Das bedeutet dann auch das Aus für den Schweizer. Wer hätte damit gerechnet!

Tilen Bartol (SLO) vs. Keiichi Sato (JPN) Im Continentalcup konnte Tilen Bartol zuletzt einige Siege feiern. Auf der Weltcup-Ebene tut er sich mit weniger Anlauf noch deutlich schwerer und muss nach 122,5 Metern seine Landung hinsetzen. Keiichi Sato hält sich da nicht lange dran auf und segelt bis auf 131,5 Meter hinunter. Der Japaner ist damit weiter, Bartol ist Fünfter in der Lucky Loser-Wertung und dürfte wohl ausscheiden.

Lindvik setzt sich hinter Geiger

Manuel Fettner (AUT) vs. Marius Lindvik (NOR) Schade, dieser Sprung dürfte wohl nicht reichen, um sich gegen Marius Lindvik durchsetzen können. Bei 117,5 Metern war für Fettner schon Schluss, was dann auch nicht für die Verliererliste reichen dürfte. Lindvik orientiert sich da in Richtung Tageswertung und knallt die 137 Meter in den Schnee von Bischofshofen. Man mag sich gar nicht ausdenken, was gewesen wäre, hätte er die komplette Tournee springen können. Er ordnet sich mit 2,4 Punkten hinter Geiger ein.

Clemens Leitner (AUT) vs. Mikhail Nazarov (RUS) Was kann Clemens Leitner gegenüber seinen Gegner vorlegen? Er kommt ganz gut in seinen Sprung hinein und es gibt nur Kleinigkeiten auszusetzen. 125,5 Meter werden ihn gutgeschrieben. Eine Weite die zwar gut ist, aber für Nazarov nicht unerreichbar ist. Der aber macht es jetzt spannend! Er landet ebenfalls bei 125,5 Meter und auch bei ihm sind die Noten nicht das Gelbe vom Ei. Wer gewinnt das Duell? Leitner, mit 0,6 Punkten Vorsprung!

Paschke setzt sich durch

Hamann legt vor im Duell mit Paschke

Martin Hamann (GER) vs. Pius Paschke (GER) Frust auch beim ersten DSV-Springer im teaminternen Duell! Martin Hamann vermasselt seinen Absprung völlig und ist da viel zu spät dran. Da lässt sich in der Luft nicht mehr viel reparieren und er muss abwarten, wofür seine 119 Meter dann reichen. Paschke kann auch nicht das Maximum abliefern, zieht im Duell mit Hamann aber in die nächste Runde ein. Hammann ist Vierter in den Lucky Losern. Es wird also schwer mit dem Finale.

Domen Prevc (SLO) vs. Aleksander Zniszczol (POL) Domen Prevc schreit den Frust frei heraus. Seine Ambitionen sind ganz andere und nach 119 Metern ahnt er schon, dass es heute mit dem Finale nicht leicht werden dürfte, denn sein Duellgegner kann das locker springen. Tut er dann auch. Mit 126 Metern gewinnt Aleksander Zniszczol das Duell und ist sicher im Finale. Domen Prevc geht auf Rang vier der Lucky Loser.

Freund knapp weiter

Daniel Tschofenig (AUT) vs. Severin Freund (GER) Daniel Tschofenig muss jetzt vor allem seine Nerven im Griff haben, denn für ihn ist es der erste große Auftritt bei der Tournee. Dafür aber macht der 18-Jährige seine Sache gar nicht so schlecht und kommt mit einer guten Flugposition bis auf 124 Meter hinunter. Eine Weite, die Freund fordern dürfte, denn nicht in allen Sprüngen lief es hier für den Deutschen. Jetzt macht er es mehr als spannend und landet bei 125 Metern. Es wird eng im Duell mit dem ÖSV-Youngster. Wer hat die Nase vorn? Es ist Freund, allerdings mit einem knappen Vorsprung. Tschofenig muss auf die Lucky Loser hoffen.

Vladimir Zografski (BUL) vs. Daniel-Andre Tande (NOR) Im nächsten Duell heißt es für Vladimir Zografski den Anfang machen. Doch die Marke, die er gegen seinen Gegner vorlegt ist mit 116,5 Metern keinesfalls eine Duftmarke. Würde er im Duell unterliegen, würde er ausscheiden. Und so ist es dann auch! Daniel-Andre Tande kommt zwar auch bei Weitem nicht an Geiger heran, mit 131,5 Metern gewinnt er das Duell aber locker.

Constantin Schmid (GER) vs. Ziga Jelar (SLO) Constantin Schmid war in der Probe gut dabei und hätte Jelar besiegt. Was legt er jetzt vor, wo es darauf ankommt? Ebenfalls einen richtig starken Satz! Schmid ist schon im Anlauf gut unterwegs, liegt dann schön über den Skiern und ballert 132 Meter raus. Die Freude im Auslauf ist groß und er schreit die Erleichterung frei heraus. Jelar kann diese Weite nicht überfliegen und scheitert nach 125 Metern am DSV-Springer. In den Lucky Losern übernimmt er Rang zwei.

Schmid legt 132 Meter vor

Maximilian Steiner (AUT) vs. Antti Aalto (FIN) Der nächste österreichische Athlet ist mit Maximilian Steiner bereits in der Spur, aber auch bei ihm könnte es richtig schwierig werden, es in den Finaldurchgang zu schaffen. Nach 116 Metern und 17er-Noten muss er auf einen Fehler von Aalto hoffen. Der Finne aber gönnt ihm das nicht und segelt bis auf 128 Meter hinunter. Er nimmt den Platz im Finale mit, während sich Steiner auf dem letzten Platz der Lucky Loser einreiht.

Piotr Zyla (POL) vs. Thomas Lackner (AUT) Piotr Zyla kam gestern so gar nicht zurecht, heute in der Probe passt es dann besser zusammen. Was liefert uns der 33-Jährige jetzt ab? Einen bärenstarken Satz, der ihm in Auslauf zum Jubeln bringt. 134 Meter dürften für Thomas Lackner keine leichte Marke sein. Was kann der Österreicher da dagegensetzen? Nicht viel. Nach 118,5 Metern wird er das Duell verlieren und es wird auch über die fünf Verlierer schwer. Schade, nachdem die Tournee bisher ganz ordentlich verlaufen war.

Giovanni Bresadola (ITA) vs. Johann Andre Forfang (NOR) Giovanni Bresadola kann mit diesen Weiten nicht mitgehen und für den jungen Italiener endet der Sprung nach einigen Fehlern bereits nach 117 Metern. Eine Marke, die Forfang auf dem Papier eigentlich locker knacken sollte. Das gelingt ihm dann mit 124 Metern auch. Der Angriff in Richtung Stekala und Geiger gelingt aber auch ihm nicht.

Geiger mit 138 Meter Sprung

Andrzej Stekala (POL) vs. Karl Geiger (GER) Es ist angerichtet für das große Finale in Bischofshofen. Gleich zu Beginn wartet ein Kracher auf uns, denn nach einer durchwachsenen Qualifikation ist Karl Geiger heute schon im ersten K.o.-Duell an der Reihe. Der DSV-Springer muss gegen Stekala aus dem polnischen Team ran, der den Auftakt gibt. Und der wirft gleich mal den Fehdehandschuh aus! Erst nach 135 Metern kommt die Landung und die gibt auch noch guter Noten. Kann Geiger das noch überbieten oder muss er auf die Lucky Loser hoffen? Er muss nicht! Geiger knallt sogar noch die 138 Meter hin, nimmt ebenfalls Topwerte in der Haltung nimmt und setzt sich mit 5,2 Punkten durch. Der Pole kann aber zurecht darauf hoffen, dass es für die Lucky Loser reicht. Auch sein Sprung war richtig gut.

Stoch unterstreicht Favoritenstellung In der Probe konnte Kamil Stoch seine Favoritenrolle für den Tourneesieg noch einmal unterstreichen. Mit 135,5 Metern landete er 3,8 Punkte vor Stefan Kraft. Karl Geiger meldete sich mit Platz drei zurück. Granerud war Vierter, hatte aber schon 8,6 Punkte Rückstand zu Stoch. Kubacki war gar nur 18.

Ammann auf verlorenem Posten? Für Simon Ammann heißt es auch heute wieder im ersten Durchgang mit Granerud gegen einen richtig harten Brocken antreten und da die Form für ein Weiterkommen über die Lucky Loser nicht vorhanden ist, droht er einmal mehr das Finale zu verpassen. Bei Gregor Deschwanden sieht es anders aus und der gute Platz in Innsbruck scheint ihm auch hier Aufwind zu geben. Deschwanden gilt in seinem Duell als stärkerer Springer und kann sich berechtigte Hoffnungen auf die nächsten dicken Punkte machen.

Tournee-Finale ohne Jan Hörl Einen Österreicher wird man indes vermissen: Jan Hörl war im Training noch dabei, fehlte schließlich aber in der Qualifikation, nachdem er Schmerzen im Knie verspürt hatte. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde eine Schienbeinkopfprellung sowie ein kleiner Knorpelriss diagnostiziert. Die Verletzung bereitet ihm zwar Schmerzen, man ist sich jedoch sicher, dass die Wettkampfpause nicht lang ausfallen muss.

ÖSV-Team geschlossen qualifiziert Das große ÖSV-Team kann heute wieder aus den vollen schöpfen und gestern gelang allen gestarteten Athleten die Qualifikation für den Wettkampf. Leichte Gegner wird es aber nicht für alle geben. So muss Thomas Lackner unter anderem gegen Piotr Zyla ran. Auch für Maximilian Steinger, Daniel Tschofenig sowie Clemens Leitner, Manuel Fettner, Stefan Rainer und Markus Schiffner ist die Aufgabe im ersten Durchgang keine Leichte. Spannend dürfte das Duell Peter Prevc gegen Gregor Schlierenzauer sein. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck sowie Daniel Huber und Stefan Kraft nehmen durch ihren guten Qualiergebnisse leichte Gegner mit.

Geiger auf der Suche Man merkt es Karl Geiger an: Dem DSV-Adler beginnt so langsam die Gelassenheit abhandenzukommen und nicht mehr jeder Sprung sitzt. Nach Platz 25 in der gestrigen Qualifikation heißt es für ihn heute schon im ersten Duell über die Schanze gehen. Früh dran ist auch Schmid im fünften Duell des Tages. Severin Freund wird im siebten Duell am Start sein. Für Martin Hamann und Pius Paschke heißt es im teaminternen Duell gegeneinander springen. Markus Eisenbichler kann sich seinerseits ganz auf die Tageswertung konzentrieren, denn er wird gegen den Russen Klimov springen.

Wer schnappt sich den goldenen Adler? Die Frage nach dem turbulenten Springen in Innsbruck ist, wie viel die Verfolger zum neuen Tourneeführenden Kamil Stoch überhaupt noch aufholen können. Die Schanze in Bischofshofen ist die Größte der gesamten Tournee und Kubacki hatte bereits in Garmisch-Partenkirchen gezeigt, dass auch bei zweistelligen Abständen noch nichts verloren ist. Doch dafür müsste sich Stoch sicher auch einen Ausreißer nach unten leisten. Derzeit führt Kamil Stoch mit 15,2 Punkten vor Teamkollege Kubacki. Erst dahinter folgen dann Granerud (20,6 Pkt.) und Karl Geiger (24,7 Pkt.), bei denen die Abstände schon riesig sind.