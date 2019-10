Schweden - Spanien

8 Gelbe Karte für Janne Andersson (Schweden)

Janne Andersson beschwert sich vom Spielfeldrand zu vehement. Gelb.

7 Thiago verbummelt das 1:0! Nach flacher Vorarbeit vom rechten Strafraumeck zieht der Bayern-Star aus mittigen 16 Metern direkt ab, wird aber geblockt. Der Abpraller landet erneut bei ihm, sodass er unbedrängt auf Olsen zulaufen darf. Statt querzulegen oder abzuschließen will er den Schlussmann ausdribbeln, der jedoch kriegt die Fingerspitzen dran. So ist Thiago als letzter dran und vertändelt das Spielgerät. Der muss zwingend sitzen.

Schweiz - Irland

7 Xhakas Schuss aus 25 Metern setzt vor dem Tor einmal auf und hätte genau unten rechts ins Netz gepasst. Doch Randolph ist zur Stelle und klärt mit den Fäusten. Guter Beginn der Nati!

Schweden - Spanien

6 In den ersten Minuten ergreifen die Iberer das Zepter und treten dominant auf. Schweden hingegen presst früh und versucht es ähnlich wie die Norweger vor drei Tagen mit aggressivem Anlaufen. Noch bringt das nicht die großen Früchte ein.

Schweiz - Irland

5 Irlands Keeper Darren Randolph rutscht beim Abstoß weg und demonstriert damit ein kleines Problem, das die Spieler heute Abend haben. Der Rasen im Genfer Stadion ist in einem schlechten Zustand, nicht nur wegen des Regens. Er ist vom sogenannten Reispilz befallen, der für Löcher und schlechtes Geläuf sorgt.

Schweden - Spanien

3 Gleich mal eine gute Gelegenheit für die Gäste: Carvajal legt nach Flanke von links vom rechten Sechzehnmeterraumeck in den Halbraum zurück. Von dort knallt Fabián Ruiz die Kirsche mit Volldampf auf den Kasten. Olsen geht sicherheitshalber mit den Fingerspitzen ran und wehrt zur Ecke ab, die nichts einbringt.

Schweiz - Irland

3 Es gibt einen ersten Freistoß für die Schweiz von der rechten Seite: Xhaka will es flach ins kurze Eck probieren, bleibt mit seinem Schüsschen jedoch an der irischen Zwei-Mann-Mauer hängen.

Liechtens. - Italien

2 Gelbe Karte für Martin Rechsteiner (Liechtenstein)

2 Tor für Italien, 0:1 durch Federico Bernardeschi

Schweden - Spanien

1 Auf geht's.

Schweiz - Irland

1 Los geht's!

Schweden - Spanien

1 Spielbeginn

Schweiz - Irland

1 Spielbeginn

Gibraltar - Georgien

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Rumänien - Norwegen

1 Spielbeginn

Israel - Lettland

1 Spielbeginn

Färöer - Malta

1 Spielbeginn

Liechtens. - Italien

1 Spielbeginn

Schweiz - Irland

Angeführt vom polnischen Schiedsrichtergespann um Szymon Marciniak kommen die Mannschaften aufs Feld in Genf. Der 38-Jährige hat in 266 Spielen in der Ekstraklasa fast 1.000 Gelbe Karten verteilt und war auch 2018 bei der WM in Russland zweimal im Einsatz. Es folgen die Nationalhymnen, erst das irische Soldatenlied, dann der Schweizerpsalm.

In der Tat haben die Iren bisher nur zwei Gegentore kassiert, allerdings ist die Ausbeute vorne mit sechs Treffern nicht gerade groß. Bei den Spielen der Boys in Green fallen bei allen EM-Anwärtern die wenigsten Tore, aber dieser "Minimalismus" hat sie nun schon fast in die Endrunde befördert. "Wir haben einen Punkt geholt, der uns in eine gute Ausgangslage gebracht hat", meinte Mick McCarthy im Vorfeld und fügte hinzu, dass man natürlich in jedem Spiel den Siegeswunsch habe.

Schweden - Spanien

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Clément Turpin. Der 37-jährige Franzose ist international ein renommierter Referee, der seit sechs Jahren in der Champions League pfeift und auch auf zwei Einsätze bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Russland blicken darf. Er wird an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Nicolas Danos und Cyril Gringore unterstützt.

Schweiz - Irland

Ein großes Problem, dass der Schweiz schon einige wichtige Punkte in der Quali gekostet hat, sind die defensiven Nachlässigkeiten zum Spielende. In diesem Jahr kassierte das Team von Vladimir Petković schon sechs Gegentore in den letzten sechs Minuten, vier davon in den beiden Duellen gegen Dänemark. „Es gelingt uns nicht, die Konzentration während 90 Minuten bei 100 Prozent zu halten", sagte Torwart Yann Sommer dazu, während es sein Kollege Fabian Schär drastischer ausdrückte und diese Gegentore "Dumm und naiv" nannte. In der Schweizer Presse machte sich natürlich dementsprechend Kritik breit, sodass heute vom "Schicksalstag" gesprochen wird. Sommer betont aber, dass es die Mannschaft immer noch aus eigener Kraft schaffen könne. Dazu muss hinten heute mal die Null stehen und vorne muss eine Lösung gegen die sehr kompakten Iren gefunden werden.

Schweden - Spanien

14 Mal standen sich die beiden Nationen bisher gegenüber, sieben Mal behielt dabei La Furia Roja die Oberhand. Der letzte Triumph Schwedens datiert aus der EM-Quali 2006/2007, als es zuhause ein 2:0 gab. Ohnehin scheinen die Chancen auf einen Dreier gut zu stehen. Wenn die Blagult erfolgreich waren gegen Spanien, dann vor eigenem Publikum.

Schweiz - Irland

Beide Teams waren am Samstag schon in der Quali unterwegs. Die Schweiz verlor mit 1:0 beim Tabellenführer Dänemark durch einen Treffer von Yussuf Poulsen, geht heute aber mit der selben Elf an den Start. Bei den Iren nimmt Trainer Mick McCarthy dagegen ein paar Veränderungen vor: Auf vier Positionen wird gewechselt, unter anderem dürfen die beim 0:0 in Georgien eingewechselten Alan Browne und und Aaron Conolly heute von Anfang an ran.

Schweden - Spanien

“Wir haben ziemlich defensiv agiert“, stellt der Trainer der Iberer, Robert Moreno, im Nachgang an ersten von zwei Auswärtsauftritten in Skandinavien fest. Außerdem gefiel ihm die Umsetzung seiner Mannschaft hinsichtlich seiner Forderungen an sie nicht. Es sei “wahr, dass wir vorne ordentlich drauf gegangen sind und Konter unterbinden wollten. Unser Pressing war aber nicht gut, ebenso unsere Aggressivität in der Abwehr“. Dinge, die der 42-Jährige verbessert sehen will.

Schweiz - Irland

Im Hinspiel Anfang September in Dublin trennte man sich 1:1 voneinander. Die Schweiz mühte sich lange an den sehr defensiven Iren ab und konnte nur wenige Bälle gefährlich aufs Tor bringen. Die vermeintliche Erlösung brachte Innenverteidiger Fabian Schär eine gute Viertelstunde vor Schluss, als er mit aufrückte und Embolos Vorlage verwerten konnte. Irland konnte sich aber vor der ersten Niederlage retten und David McGoldrick traf in der 85. Minute per Kopf zum Ausgleich. Die Boys in Green feierten den Punkt, während für die Nati nur Ernüchterung blieb.

Für Irland reicht ein Sieg heute, um das Ticket für die europäische Endrunde zu lösen. Den selben Plan haben natürlich auch die Eidgenossen, allerdings würden sie mit drei Punkten die Lücke nur auf einen Punkt verkleinern. Sollte es in den verbleibenen drei Spielen nicht für die Qualifikation reichen, dann müssten sie über den Weg der Playoffs gehen, die im März 2020 ausgetragen würden. Um schon früh Sicherheit über die Sommerplanung zu bekommen, ist ein souveräner Endspurt der Nati notwendig.

Schweden - Spanien

Auf der anderen Seite peilt die Seleccion nichts anderes als einen dreifachen Punktgewinn an. Sechs Siege und ein Unentschieden ohne jegliche Niederlage haben klar die Tabellenführung zur Konsequenz. Mit fünf Zählern Vorsprung hat sie heute die Möglichkeit, bei einem weiteren Triumph die Qualifikation für die Europameisterschaft perfekt zu machen. Vor drei Tagen gab es allerdings einen kleinen Dämpfer. Bei den Norwegern gab es nur ein Unentschieden (1:1).

Coach Janne Andersson will möglichst eine andere Partie als noch im Hinspiel (0:3) sehen: “Das Match in Madrid war das schwierigste, das wir bisher hatten. Wir hatten eine gute Kontrolle bis zur 60.-65. Minute, konnten damit aber nicht so viel anfangen. Wir sind gefährlicher, wenn wir den Ball erobern“. Entsprechend ist die Marschroute klar: “Wir müssen unser höchstes Niveau erreichen, so wie zuletzt“.

Schweiz - Irland

Die Ausgangslage sieht wie folgt aus: Irland liegt als Gruppenzweiter mit 12 Zählern punktgleich mit den Dänen, die aufgrund der besseren Tordifferenz Spitzenreiter sind. Sie wären aktuell für die EM-Endrunde qualifiziert. Auf dem dritten Platz mit vier Punkten Rückstand liegt die Schweiz, die heute unter Zugzwang steht und gewinnen muss, wenn es auf direktem Wege zum Turnier gehen soll. Dahinter, ohne Chance auf direkte Qualifikation, befinden sich die Teams aus Georgien und Gibraltar. Sie treten im Parallelspiel gegeneinander an.

Guten Abend und willkommen zur EM-Qualifikation! In der Gruppe D wird es spannend, es könnten wichtigen Entscheidungen fallen. Die Schweiz empfängt Irland um 20:45 im Stade de Genève.

Schweden - Spanien

Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage der Gelb-Blauen. Mit 14 Punkten aus sieben Begegnungen fahren sie im Schnitt zwei Zähler pro Spiel ein. Eine akzeptable Ausbeute, die aktuell mit dem zweiten Rang belohnt wird. Dabei überzeugen sie besonders offensiv (17 Tore), haben defensiv aber noch ein wenig Verbesserungspotenzial (acht Gegentreffer). Allerdings stehen sie nur einen Punkt vor Rumänien, weshalb jedes Duell ein eminent wichtiges ist.

Finnland - Armenien

90 Spielende

Schweden - Spanien

Hallo und herzlich willkommen zur EM-Qualifikation! Am achten Spieltag der Gruppe F trifft Schweden auf Spanien, das wiederum mit einem Sieg das Ticket für die Europameisterschaft buchen kann. Die Gastgeber hingegen wollen sich weiter von den drittplatzierten Rumänen distanzieren. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Finnland - Armenien

88 Tor für Finnland, 3:0 durch Teemu Pukki

87 Auswechslung bei Finnland -> Glen Kamara

87 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

77 Auswechslung bei Armenien -> Gevorg Ghazaryan

77 Einwechslung bei Armenien -> Edgar Babayan

76 Gelbe Karte für Varazdat Haroyan (Armenien)

72 Auswechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

72 Einwechslung bei Armenien -> Gor Malakyan

65 Auswechslung bei Armenien -> Tigran Barseghyan

65 Einwechslung bei Armenien -> Aras Özbiliz

61 Tor für Finnland, 2:0 durch Teemu Pukki

61 Auswechslung bei Finnland -> Lassi Lappalainen

61 Einwechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

54 Gelbe Karte für Sargis Adamyan (Armenien)

53 Auswechslung bei Finnland -> Fredrik Jensen

53 Einwechslung bei Finnland -> Joel Pohjanpalo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

40 Gelbe Karte für Hovhannes Hambardzumyan (Armenien)

31 Tor für Finnland, 1:0 durch Fredrik Jensen